Delia va lansa marţi, în cadrul unui concert susţinut la MINA - Museum of Immersive New Art, noul album „Flex".

Delia la UNTOLD 2023 Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Albumul conţine 13 piese, printre care „SKNDL", „Gustul care te fură", „Jimmy Samurai", „Lololo" sau „Fără Te Merau", a anunţat artista pe pagina de Facebook.

„Flex" este disponibil în magazinele digitale. La evenimentul de la MINA Museum, albumul va fi disponibil în premieră în format fizic CD şi vinyl şi din 22 noiembrie şi în Cărtureşti.

Inovativă, cameleonică şi mereu cu un pas în faţa trendurilor, Delia este practic primul artist din România care organizează un astfel de eveniment în care elemente din arta digitală se unesc cu muzica, scenografia şi creează un spaţiu versatil care îi va introduce pe fani în Universul său creativ şi plin de surprize. Nu vor lipsi invitaţii speciali, precizează site-ul iabilet.ro.

MINA, Museum of Immersive New Art, s-a deschis în luna august dintr-o inițiativă privată, fiind primul spaţiu imersiv din România şi cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est, potrivit reprezentanților instituției.

Clădirea renovată de pe strada George Constantinescu 2-4, care găzduieşte muzeul, a fost înfiinţată în 1970 şi a reprezentat prima fabrică de calculatoare româneşti, ICE Felix. Spaţiul măsoară 2.500 de metri pătraţi şi cuprinde mai multe zone dedicate adulţilor şi copiilor, care vor fi întâmpinaţi în muzeu de un ghid virtual, un avatar conversaţional care foloseşte inteligenţa artificială, notează Agerpres.