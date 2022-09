Articol webPR​ Vineri, 09 Septembrie 2022, 16:40

Benjamin Kruithof a câștigat Concursul Internațional George Enescu 2022, Secțiunea Violoncel, după o Finală în care a interpretat Concertul în si minor pentru violoncel și orchestră op. 104 de Dvořák. Finala de Violoncel a Concursului Enescu a avut loc joi, 8 septembrie, la Ateneul Român. Pe locul al doilea s-a situat Constantin Borodin (Republica Moldova/România), iar pe locul al treilea Constantin Siepermann (Germania).

Benjamin Kruithof din Luxemburg a câștigat marți seară Premiul I al Secțiunii Violoncel a Concursului Internațional George Enescu 2022, la sfârșitul unei Finale în care a interpretat Concertul în si minor pentru violoncel și orchestră op. 104 de Dvořák, acompaniat de Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Tito Muñoz. Juriul a acordat și Premiul pentru cel mai bun acompaniator străin, care a revenit italianului Claudio Berra.

Juriul Secțiunii de Violoncel la ediția 2022 a Concursului Enescu a fost format din: David Geringas, (Președintele Juriului), Natasha Brofsky, Enrico Dindo, Reinhard Latzko, Leonid Gorokhov, Alexandra Guțu, Tsuyoshi Tsutsumi, Marin Cazacu și Meehae Ryo.

”Au fost doi ani grei, din cauza pandemiei, dar sunt fericit să observ că asta nu ne-a afectat din punct de vedere artistic, pentru că am avut parte de niște performanțe deosebite în acest Concurs. Sunt în special fericit că am avut ocazia să ascult lucrările lui George Enescu”, a spus pe scena Ateneului Român joi seara reputatul violoncelist David Geringas, Președintele Juriului Secțiunii Violoncel, care a anunțat rezultatele Finalei.

Premiul I al Concursului Internațional George Enescu 2022 este în valoare de 15.000 de euro, premiul al doilea de 10.000 de euro, iar premiul al treilea de 5.000 de euro. De asemenea, câștigătorul Concursului Enescu 2022 are posibilitatea de a concerta în cadrul edițiilor 2023 și 2024 ale Festivalului şi Concursului Internațional George Enescu, precum și în concerte organizate în cadrul stagiunilor filarmonicilor din România. Trofeele Concursului Enescu 2022, oferite celor trei tineri violonceliști, sunt realizate din sticlă și poartă semnătura artistei Iulia Năstase.

Benjamin Kruithof, din Luxemburg, cântă la un instrument din secolul al XVIII-lea, realizat de lutierul italian G.B. Guadagnini, care îi este pus la dispoziție de Universitatea de Arte din Berlin. A început să studieze violoncelul la vârsta de 5 ani la Conservatoire du Nord, cu Raju Vidali. Benjamin Kruithof a concertat cu Orchestra de Cameră din Luxemburg, Filarmonica din Herford, Orchestra Filarmonică din Luxemburg, în săli precum Concertgebouw Amsterdam, Gasteig München, Kings Place din Londra, Sala de Concerte din Changsha, Sala Universității Renmin, Opera din Guangzhou, Filarmonica din Luxemburg, Sala Cortot din Paris. A cântat alături de Conrad van Alphen, Adrian Adlam, Vadym Kholodenko, Alena Baeva, Semion Gavrikov, Pascal Schumacher, Thomas Hell, Florian Krumpöck, Hartmut Haenchen și Vahan Mardirossian. În februarie 2020 a înregistrat primul său CD cu Filarmonica din Herford la casa de discuri Ars Production. În 2021 a fost invitat să participe la Academia Seiji Ozawa din Elveția.

Constantin Borodin (Republica Moldova/România), născut în Chișinău, este laureat al mai multor concursuri naționale și internaționale. A început studiul violoncelului la 6 ani, în orașul natal, sub îndrumarea profesorilor V. Komissarova și B. Savici. A concertat ca solist cu Orchestra de Cameră Alt-Hastedter Bremen, Orchestra de Cameră Radio România, Orchestra Națională de Tineret a Republicii Moldova, Filarmonica Dinu Lipatti, Filarmonica Ion Dumitrescu. De asemenea, a susținut recitaluri în Sala Mare a Ateneului Român din București, la Riga și la Chișinău. Constantin Borodin a colaborat cu Brandenburgisches Orchester Eberswalde, Orchestra de Cameră Geringas și Potsdam Kammerakademie.

Constantin Siepermann este din Germania și studiază violoncelul de la vârsta de 5 ani. A obținut premiul I la ediția federală din 2016 a Concursului Jugend Musiziert din Germania, dar și Premiul special WESPE oferit de Consiliul Muzical German pentru cea mai bună interpretare a Sonatei solo de Paul Hindemith. De asemenea, este laureat al Concursului pentru tinere talente din cadrul Festivalului de Muzică Baltică (2016), al Concursului Dussmann din Berlin (2014 și 2017) și al Concursului Napolinova (2020). În februarie 2022 a câștigat Marele Premiu al Concursului Internațional de Violoncel Gustav Mahler (Jihlava/Praga). Constantin Siepermann a concertat la Philharmonie și Konzerthaus Berlin, Musikverein Viena, Festivalul Amati de la Maastricht, Sesiunile Muzicale Internaționale din Olanda, Festivalul de la Bayreuth, Young Euro Classic, Classic Summer în Usedom. Cântă la un violoncel Riccardo Antoniazzi (Cremona, 1890), care i-a fost pus la dispoziție printr-o sponsorizare privată.

Ediția a XVIII-a a Concursului Internațional George Enescu are loc la București între 4 și 18 septembrie. În acest an, Concursul Internațional George Enescu marchează revenirea în sala de spectacol, după doi ani în care evenimentele culturale au fost nevoite să se reinventeze și să se mute parțial sau total în online. Mesajul pe care Concursul Enescu îl transmite în acest an este acela al redobândirii speranței: Muzica speranței | Music of Hope. La etapa online a Concursului s-au înscris peste 100 de tineri muzicieni din toată lumea. Dintre ei, 34 de artiști talentați vor avea ocazia să urce pe scena Ateneului Român, între 4 și 18 septembrie, în etapele de Semifinală și Finală la cele trei secțiuni interpretative: vioară, violoncel și pian.

