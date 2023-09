MUZICA Luni, 25 Septembrie 2023, 10:24

Rapperul american Usher, un star de la începutul anilor 2000, cunoscut pentru hiturile sale de R&B, va fi vedeta spectacolului din pauza următoarei ediţii a Super Bowl, finala campionatului de fotbal american, au anunţat duminică organizatorii campionatului şi cântăreţul, informează AFP.

Usher Foto: Scott Roth / AP / Profimedia

Usher îi ia locul megastarului Rihanna, care a încântat publicul în februarie la Glendale, Arizona, cu unul dintre cele mai urmărite spectacole din lume, notează Agerpres.

De data aceasta, interpretul hiturilor „U got it bad", „My Boo", „Yeah" şi „Love in this club" va încerca să „incendieze" stadionul în pauza Super Bowl 2024, eveniment care va avea loc pe 11 februarie în Las Vegas, capitala jocurilor de noroc, care, din 2020, are un club, Raiders, în National Football League (NFL).

„Este onoarea vieţii mele să pot cânta în sfârşit la Super Bowl. Abia aştept să prezint lumii un spectacol cum nimeni nu a mai văzut vreodată", a declarat într-un comunicat cântăreţul în vârstă de 44 de ani, unul dintre cei mai populari artişti americani de la începutul anilor 2000.

Din 2019, spectacolul din pauza Super Bowl, unul dintre evenimentele-cheie ale culturii populare americane, este produs de Roc Nation, o companie fondată de starul rap Jay-Z.

Pe lângă Rihanna, Shakira, Jennifer Lopez şi The Weeknd, o serie de artişti hip-hop, printre care Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige şi Kendrick Lamar, au cântat la Super Bowl.

Cel mai urmărit eveniment anual la televiziunea americană, Super Bowl este crucial pentru industria publicitară, cu spoturi de 30 de secunde care costă milioane de dolari.

În urmă cu un an, Apple Music, filiala gigantului informatic, a înlocuit Pepsi ca sponsor principal al evenimentului. NFL şi Apple Music nu au dezvăluit valoarea acestui contract „multianual", însă mass-media americane au avansat o cifră de 50 de milioane de dolari.

În trecut, pe scenă au urcat megavedete precum Michael Jackson, Prince, U2 şi Madonna.