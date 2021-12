Eurovision Song Contest 2022 - După contestații, lista semifinaliştilor Selecţiei Naţionale a fost completată cu trupa E-An-Na

Televiziunea Română a anunţat lista semifinaliştilor Selecţiei Naţionale Eurovision Song Contest 2022, după închiderea sesiunii de contestaţii. Lista semifinaliştilor Selecţiei Naţionale Eurovision Song Contest 2022 a fost completată cu încă o piesă, după analiza contestaţiilor depuse. Conform regulamentului, artiştii au avut posibilitatea să depună contestaţii în termen de maxim 24 de ore de la finalul jurizării din etapa preselecţiei, relatează News.ro.





Organizatorii au primit patru contestaţii: E-an-na - „Malere”; Renate Grad - „Still alive”; SAVE - „Deep water”; Ioana Popescu - „Between two rains”.





Comisia de analiză a contestaţiilor este formată din Cristian Faur, preşedintele juriului Selecţiei Naţionale, Liana Elekeş şi Gabriel Scîrleţ, regizori muzicali cu o îndelungată experienţă la Eurovision.





La finalul analizei contestaţiilor, Comisia a decis ca piesa „Malere”, interpretată de E-an-na, să intre în semifinala concursului naţional. Celelalte trei contestaţii au fost respinse.





Totodată, Alex Parker & Erik Frank & Bastien au decis să retragă piesa „Best of me”, Erik Frank aflându-se în imposibilitatea de a se deplasa în România pentru concurs. În locul piesei „Best of me” va intra în concurs melodia „All this love”, interpretată de Alex Parker & Bastien. Piesa „All this love” întrunise, iniţial, punctajul de calificare în semifinale, însă nu fusese admisă întrucât, conform regulamentului, un artist nu poate intra în concurs cu două piese.





Semifinaliştii Selecţiei Naţionale ESC 2022 (în ordine alfabetică)





Nume, prenume Titlu piesă

Aldo Blaga Embers

Alex Parker & Bastien All this love

Alexa Hoodies and cold nights

Alina Amon Without you

ANA Youngster

Andra Oproiu Younique

Andrea Stocchino Avere paura

Andrei Petruş Take me

ARIS Do Svidaniya

Ayona Let me come to you

Barbara Hypnotized

Bogdan Dumitraş Sign

Carmen Trandafir Măşti

Cezar Ouatu For everyone

Ciro De Luca Imperdonabile

Cream, Minodora şi Diana Bucşă România mea

Dan Helciug 241

Dora Gaitanovici Ana

E-an-na Malere

Eliza G The other half of me

Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers Doina

FABI That way

Forţele de muncă Hai afară, frate!

Gabriel Basco One night

Giulia-Georgia Fiind your way

Ivel Neverending

Jessie Regret

Kyrie Mendél Hurricane

Letiţia Moisescu Mirunica

Leyah I'll be fine

Mălina Prisoner

Miryam Top of the rainbow

MØISE Guilty

Oana Tăbultoc Utopia

Olivia Miheţ Fragile

Othello You're worthy

Outflow Running in circles

PETRA Ireligios

Roberta-Maria Popa Indigo

Romeo Zaharia Until the fight

Seeya Save me

Sophia Beautiful lies

Stelian Remember

VANU Never give up

Vizi Sparrow

WRS Llamame





Semifinala Selecţiei Naţionale se încheie pe 12 februarie, cu un show transmis în direct de TVR.





Melodiile care au trecut de etapa preselecţiei vor intra în prima etapă a semifinalei, de unde juriul şi telespectatorii vor califica 20 de piese în următoarea fază a concursului.





În acest sens, echipa Eurovision România va organiza, în luna ianuarie, o sesiune de înregistrări într-unul dintre studiourile TVR, pentru cele 46 de piese. Acestea vor fi difuzate pe canalele Televiziunii Române şi online, pe siteul oficial eurovision.tvr.ro, pe canalul YouTube al TVR şi pe pagina de Facebook Eurovision România, la începutul lunii februarie.





În premieră, fanii îşi vor putea vota favoriţii pe pagina oficială Facebook, unde pot salva cinci piese pentru a doua etapă a semifinalei. Juriul va califica alte 15, iar semifinala se va încheia pe 12 februarie, cu un show tv, în cadrul căruia juriul de specialişti va alege doar zece piese pentru marea finală.





Ultimul act al competiţiei va avea loc pe 5 martie, când vom afla şi numele reprezentantului ţării noastre în concursul internaţional Eurovision, care va avea loc în perioada 10 -14 mai 2022, la Torino, Italia.





Toate informaţiile privind modalitatea de înscriere şi organizarea concursului sunt prezentate în Regulamentul Selecţiei Naţionale, disponibil pe site-ul oficial eurovision.tvr.ro.





Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022.





41 de ţări s-au înscris la ediţia cu numărul 66 a concursului internaţional: Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.





Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).