MUZICA Vineri, 03 Noiembrie 2023, 10:58

HotNews.ro

0

​Ultima melodie a trupei The Beatles, „Now and Then”, a strâns 4,5 milioane de vizualizări în 18 ore de la lansare. Ultimul cântec al formaţiei The Beatles, la care Paul McCartney şi Ringo Starr au lucrat în ultimele luni și care a pornit de la o casetă demo înregistrată de John Lennon şi realizată cu ajutorul inteligenţei artificiale, a fost apreciată și de critici. The Guardian i-a acordat patru stele din cinci şi a numit-o „un tribut emoţionant adus legăturii membrilor trupei". Muzicianul britanic Liam Gallagher a descris melodia drept „înduioşătoare”, scrie News.ro.

The Beatles Foto: Captura YouTube

„Now and Then este absolut incredibilă, biblică, celestă, absolut incredibilă, sfâşietoare şi înduioşătoare în acelaşi timp", a fost verdictul muzicianului britanic Liam Gallagher. „Trăiască The Beatles!".

Melodia la care Paul McCartney şi Ringo Starr au lucrat în ultimele luni, care a pornit de la o casetă demo înregistrată de regretatul coleg de trupă John Lennon, a fost ascultată de 4,5 milioane de ori pe YouTube.

Intitulat „Now And Then", proiectul a fost finalizat cu ajutorul AI - care a ajutat la extragerea vocii lui Lennon de pe înregistrarea demo - şi este descris de trupă ca fiind ultimul cântec în care apar Fab Four.

Atât McCartney, cât şi Starr au prezentat luni de zile viitorul proiect şi au distribuit la 1 noiembrie un film care a documentat istoria din spatele melodiei şi cum a luat naştere. Acesta a fost lansat la nivel mondial joi - comercializat ca un material cu două feţe, împreună cu single-ul de debut din 1962 „Love Me Do".

Liam Gallagher i-a răspuns pe X (fostul Twitter) unui fan care şi-a amintit cât de emoţionant trebuie să fi fost procesul pentru membrii supravieţuitori.

„Foarte trist, dar frumos în acelaşi timp", a răspuns Gallagher.

„Aceasta este viaţa, cred că este confuz de încântătoare în acelaşi timp".

The Beatles au anunţat proiectul săptămâna trecută, când au postat imagini ale unei casete pe reţelele de socializare şi pe internet, precum şi proiecţii în Liverpool, oraşul natal al celor patru artişti.

Ce spun criticii

Criticii au fost în general pozitivi cu privire la „Now And Then", The Guardian acordându-i patru stele din cinci şi numindu-l „un tribut emoţionant adus legăturii membrilor trupei".

Clash descrie piesa ca fiind sentimentală şi „glorios de contagioasă", în timp ce Rolling Stone spune că este „declaraţia finală strălucită pe care Fab Four - şi fanii lor - o merită".

Majoritatea criticilor par să fie de acord că piesa nu se poate compara cu un cântec The Beatles înregistrat în mod tradiţional. The Telegraph, care a acordat cantecului trei stele, a remarcat că „Now And Then „nu atinge înălţimile pe care le aşteptăm de la o mare baladă Beatles".

Variety numeşte nedreaptă întrebarea dacă melodia se ridică „la înălţimea moştenirii impunătoare a Beatles sau a lucrărilor lor colective solo".

„Bineînţeles că nu o face, dar este totuşi o plăcere neaşteptată", scrie Jem Aswad.