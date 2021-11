VIDEO 30 de ani de la moartea lui Freddie Mercury

Freddie Mercury in concert la Montreux, in 1986

Freddie Mercury (Farrokh Bulsara) - compozitor, instrumentist şi solist al trupei Queen - s-a născut la 5 septembrie 1946, la Stone Town, în Zanzibar, dar şi-a petrecut copilăria în India. La şapte ani a început sa studieze pianul, iar la opt, părinţii l-au înscris la un internat în stil englezesc, unde a căpătat porecla ''Freddie'', notează Agerpres.





Părinţii artistului s-au mutat în Anglia în 1964. După ce a absolvit facultatea a lucrat o perioadă, iar în aprilie 1970, împreună cu chitaristul Brian May şi bateristul Roger Taylor a pus bazele unei formaţii noi - Queen.

Totodată, solistul decide să-şi schimbe numele din Bulsara în Mercury, potrivit site-ului bestmusic.ro.





În 1971, basistul John Deacon a fost ales pentru completarea trupei. Primul album al grupului a avut un succes comercial rapid.

În 1975, apare albumul ''A Night at the Opera'', care îi aduce trupei Queen notorietate internaţională. Piesa ''Bohemian Rhapsody'' devine emblematică pentru formaţie.









Mercury îşi dorea să compună un album personal. Primul său single a fost ''Love Kills'', apărut în 1984. Un an mai târziu, a scos albumul solo ''Mr. Bad Guy''.

Anul 1986 a fost marcat de lansarea albumului ''A Kind of Magic'' şi de turneul european ''Magic Tour''. În acelaşi an a avut loc celebrul concert ''Live at Wembley''.





Albumul ''The Great Pretender'' a apărut în 1987, an în care Mercury a primit diagnosticul de infectare cu HIV.

În 1988 a fost lansat ultimul său album, care include ''Barcelona'', la care a colaborat cu soprana Montserrat Caballé. Cântecul a devenit tema oficială a Jocurilor Olimpice din 1992.

În perioada 1990-1991 au avut loc ultimele înregistrări ale artistului cu Queen. În videoclipurile realizate pentru albumul ''Innuendo'' se vede faptul că Freddie Mercury era slăbit şi obosit.

Ultima sa apariţie publică a fost la British Awards, când trupa Queen a fost premiată, în 20 februarie 1990. A mai continuat să înregistreze melodii şi videoclipuri (''Headlong'', ''I'm Going Slightly Mad'' şi ''These Are the Days of Our Lives'', ''The Show Must Go On'').

La 23 noiembrie 1991, Mercury anunţa public faptul că are SIDA. Pneumonia de care suferea de mai multe săptămâni i-a grăbit sfârşitul.

Freddie a murit la doar 45 de ani, în 24 noiembrie 1991.

n 20 aprilie 1992, fanii formaţiei au fost prezenţi la un concert tribut Freddie Mercury, pe stadionul Wembley, la care au participat Annie Lennox, Guns'n'Roses, Def Leppard, Elton John, George Michael, David Bowie, Metallica şi Liza Minnelli, împreună cu ceilalţi membri Queen.





Pe parcursul carierei sale, Freddie Mercury a susţinut peste 700 de concerte în întreaga lume cu Queen.