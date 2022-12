MUZICA Sâmbătă, 10 Decembrie 2022, 19:38

Celebra cântăreaţă Tina Turner, în vârstă de 83 de ani, i-a adus un omagiu "fiului ei iubit", Ronnie Turner, care a murit joi, la vârsta de 62 de ani, şi spune, într-o postare online, că acesta a părăsit lumea "mult prea devreme", relatează The Guardian.

Tina Turner si copiii Foto: Captura

Ronnie Turner, şi el muzician, a avut probleme de sănătate.

Vineri, Tina Turner a postat pe Instagram o fotografie alb-negru în semn de omagiu pentru fiul ei. "Ronnie, ai părăsit lumea mult prea devreme. Îndurerată, închid ochii şi mă gândesc la tine, fiul meu iubit", este mesajul postat de legendara cântăreaţă.

Ronnie Turner era fiul cântăreţei cu fostul soţ Ike Turner. El a cântat cu grupul Manufactured Funk şi a jucat în filmul din 1993 "What's Love Got to Do With It", un film biografic despre mama sa.

Fiul ei cel mare, Craig Turner, pe care l-a avut cu muzicianul Raymond Hill, s-a sinucis în 2018, scrie News.ro.