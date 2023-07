MUZICA Joi, 13 Iulie 2023, 18:12

Trupa Guns N' Roses, reunită pentru prima oară în formula consacrată, concertează, duminică, pe Arena Naţională din Bucureşti. Componenţa trupei pentru turneul mondial din 2023 este Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer şi Melissa Reese.

Concert Guns N' Roses Foto: DreamsTime / Serban Enache

Fanii vor avea posibilitatea să asculte hit-uri precum „It's so easy”, „Bad Obsession”, „November Rain”, „Street of Dreams”, „Knokin' on Heaven's Door”, „Nightrain” sau „Paradise City”.

Guns N' Roses, cunoscuți și apreciați pentru energia lor electrizantă, dominau scena muzicală de la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90. Fuziunea lor de heavy metal, punk și rock clasic le-a adus o bază de fani dedicată, care se întinde pe mai multe generații. Hiturile „Sweet Child O' Mine” sau „Welcome to the Jungle” au captivat milioane de oameni din întreaga lume.

După show-ul de la Bucureşti, cei de la Guns N' Roses vor concerta pe 1 iulie la Budapesta, pe Puskás Arena, iar pe 22 iulie la Atena, pe Olympic Stadium.

Phil Campbell and the Bastard Sons, în deschiderea show-ului

Potrivit unui comunicat transmis de Emagis, în deschiderea show-ului de pe Arena Națională vor concerta Phil Campbell and the Bastard Sons. Fost chitarist la Motörhead, Phill Campbell va veni la Bucureşti alături de cel mai recent proiect al său, The Bastard Sons, în anticiparea celui de-al treilea material discografic - „Kings Of The Asylum”, care urmează să fie lansat în vara acestui an de Nuclear Blast Records.

Phil Campbell and the Bastard Sons vor concerta în jurul orei 18.00, iar Guns N' Roses vor urca pe scenă în jurul orei 19.30.

Accesul pe Arena Națională, începând cu ora 16.00

Accesul pe Arena Naţională se va face începând cu ora 16.00, pe la cele trei intrări amenajate pe bulevardul Basarabia, strada Maior Coravu şi bulevardul Pierre de Coubertin.

Organizatorii spun că programul poate suferi modificări și le recomandă participanţilor să consulte site-ul www.emagic.ro, pagina www.facebook.com/emagic.romania, precum şi pagina de Facebook oficială a evenimentului.

Pentru a evita posibilele aglomerări, recomandarea organizatorilor este ca oamenii să ţină cont de zona pentru care şi-au achiziţionat bilete, respectiv: zonele Standing B, Tribuna 1 Vest şi Tribuna Oficială - acces pe la intrarea din strada Maior Coravu; zona Standing A - pe la intrarea din bulevardul Pierre de Coubertin; zona Tribuna 2 Est şi Peluza Sud - intrarea din bulevardul Basarabia.

Accesul fiecărui participant se va face exclusiv pe la poarta alocată sectorului în care este achiziţionat biletul.

În zona de concert nu va fi permis accesul cu: băuturi şi produse alimentare achiziţionate din afara perimetrului locaţiei, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle, deodorante etc.), bidoane de plastic, doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro.

Accesul va fi permis în zona de concert cu aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoţite de reţetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm.

Pentru siguranţa publicului şi bună desfăşurare a evenimentului, participanţii sunt de asemenea rugaţi să se supună controlului corporal amănunţit la cererea agenţilor de securitate.

Înregistrarea de orice fel a spectacolului este strict interzisă. Managementul artistului poate confisca orice aparat de înregistrare audio-video folosit astfel, deţinut de participanţii la eveniment, informează sursa citată.

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului puternic. Însă dacă părinţii aleg să vină însoţiţi de cei mici, o vor face pe propria răspundere, achiziţionând bilete de acces şi pentru aceştia. Pentru copii este recomandată folosirea căştilor de protecţie sau dopuri de urechi. Căştile de protecţie sau dopurile de urechi nu vor fi asigurate de către organizatori. Minorii trebuie să fie însoţiţi de un adult, spun organizatorii.

În incinta Arenei Naţionale, spectatorii vor avea la dispoziţie băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare, apă, cafea, îngheţată şi food trucks. Toate băuturile vor fi servite numai la pahar. Produsele pot fi procurate cu numerar sau card bancar la toate barurile, însă din cauza numărului mare de participanţi prezenţi la locaţie, plăţile cu card pot înregistra întârzieri.

Barurile vor acoperi toate zonele de public: Gazon A, Gazon B, inele şi zona VIP. Fumatul va fi permis doar în zone dedicate.

În incinta Arenei Naţionale vor exista şi puncte de merchandise official, unde produsele pot fi achitate atât cu numerar, cât şi cu cardul.

Acoperişul stadionului va fi deschis pe toată durata concertului şi va rămâne deschis indiferent de condiţiile meteo.

