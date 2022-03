MUZICA Luni, 21 Martie 2022, 12:00

HotNews.ro

O trupă ucraineană de punk a transformat celebrul hit „London Calling" al formației The Clash într-un imn al rezistenței din Ucraina, conform Reuters.

Kiev, dupa un bombardament rusesc Foto: Aris Messinis / AFP / Profimedia Images

Trupa Beton, alcătuită din trei membri - un arhitect, un ortoped şi un antreprenor -, a înregistrat versiunea modificată a hitului The Clash din 1979 într-un studio din oraşul Liov, vestul Ucrainei.

Artiştii speră să strângă fonduri destinate operaţiunilor non-militare ale Free Ukraine Resistance Movement (FURM), a declarat un purtător de cuvânt al FURM, adăugând că trupa The Clash a fost de acord să doneze toate veniturile în baza dreptului de autor către departamentul de comunicare al mişcării.

„Kiev strigă către întreaga lume"

„Kiev strigă către întreaga lume... Renunţaţi la neutralitate, băieţi şi fete!'', spun versurile noii versiuni.

Videoclipul melodiei prezintă secvenţe cu dezastrul provocat de război în Ucraina.

„Mulţi muzicieni ucraineni se află acum pe câmpurile de luptă sau în apărarea teritorială. De data aceasta au schimbat chitarele pe arme.

Sperăm ca acest cântec să arate spiritul ucrainenilor şi felul în care combatem invazia ruşilor", a spus liderul trupei Beton, Andrii Jolob.

The Clash a fost una dintre cele mai importante trupe apărute pe scena punk britanică la sfârşitul anilor 1970 şi a devenit cunoscută pentru hituri pecum „Should I Stay or Should I Go" şi „Rock the Casbah".

„The Clash au fost una dintre sursele noastre de inspiraţie când ne-am îndrăgostit de punk-rock şi de muzică în general, este un stil lipsit de snobism şi pretenţiozitate, au un mesaj de transmis şi şi-au făcut auzite opiniile împotriva furiei oamenilor. London Calling sintetizează toate acestea şi suntem foarte fericiţi să putem folosi această melodie clasică emblematică şi să o transformăm în propriul imn, cu o nouă viaţă şi semnificaţie", a mai spus Jolob.