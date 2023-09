MUZICA Marți, 05 Septembrie 2023, 10:59

Trupa The Rolling Stones va oferi în curând detalii despre noul ei LP, „Hackney Diamonds”, primul album de studio cu piese originale ce va fi lansat de formaţia britanică după anul 2005, informează DPA şi PA Media, potrivit Agerpres.

The Rolling Stones a susținut pe 9 iunie un concert pe Stadioul Anfield din Liverpool Foto: Mike Gray / Avalon / Profimedia

Membrii trupei - Mick Jagger, Keith Richards şi Ronnie Wood - vor vorbi despre noul material discografic pe 6 septembrie în Hackney, un district din estul Londrei, în cadrul unui interviu realizat de prezentatorul american de televiziune Jimmy Fallon.

Acesta este primul album cu piese originale înregistrate în ultimii 18 ani de grupul The Rolling Stones după LP-ul „A Bigger Bang” din 2005. Cel mai recent album de studio al trupei, lansat în 2016, s-a intitulat „Blue & Lonesome” şi conţine coveruri ale unor cântece blues.

Indicii despre noul material discografic au apărut online, precum şi sub forma unei reclame dintr-un ziar local, Hackney Gazette. Reclama includea un website şi un număr de telefon care, atunci când era apelat, difuza următorul mesaj:

„Bun venit la Hackney Diamonds, specialiştii în reparaţii ale ferestrelor: Nu vă enervaţi, aduceţi-le la reparat! Se deschide la începutul lui septembrie, Mare Street, E8. Înregistraţi-vă pentru o vizită pe hackneydiamonds.com. Haideţi!'”

Expresia „Hackney Diamonds” este o frază argotică folosită în estul Londrei, semnifică „sticlă spartă” şi se referă în mod specific la sticla sfărâmată atunci când ferestrele sunt sparte în timpul unui jaf.

Trupa britanică a publicat totodată adresa site-ului pe contul său oficial de Instagram, iar prin accesarea linkului se deschide o pagină web care pare alcătuită din cioburi de sticlă. Cioburile se împrăştie apoi, iar vizitatorii sunt conduşi către o numărătoare inversă ce măsoară timpul rămas până la interviul din 6 septembrie.

Un alt site, www.dontgetangrywithme, conduce vizitatorii spre o pagină care oferă spre ascultare un fragment dintr-o melodie nouă.

„Chiar dacă Hackney este elementul-central al 'Hackney Diamonds', acesta este cu adevărat un moment global, pe care dorim să-l împărtăşim cu fanii din toată lumea prin intermediul YouTube”, a precizat trupa.

Interviul va putea fi urmărit pe YouTube în cadrul unui livestream programat pentru 6 septembrie, la ora locală 14:30 (13:30 GMT).

Istoria de legendă a The Rolling Stones

Trupa The Rolling Stones s-a format la începutul anilor 1960. Înainte de înfiinţarea formaţiei, Mick Jagger (80 de ani) şi Keith Richards (79 de ani) au activat într-o trupă de blues şi cântau frecvent la un club de jazz din Ealing Broadway.

În 1989, trupa britanică (compusă din Bill Wyman, Brian Jones, Charlie Watts, Ian Stewart, Mick Taylor, Mick Jagger, Keith Richards şi Ronnie Wood) a fost inclusă în panteonul Rock And Roll Hall Of Fame în cadrul unei ceremonii prezentate de muzicianul Pete Townshend, liderul trupei The Who.

Potrivit Official Charts Company, The Rolling Stones a avut opt piese care au ajuns pe prima poziţie în topul single-urilor din Regatul Unit, printre care „(I Can't Get No) Satisfaction”, „Paint It, Black” şi „Honky Tonk Women”.

Anul trecut, Mick Jagger, alături de chitariştii Keith Richards şi Ronnie Wood, au călătorit prin Europa într-un turneu prilejuit de cea de-a 60-a aniversare a trupei, care a inclus concerte în oraşe precum Madrid, Milano, Munchen, precum şi un show în cadrul festivalului British Summer Time (BST) la Londra.

Cei trei muzicieni au fost însoţiţi în acel turneu de toboşarul Steve Jordan după moartea, în august 2021, a bateristului trupei, Charlie Watts.