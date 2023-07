MUZICA Duminică, 23 Iulie 2023, 14:11

Peste 55.000 de festivalieri s-au adunat sâmbătă, la Bonțida, pentru penultima zi de Electric Castle. Distracția a fost întreținută la scena principală de britanicii Nothing but Thieves și Jamie xx, în timp ce la scena Hangar s-a lăsat cu ritmuri de drum and bass până dimineață, alături de DJ-ul belgian Netsky. Iată ce poți face dacă vrei să ajungi și duminică, pentru ultima zi de Electric Castle din 2023.

Electric Castle, Main Stage Foto: Echipa foto EC

Ziua de sâmbătă, de obicei și cea mai aglomerată zi a festivalului, dar și prima zi fără ploaie din acest an la Electric Castle, a adunat pe scenele de la Bonțida zeci de artiști români și internaționali.

Solistul trupei Nothing but Thieves a părăsit scena principală vizibil emoționat, aproape în lacrimi, după un concert de o oră în fața a mii de oameni.

Tot la scena principală, Jamie xx a menținut atmosfera puțin după ora 23. Membrul trupei britanice indie pop The XX a petrecut aproape o oră jumătate mixând unele din piesele care l-au făcut cunoscut în întreaga lume.

La scena Hangar lumea a putut să-i salute pentru încă odată pe britanicii Dub Pistols, nelipsiți de la Electric Castle încă de la prima ediție. Târziu în noapte, Hangarul a fost preluat de veteranul muzicii drum and bass Netsky.

Ca de obicei, scena Booha a așteptat răsăritul soarelui pe ritmurile lui James Lavelle, HAAI și AKOS. Nici scena Dance Garden nu a dormit până dimineață, iar de atmosferă s-au ocupat românii Cezar, Gescu, Arapu și Alexandra.

Ce urmează duminică la Electric Castle

Ultima zi de festival pregătește nume mari din trip-hop, rock și electro, iar muzica simfonică revine și ea la Electric Castle.

Prânzul la castel se servește cu Irvine Welch, celebrul autor al fenomenului Trainspotting, actrița Maia Morgenstern și jurnalistul Alex Tocilescu la EC Talks.

Pentru o colecție completă de fotografii la înălțime, baloanele cu aer cald sau air bikes sunt pregătite să „decoleze”, iar una dintre experiențele de neratat ale festivalului este perspectiva din Royal Wheel.

Proiectul „Ioana” născut, anul trecut, în EC Creative Camp deschide programul scenei principale în care mai sunt incluși Vița de Vie , Filarmonica de Stat Transilvania și Subcarpați.

Trip-hop e genul muzical ce dă ritmul serii la Electric Castle. Morcheeba, trupa care, în cele aproape trei decenii de existență, a câștigat numeroase discuri de platină și de aur, revine după 10 ani la castel.

Zero 7, regii chillout, în formulă DJ set, vor face zona Hide Out atracția principală de la miezul nopții.

Scena ce setează playlist-ul post-Electric Castle încheie spectaculos această ediție de festival. La Hangar, Nova Twins și Frank Carter & The Rattlesnakes demonstrează cât de actual și puternic rămâne stilul punk.

Ultimul tren EC pleacă din Cluj duminică, la ora 18:06 iar autobuzele vor circula non-stop, spre și dinspre festival până luni, ora 13:00.