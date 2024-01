MUZICA Duminică, 07 Ianuarie 2024, 10:23

0

O fană a trupei Shinedown din SUA a devenit virală pe internet după ce a fost surprinsă trăind intens un concert al formației de anul trecut. Piesa „Sound of Madness" pe care a cântat-o cu foc alături de muzicienii americani a intrat în topurile aplicațiilor de streaming, la un deceniu și jumătate de când a fost lansată.

Lauri Norris la concertul trupei americane Shinedown Foto: Captură TikTok

Lauri Norris, o bunicuță cu sufletul tânăr, a devenit virală pe rețelele de socializare după ce a fost filmată la un concert al trupei rock Shinedown, cântând versurile piesei „Sound of Madness” și dând din cap.

Internauții au distribuit masiv acest clip de la spectacolului formației originară din Jacksonville, Florida, care a avut loc la sfârșitul lunii decembrie.

Cei mai mulți au spus că vor să ajungă precum Lauri Norris când vor înainta în vârstă. Oamenii au observat că bunicuța purta o pereche de dopuri de ureche, semn că este o împătimită a concertelor.

Lucru confirmat și de ea, după valul uriaș de apreciere pentru efervescența sa.

Bunicuța a impresionat publicul datorită energiei pe care o are la concerte, mai ales că se deplasează cu ajutorul unui cadru cu roți.

Lauri, care susține participarea la spectacolele live, a spus că vârstă este doar un număr, le-a mulțumit tuturor celor care i-au scris și i-a îndemnat să asculte rock în continuare, să își trăiască viața și să își urmeze visele.

La începutul lui 2024, la scurt timp după ce clipul cu Lauri a fost distribuit masiv, strângând milioane de vizualizări, piesa „Sound of Madness”, lansată de Shinedown în 2008, a intrat în top 10 pe iTunes, potrivit ABC News.

Pe Spotify, melodia este ilustrată cu secvența din timpul concertului în care Lauri Norris a făcut furori pe internet.

Trupa Shinedown, deținătoarea mai multor discuri de platină, a fost fondată în 2001 de Brent Smith, solistul formației.

Cel mai recent album al trupei Shinedown este „Planet Zero" lansat 2022, care include single-urile „A Symptom of Being Human", „Planet Zero" și „Dead Don't Die".

Albumul a debutat în Top 5 din Billboard 200 și în topul oficial al albumelor din Marea Britanie, notează Maximum Rock.

De asemenea, a fost pe locul 1 în alte șase topuri Billboard, cum ar fi Top Album Sales, Rock, Hard Rock și Alternative Albums.