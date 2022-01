Neil Young își retrage muzica de pe Spotify, acuzând dezinformările privind Covid ale lui Joe Rogan / Contractul uriaș pe care l-ar avea fostul luptător UFC cu platforma

Acuzațiile lui Neil Young

Joe Rogan ar avea un contract uriaș cu Spotify

„Vreau să mulţumesc marii şi solidarei case de discuri Warner Brothers-Reprise Records, care mă susţine în decizia mea de a-mi retrage toată muzica de pe Spotify”, a anunţat artistul de 67 de ani într-un mesaj publicat pe site-ul său oficial, dezvăluind totodată că această platformă online îi asigura 67% din veniturile sale obţinute din streaming.Neil Young are 2,4 milioane de abonaţi şi peste 6 milioane de ascultători lunari pe platforma Spotify, lider mondial al industriei de streaming muzical.Însă podcast-ul lui Joe Rogan, un conţinut exclusiv al platformei suedeze, care a acumulat milioane de ascultări, a ocupat prima poziţie în topul celor mai populare podcast-uri difuzate de Spotify în 2021.„Spotify a devenit un spaţiu de dezinformare potenţial mortală despre COVID-19. Minciuni vândute pe bani”, a adăugat Neil Young în mesajul său online.Neil Young, un muzician prolific, cunoscut pentru piese precum „Heart of Gold” şi „Harvest Moon”, a citat de asemenea o scrisoare semnată de peste 200 de medici şi oameni de ştiinţă, care au cerut de curând platformei suedeze să intervină după un episod „foarte controversat” al podcast-ului „The Joe Rogan Experience” (JRE), difuzat pe 31 decembrie 2021.

„Acel episod este criticat pentru că a promovat teorii complotiste lipsite de fundament, iar 'JRE' are un istoric îngrijorător în ceea ce priveşte difuzarea de ştiri false, în special în ceea ce priveşte pandemia de COVID-19”, au afirmat semnatarii scrisorii.Miercuri la ora 23:00 GMT, muzica artistului Neil Young era încă disponibilă pe platforma Spotify, însă ea urmează să fie retrasă în orele următoare, potrivit The Wall Street Journal „Am suprimat peste 20.000 de episoade ale unor podcast-uri asociate COVID-19 de la începutul pandemiei. Regretăm decizia lui Neil Young de a-şi retrage muzica de pe Spotify, dar sperăm să o găzduim din nou în curând”, a declarat un purtător de cuvânt al platformei de streaming, citat de mai multe companii mass-media americane.Popularul prezentator Joe Rogan, al cărui contract semnat anul trecut cu Spotify a fost estimat la 100 de milioane de dolari, este acuzat că a descurajat vaccinarea anti-COVID-19 în rândul tinerilor şi că a promovat utilizarea unui tratament neautorizat, cel cu ivermectină, împotriva noului coronavirus.„Pot să îl aibă pe platforma lor pe Rogan sau pe Young. Nu pe amândoi”, a declarat Neil Young, care a lansat un nou album, „ Barn ”, la sfârşitul anului 2021.Cântăreţul folk-rock, care are în spate o îndelungată carieră muzicală, şi-a exprimat speranţa ca şi alţi artişti şi case de discuri să îi urmeze exemplul şi să îşi retragă piesele şi albumele de pe platforma Spotify.