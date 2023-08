MUZICA Miercuri, 02 August 2023, 08:41

​UNTOLD 2023 se apropie cu pași rapizi de start, cel mai mare festival organizat în România urmând să aibă loc în perioada 3-6 august, la Cluj-Napoca. Nume importante precum Imagine Dragons, Martin Garrix, David Guetta și Armin van Buuren vor apărea pe scena principală de pe Cluj Arena.

UNTOLD Foto: Salajean | Dreamstime.com

Ce a fost de-a lungul timpului la UNTOLD

Festivalul a pornit la drum în 2015, atunci când a avut loc prima ediție. Pe 3 august, UNTOLD își deschide porțile pentru episodul cu numărul opt, iar organizatorii au anunțat deja de ceva timp că evenimentul este sold out (toate biletele au fost vândute).

UNTOLD 2015, prima ediție

Festivalul de la Cluj-Napoca și-a deschis porțile în 2015, atunci când printre primii invitați s-au numărat nume precum Armin van Buuren, Avicii, David Guetta, ATB, Dimitri Vegas & Like Mike, Tom Odell, Fedde le Grand și Duke Dumont.

UNTOLD 2016

La a doua ediție, festivalul din Ardeal s-a bucurat de un buget de aproximativ șase milioane de euro. Au participat, printre alții, Tiesto, Hardwell, Afrojack, Armin van Buuren, Martin Garrix (primul concert în România), Faithless, Scooter, Nervo, Parov Stelar, Lost Frequencies, James Arthur, etc.

UNTOLD 2017

A treia ediție a festivalului de la Untold a avut un buget mărit substanțial: aproximativ zece milioane de euro. Au fost prezenți la Cluj peste 200 de artiști, printre aceștia aflându-se Afrojack, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Alan Walker, Ellie Goulding, Steve Aoki, Lost Frequencies, Marshmello, Tinie Tempah, Sander van Doorn, The Avener, Era Istrefi, Kadebostany, etc.

UNTOLD 2018

A patra ediție a UNTOLD a avut un buget de aproximativ 12 milioane de euro, iar peste 85.000 de persoane au luat parte la concertele din Cluj-Napoca doar în prima zi.

S-au aflat pe scenă în cele patru zile de festival artiști precum Tiesto, Don Diablo, Parov Stelar, Mahmut Orhan, Will Sparks, Diplo, KSHMR, Afrojack, The Prodigy, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Tujamo, Danny Avila, Fedde le Grand, Black Eyed Peas și Armin van Buuren (cel care și-a depășit propriul record al edițiilor anterioare, mixând fără oprire timp de 7 ore, până la ora 09.00 dimineața, moment în care a coborât de pe scenă pentru o sesiune de autografe).

UNTOLD 2019

Ediția cu numărul cinci a fost una pe măsura așteptărilor și a notorietății de care se bucură festivalul de la Cluj-Napoca.

Printre artiștii care au urcat pe scenă s-au numărat: Martin Garrix, David Guetta, Bastille, James Arthur, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Boris Brejcha, Steve Aoki, Busta Rhymes, Tinie Tempah, Solomun, Fedde le Grand, The Avener, Kungs, Nicky Romero, Don Diablo sau Tale of Us.

Armin van Buuren a încântat publicul în cea de-a doua zi de festival, atunci când a urcat pe scenă alături de Orchestra Operei Naționale din Cluj care a interpretat imnul României într-o variantă mixată.

Un alt moment important a fost concertul susținut de Robbie Williams. În total, la festival au participat peste 372.000 de spectatori.

UNTOLD 2020

La ediția de acum trei ani își anunțaseră prezența nume precum David Guetta, Martin Garrix, Alesso, Erik Prydz, Afrojack, Above & Beyond, DJ Snake și Steke Aoki. Pe listă se mai regăseau Pussycat Dolls, Iggy Azalea și The Script.

Ediția din 2020 a fost însă în cele din urmă anulată din cauza pandemiei de Covid-19.

UNTOLD 2021

Festivalul a fost mutat câteva săptămâni mai târziu decât își obișnuise fanii, între 9 și 12 septembrie, tot din cauza pandemiei de Covid-19.

Au luat parte, printre alții: David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, Afrojack, Lost Frequencies, DJ Snake, Benny Benassi, Martin Solveig, Quintino, The Script, Tyga și Amelie Lens.

UNTOLD 2022

În fine, ultima ediție de UNTOLD a avut loc anul trecut, între 4 și 7 august. Au participat, printre alții, J Balvin, Anne-Marie, Kygo, Lost Frequencies, David Guetta, Steve Aoki, Dmitri Vegas & Like Mike, Tujam și Paul Kalkbrenner.

UNTOLD 2023, programul zilei de 3 august

Main (Casa Magicianului)

De la ora 18:00 - Partydul Kiss FM, Irina Rimes (19:20), Ava Max (20:35), Bebe Rexha (21:55), Topic (23:10), Alok (01:10), Steve Aoki (03:00), Kshmr (04:30).

Galaxy (Ritmuri cosmice)

De la ora 21:00 - Sara Bluma, Kasia (22:30), Ann Clue (23:30), Boris Brejcha (01:00), Amelie Lens (03:00), Amber Broos (05:00), Nusha (06:30).

Alchemy (Eroii underground)

De la ora 18:00 - ZO, Berechet (18:30), Petre Ștefan (19:20), Yny Sebi (20:10), Specii (21:00), DOC (22:05), Spike (23:10), Grasu XXL & Guess Who (00:30), Borgore (01:35).

Fortune (Stare hipnotică)

De la ora 20:00 - Men-D, Aname (21:30), Markus Schulz (23:00), Drym (00:30), Ben Gold (02:00), Madwave (03:30), Bogdan Vix Pres. Hardstyle Fortune (04:30).

Time (Evadează)

De la ora 16:00 - DJ Beat & Encore, Andrew Dum (17:00), Maryo (18:00), Moonsound B2B Qubiko (19:30), Alex Twin (21:00), Diass (22:30), Hvmza (00:00), Andre Rizo (01:30).

Daydreaming (Călătorie mentală)

De la ora 16:00 - John Woods, Glauco Di Mambro (18:00), Gheist Live (19:50), Stravroz DJ Set (21:40), Rampue (00:20), Acid Pauli (01:55), Paax (Tulum) (04:25).

Tram (Călătorie muzicală)

De la ora 16:00 - DJ Krisstal, Liquid (18:00), Cook (20:00), Marusha (21:00), Draos (22:00), Dacian T (23:00), DJ Pici (00:30), Marc Rayen (02:00), Mircea Ivan (03:00).

Retro (Amintiri)

De la ora 20:00 - Arrow, DJ Cosmin Nadasan (21:00), Gringo (23:00), DJ Antenna (01:30), Dat T & MC Zedho (03:30).

UNTOLD 2023, programul zilei de 4 august

Main (Casa Magicianului)

De la ora 18:00 - Justin Jesso, Delia (19:20), Olly Murs (20:40), Imagine Dragons (22:10), Salvatore Ganacci (00:00), Alesso (02:00), Tujamo (03:50).

Galaxy (Ritmuri cosmice)

De la ora 18:00 - Masquerade: Juliet Sikora, Masquerade: Route 94 (19:00), Masquerade Claptone (20:00), Poltom (22:00), Sublee (22:30), Bedouin (00:00), Camelphat (02:30) Mathame (05:00).

Alchemy (Eroii underground)

De la ora 18:15 - Gheboasa, IDK (19:05), Amuly (20:10), Rava (21:00), Azteca (21:50), Satra B.E.N.Z. (22:40), Nane (23:30), Valentino Khan (00:20).

Fortune (Stare hipnotică)

De la ora 20:00 - Suncatcher & Exolight, Alex Kunnari (21:30), Ilan Bluestone (23:00), John O'Callaghan & Bryan Kearney Pres. KEY4050 (00:30), Craig Connelly B2B Factor B (02:00), Allens Watts (03:30), Bogdan Vix Pres. Hardstyle Fortune (04:30).

Time (Evadează)

De la ora 16:00 - Karol Diac, Digitalove (17:00), Andor B2B Onuc (18:00), Du Mad (19:00), Vladimir (20:00), Jay Ko (21:00), Alb Who (22:30), Paul Damixie (00:00), Anna Tur (01:30).

Daydreaming (Călătorie mentală)

De la ora 16:00 - Maya Mar, Am I Right (LIVE) (17:05), Secret Factory 18:10), Guy Mantzur (21:10), JO.KE (21:40), Guy J (22:40), Satori LIVE (00:50), Mira & Chris Schwarzwa (02:25), Djeff B2B Fiona Kraft (04:25).

Tram (Călătorie muzicală)

De la ora 16:00 - Marius George Manea, Gringo (18:00), DJ Fo-K (20:00), Richea Cosmin (21:30), Clanker Jones (22:30), DJ Serginio & MC Lucas (00:00), DJ Antenna (01:30), NRB B2B BRN (03:00).

Retro (Amintiri)

De la ora 20:00 - Shurubel, Dan T & MC Zedho (23:00), Aurika & Adrian Pelin (02:00).

UNTOLD 2023, programul zilei de 5 august

Main (Casa Magicianului)

De la ora 18:00 - B Jones, Wizthemc (19:20), Thievery Corporation (20:40), French Montana (22:00), Zhu (22:55), Eric Prydz (00:35), Martin Garrix (02:30), DJ Bliss (04:20).

Galaxy (Ritmuri cosmice)

De la ora 21:00 - Charlie, Woo York Live (23:30), Tale of us (01:00), Priku (03:00), Mihigh (05:00).

Alchemy (Eroii underground)

De la ora 18:00 - Bad & Boujee, OG Eastbull (19:20), Marko Glass ft. Bvcovia (20:10), Killa Fonic (21:15), FC DNB (22:05), Ian (22:55), Deliric X Silent Strike (23:55), Apashe (01:05).

Fortune (Stare hipnotică)

De la ora 20:00 - UUFO, Laura Van Dam (21:30), Ruben De Ronde (23:00), Aly & Fila (00:30), Xijaro & Pitch (02:00), Artento Davini (03:30), Bogdan Vix Pres. Hardstyle Fortune (04:30).

Time (Evadează)

De la ora 16:00 - Chris Hype, Shaun Warner (17:00), Andreea Esca & Otrava (18:00), John Trend (19:00), Andi Moisescu (20:00), The Hollygood Gang (21:00), Pascal Junior (22:30), Arias B2B Ana Gum (00:00), Simina Grigoriu (01:30).

Daydreaming (Călătorie mentală)

De la ora 16:00 - Aracil, Sean Doron (18:30), Parra For Cuva Live (20:40), Dubfire (22:10), Sebastien Leger Modular Live Show (00:20), Marwan Dua (02:10), Tooker Live (04:40).

Tram (Călătorie muzicală)

De la ora 16:00 - Simea, Trip Engineer (18:00), Yoyo (20:00), Caraamela (21:30), Aurik (22:30), Adrian Pelin (00:00), Andrew Ickx (01:30), Tom Hossward (03:00).

Retro (Amintiri)

De la ora 20:00 - Dj Alex, Cucugram B2B Deny (22:00), MC Dylma & DJ Pappa M (00:00), Shurubel (03:30).

UNTOLD 2023, programul zilei de 6 august

Main (Casa Magicianului)

De la ora 18:30 - Almud Live, VAMA (19:15), Ferg (20:10), Years & Years (21:40), Fedde Le Grand (23:00), David Guetta (01:00), Armin van Buuren (03:00).

Galaxy (Ritmuri cosmice)

De la ora 21:00 - Vizan, Persic (22:00), Mahony (23:30), Marco Carola (01:30), Dixon (03:30), SIT (05:30).

Alchemy (Eroii underground)

De la ora 18:00 - Younglt, MGL (18:30), Oscar (19:20), Puya (20:05), Macanache (21:10), Paraziții (22:15), Dub FX & Woodnote (23:25), Dj Alex Super Beats (01:00).

Fortune (Stare hipnotică)

De la ora 20:00 - Nikolauss & Starpicker, Daxson (21:30), Andrew Rayel (23:00), David Rust (00:30), The WLT (01:30), William Schneider (02:30), Nick Havsen (00:30), Bogdan Vix Pres. Hardstyle Fortune (04:30).

Time (Evadează)

De la ora 16:00 - Raduco, Andrey Maze B2B Sasu (17:00), Mike Kross & Adrian Funk (18:00), Sasha Lopez (19:00), DJ Andi (20:00), Rich Dietz (21:00), DJ Dark & Mentol (22:00), Adrian Șaguna B2B Noel Holler (23:00), Steff Da Campo (00:00), Alex Kennon (01:30).

Daydreaming (Călătorie mentală)

De la ora 16:00 - Shagy, Mihai Popoviciu (18:00), Kerala Dust (20:00), Anthony Middleton (Audiofly) (22:00), Oliver Koletzki (00:00), Daydreamers (Marwan, Dub FX, Woodnote) (02:10), Themba (03:15).

Tram (Călătorie muzicală)

De la ora 18:00 - Blackie, Carlos (18:00), CDJ Cristian Daniel (20:00), Mose N (21:30), Kamil (22:30), Alex Tripon & MC Shuthy (00:00), Moshu (01:30), Bipolvr (03:00).

Retro (Amintiri)

De la ora 20:00 - Even Steven, DJ Pici (22:00), Cucugram B2B Deny (00:00), MC Dylma & DJ Pappa M (02:00)

INFO: Pentru cei interesați de artiștii locali, printre cele mai cunoscute nume care vor urca pe scenele de la UNTOLD 2023 se numără: Irina Rimes, Grasu XXL & Guess Who, Spike, Delia, Satra B.E.N.Z., Vama, Paraziții, Puya și Macanache.

