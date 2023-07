MUZICA Duminică, 30 Iulie 2023, 17:07

Filmul "Barbie" domină deja de o săptămână box-office-ul internaţional, iar coloana sonoră a acestui lungmetraj a cucerit de acum şi topul muzical din Regatul Unit, a anunţat BBC și Agerpres.

Ryan Gosling și Margot Robbie joacă în Barbie Foto: Jordan Strauss / AP / Profimedia

Trei piese de pe această coloană sonoră şi interpretate de Billie Eilish, Dua Lipa şi Nicki Minaj s-au clasat printre primele cinci poziţii ale topului britanic după lansarea din urmă cu o săptămână a filmului "Barbie".

Directorii de la Official Singles Chart au precizat că este pentru prima dată când trei cântece de pe aceeaşi coloană sonoră se clasează în Top 5. Astfel, cântecul "What Was I Made For", interpretat de Billie Eilish, ocupă locul al treilea, "Dance The Night Away", cântat de Dua Lipa, se află pe poziţia a patra, iar single-ul "Barbie World", înregistrat de Nicki Minaj şi Ice Spice, s-a clasat pe locul al cincilea.

Nu sunt însă singurele cântece de pe coloana sonoră a filmului "Barbie" care au intrat în noua ediţie a topului din Regatul Unit, întrucât şase piese de pe acest album au intrat în Top 40.

"Speed Drive", interpretat de Charlie XCX se află pe poziţia a 19-a, Ryan Gosling ocupă locul al 25-lea cu single-ul "I'm Just Ken", iar piesa "Pink", înregistrată de Lizzo, s-a clasat pe locul al 39-lea.

Unele dintre cele mai importante nume din muzica pop s-au aflat în spatele acestei coloane sonore, care a fost produsă de Mark Ronson.

Cântecele de pe noul album, care include 17 piese, au jucat un rol important în impresionanta campanie de marketing de care a beneficiat filmul "Barbie", fiind lansate cu regularitate înainte de premiera oficială a peliculei.

Primele două locuri din topul britanic sunt în continuare ocupate de piesele "Sprinter", de Dave & Central Cee, şi "Vampire", de Olivia Rodrigo.