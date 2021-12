41 de ani de la asasinarea lui John Lennon: De ce l-a ucis cu sânge rece un creștin născut din nou pe cel mai iubit Beatles? Filmul complet al evenimentelor

Marea revenire a lui John Lennon

Evenimentele de pe 8 decembrie 1980



De veghe în lanul de secară



Asasinarea lui John Lennon

Moartea lui John Lennon pe 8 decembrie 1980 rămâne unul dintre cele mai îngrozitoare momente din lunga istorie a muzicii rock. De-a lungul anilor am pierdut numeroși cântăreți emblematici dar este extrem de rar ca o vedetă, mai ales una de talia cântărețului britanic, să fie ucisă.Este cu atât mai rar ca muzicianul omorât să fie o persoană care a avut o influență atât de mare asupra societății, muzicii, artei și culturii precum John Lennon.Beatleșii nu au fost doar vedete, ei au experimentat cu muzica, moda, drogurile și religia într-un mod care a avut reverberații majore în lumea occidentală și nu numai. Trupa ta favorită din 2021 probabil n-ar fi putut face jumătate din lucrurile pe care le-a reușit dacă Beatleșii nu zguduiau lumea în anii 1960.Așa că atunci când Lennon a fost ucis violent la vârsta de doar 40 de ani pe treptele locuinței sale din New York, o întreagă generație a fost șocată.Ce s-a întâmplat? Cine ar fi putut comite o asemenea faptă îngrozitoare?John Lennon și Yoko Ono pe coperta albumului Double Fantasy (FOTO: RR Auctions / SWNS / Profimedia)Ceea ce este cu atât mai tragic în privința morții lui Lennon e că ea a avut loc tocmai când cântărețul se întorsese în lumea muzicală după o pauză de 5 ani.Contractul său cu faimoasa casă de discuri EMI se terminase în 1975 cu Shaved Fish , singurul album „Greatest Hits” lansat în timpul vieții sale cu melodiile pe care el le-a înregistrat pe cont propriu. Un an mai târziu compania de înregistrări fondată de Beatleși era și ea în sfârșit lichidată, la mai bine de jumătate de deceniu după despărțirea trupei.Lennon era în sfârșit liber.Pentru un timp el a renunțat la lumea muzicii. A fost perioada în care s-a ocupat de creșterea fiului său Sean, născut în octombrie 1975. În iulie 1976 Lennon și-a primit în sfârșit Cartea Verde care i-a permis să rămână în Statele Unite ca rezident permanent.După ce a putut să intre și plece din SUA după cum își dorea, el a părăsit țara în care Beatleșii au cunoscut probabil cel mai mare succes pentru a vizita rudele soției sale, Yoko Ono, în Tokyo.În vara lui 1980, înainte ca Sean să împlinească 5 ani, Lennon a început să compună din nou melodii și a petrecut timp în Insulele Bermude unde a lucrat la muzică. Au fost câteva luni extrem de productive, el compunând suficiente melodii pentru două albume noi.John și Yoko au plănuit un album care să ilustreze ideile muzicale ale amândurora, înregistrând Double Fantasy între august și octombrie 1980 la studioul Hit Factory din New York.Lennon se întorsese! Fanii Beatleșilor erau încântați să-și vadă din nou eroul în topurile muzicale, concurând cu fostul său coleg devenit apoi rival Paul McCartney.Emblematica clădire „The Dakota” în care au locuit Lennon și Yoko Ono (FOTO: Batchelder / Alamy / Profimedia)Presa era la fel de avidă ca și fanii să afle ce a făcut artistul în anii de absență, Lennon acordând o serie de interviuri în această perioadă. Pe măsură ce se apropia Crăciunul, interesul față de John era încă la cote ridicate, el și Yoko participând la o ședință foto pentru revista Rolling Stone pe 8 decembrie.Lennon și Ono au acordat apoi un interviu postului radio RKO, DJ-ul Dave Shaolin venind din San Francisco pentru a vorbi cu ei în apartamentul lor din emblematica clădire „ The Dakota ” din New York.John a povestit că își dorește să își cânte noile melodii live întrucât simte că nu a avut niciun turneu adecvat ca artist solo.„Sunt atât de înfometat să compun melodii din cauza felului în care mă simt. Vreau să înregistrez mai mult cântece înainte să plec în turneu. Așa că mi-aș dori să lansez cel puțin încă un album înainte de a lua acea decizie”, a afirmat acesta.Lennon a încheiat discuția prin semnarea unui autograf pentru Shaolin, spunându-i că „știi, și eu sunt fan al oamenilor. Îmi place să semnez cărțile lor când mi le dau și toate lucrurile astea”.Afirmația avea să se dovedească profetică ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în acea zi.După încheierea interviului Lennon și Ono au ieșit din „The Dakota” în jurul orei 17:00 pentru a merge la Hit Factory, studioul aflat în cealaltă parte a orașului, ca să înregistreze o melodie pe care voiau să o lanseze înainte de Crăciun.Cei doi au trecut prin mulțimea obișnuită de fani care au început să se strângă în jurul clădirii în care locuiau după ce Lennon și-a făcut revenirea publică.Unul din fani i-a oferit o copie a albumului Double Fantasy și Lennon a semnat-o, după cum tocmai relatase că îi face plăcere să o facă. Acel fan era Mark David Chapman.Mark David Chapman, asasinul lui John Lennon (FOTO: US Federal Bureau of Prisons)Mark Chapman s-a născut în Texas dar în anul în care a decis să îl ucidă pe John Lennon locuia în Hawaii cu soția sa Gloria.El a fost un fan al Beatleșilor în tinerețe dar după ce s-a botezat ca creștin născut din nou în 1971, la vârsta de 16 ani, a început să se simtă înfuriat de declarația făcută de Lennon în 1966 potrivit căreia trupa din Liverpool era „mai populară decât Iisus”.Animozitatea sa față de muzician s-a intensificat după ce Lennon și-a relansat cariera în 1980. Furia sa era alimentată și de faptul că nu putea înțelege de ce artistul care cântase că „All You Need is Love” ajunsese să trăiască viața unui milionar din New York.Chapman călătorise în orașul de pe coasta de Est a Statelor Unite în luna octombrie cu intenția de a-l ucide pe fostul Beatles dar ceva l-a făcut să se răzgândească și s-a întors acasă.Însă nimic nu mai putea să îl impiedice pe acesta din a-și duce la capăt îngrozitorul plan când a revenit la New York pe 6 decembrie cu un revolver cu calibrul de 38 de milimetriChapman și-a lăsat lucrurile personale la hotelul în care se cazase, păstrând însă asupra sa o copie a cărții De veghe în landul de secară a autorului american J.D. Salinger.Criminalul avea să declare ulterior că a fost inspirat de romanul care spune povestea unui adolescent cu probleme care se revoltă împotriva tuturor „prefăcuților” pe care îi întâlnește. Cartea publicată în 1951 era de aproape 3 decenii un text popular în rândul tinerilor deziluzionați de societate.Lennon era un astfel de „prefăcut” în mintea lui Chapman.Memorial pentru Lennon în New York (FOTO: John Lamparski / ddp USA / Profimedia)Pentru majoritatea zilei de luni, 8 decembrie, Mark Chapman a stat printre fanii înfocați ai Beatleșilor care îl așteptau pe Lennon în fața clădirii în care cântărețul locuia alături de Ono.Asasinul l-a ratat pe Lennon când acesta ajunsese acasă la primele ore ale dimineții dar mai târziu a avut ocazia să îl vadă pe fiul său, Sean, sosind alături de dădaca sa.Când John i-a semnat albumul bărbatului venit tocmai din Hawaii să îl ucidă, Chapman se emoționase fiindcă în sfârșit întâlnise în persoană un Beatles. Dar mai târziu în cursul serii dispoziția sa se schimbase și acesta și-a amintit motivul pentru care a venit la New York.În jurul orei 22:50 John Lennon și Yoko Ono s-au întors la „The Dakota” în limuzina lor după o sesiune reușită la studioul de înregistrări. Cuplul tocmai ieșise din mașină și trecea pe sub arcada care ducea în clădire când Chapman a deschis focul, trăgând 5 gloanțe înspre cântăreț.Patru din acestea l-au lovit în spate. Lennon s-a împleticit dar a reușit să urce mai multe trepte pentru a cere ajutor la recepție.Portarul Jose Perdomo a reușit să îl dezarmeze pe Chapman, aruncând arma de cealaltă parte a străzii, și a sărit apoi să îl ajute pe cântăreț. Când portarul vizibil confuz și agitat a strigat înspre asasin „Știi ce tocmai ai făcut?”, Chapman a răspuns calm:„Da. Tocmai l-am împușcat pe John Lennon”.Chapman și-a dat jos paltonul pentru a arăta că n-are alte arme asupra sa și s-a așezat sub un felinar unde polițiștii sosiți la locul crimei l-au găsit citind liniștit „De veghe în lanul de secară”.Fostul Beatles nu mai respira și nu mai avea puls când a fost adus cu o mașină de poliție la Spitalul Roosevelt la mai puțin de 10 minute după ce a fost împușcat. Însă gloanțele speciale folosite de Chapman pentru a se asigura că împușcătura va fi fatală îi sfârtecaseră trupul lui John Lennon.Medicii s-au luptat timp de 10-20 de minute să-l resusciteze dar au pronunțat decesul la ora 23:15. Legenda rock pierduse peste 80% din sânge.Unii martori au relatat că melodia Beatleșilor All My Loving era difuzată de sistemul sonor al spitalului în momentul pronunțării decesului.O legendă tocmai se stinsese din viață.