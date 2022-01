Elton John și-a reluat turneul de adio după o pauză de doi ani

Elton John la New Orleans

Interpretul celebrelor „Tiny Dancer” şi „Crocodile Rock”, în vârstă de 74 de ani, a cântat miercuri seară la New Orleans.Turneul mondial al lui John a început în septembrie 2018. Ca şi alţi muzicieni, el a fost obligat să-şi amâne concertele live din cauza pandemiei de Covid-19.„Uau, nu am mai cântat într-un concert de pe 6 martie 2020. Este o nouă experienţă pentru noi, nu am mai avut niciodată atât de mult timp liber în viaţa mea... să cânt muzică, cel puţin de la 17 ani”, a spus artistul mulţimii.„Pot să vă spun că aţi păstrat biletele timp de 745 de zile. Şi nu vă pot mulţumi suficient pentru cât aţi fost de răbdători. Trăim în vremuri ciudate, dar ne vom simţi bine”. Sir Elton, care în septembrie a anunţat reprogramarea datelor din turneul european din cauza unor probleme la şold, s-a bucurat de o carieră de peste 50 de ani.El va cânta în America de Nord până în aprilie. Apoi va concerta în Europa şi din nou în America de Nord, înainte de Australia şi Noua Zeelandă anul viitor. Turneul este programat să se încheie în Europa, în 2023.