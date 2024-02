MUZICA Duminică, 04 Februarie 2024, 17:57

HotNews.ro

0

Vedetele din industria muzicală se adună duminică noapte pentru gala anuală a premiilor Grammy, o ceremonie care ar putea culmina cu un alt record pentru Taylor Swift. Iată tot ce trebuie să știi despre unde vei putea urmări spectacolul, dar și ce artiști vor cânta pe scenă.

Taylor Swift Foto: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ceremonia, care are loc duminică la Los Angeles, va putea fi urmărită pe canalul YouTube al Recording Academy şi pe live.grammy.com. În România, show-ul se vede pe platforma Voyo.

Peste 80 de premii vor fi decernate în cadrul a ceea ce se numeşte "ceremonia de premiere", care va avea loc duminică, la ora 20.30 GMT (12.30 la Los Angeles).

Spectacolul principal, care va începe luni la ora 01.00 GMT, va fi transmis în direct în SUA pe CBS şi în streaming pe Paramount Plus. Discursurile şi prestaţiile selectate sunt de obicei încărcate pe YouTube a doua zi.

Comediantul Trevor Noah va fi gazda pentru al patrulea an consecutiv, supervizând un număr impresionant de 94 de categorii, de la cel mai bun album creştin contemporan la cea mai bună carte audio, unde Michelle Obama se va confrunta cu Meryl Streep.

Se estimează că duminică va ploua abundent în sudul Californiei. Organizatorii Grammy au spus că celebrul covor roș de dinaintea ceremoniei va fi întins sub corturi pentru a-i proteja pe nominalizați de intemperii.

SZA, cele mai multe nominalizări

Versatila artistă SZA are cele mai multe nominalizări la premiile Grammy - nouă, devansând artişti cu greutate în industria muzicală precum Taylor Swift, Miley Cyrus şi Billie Eilish, pe o listă dominată de femei şi de blockbusterul ''Barbie''.

SZA, în vârstă de 34 de ani, pe numele adevărat Solána Imani Rowe, a fost nominalizată în categoria ''albumul anului'' cu ''SOS'' şi la ''înregistrarea anului'' şi ''cântecul anului'' pentru piesa ''Kill Bill''. Artista a fost totodată nominalizată în mai multe categorii dedicate genurilor pop, rap melodic, R&B atât progresiv, cât şi tradiţional.

Melodia ''Kill Bill'', nominalizată şi în categoria ''cea mai bună interpretare R&B'', este denumită după filmul în două părți regizat de Quentin Tarantino, iar versurile vorbesc despre uciderea unui fost partener şi al iubitei acestuia.

Victoria Monet se află pe locul al doilea, cu şapte nominalizări, inclusiv în categoriile ''cel mai bun artist debutant'' şi ''albumul anului'', precum şi ''cel mai bună melodie R&B'' pentru piesa ''On My Mama''.

Phoebe Bridgers, în afara nominalizării pentru duetul cu SZA din piesa ''Ghost in the Machine'', a obţinut alte şase nominalizări ca parte din trupa boygenius, unde le are colege pe Julien Baker şi Lucy Dacus.

Swift ar putea deveni prima artistă din istorie care câştigă de patru ori

Taylor Swift, în vârstă de 34 de ani, aflată în mijlocul turneului cu cele mai mari încasări din lume, concurează pentru un al patrulea trofeu pentru albumului anului cu „Midnights”. Dacă va câștiga va deveni prima artistă din istorie care ridică de patru ori prestigiosul trofeu. În acest moment, ea este la egalitate cu Paul Simon, Stevie Wonder şi Frank Sinatra, care au fiecare câte trei victorii.

Cu toate acestea, experții din industrie au spus că premierul ar putea merge la „SOS”, albumul artistei R&B SZA, care ar fi prima femeie de culoare care ar obține titlul după 25 de ani, de la Lauryn Hill. SZA, cântăreața baladei întunecate „Kill Bill”, conduce nominalizările la Grammy anul acesta.

„Este foarte strâns între SZA pentru „SOS” și Taylor pentru „Midnights”, a declarat Paul Grein, editorul premiilor Billboard, care a dat avantaj lui SZA.

„Sunt restanți pentru un câștigător R&B/hip-hop”.

Astfel, concurenţa pentru albumul anului este puternică. Iată lista completă a nominalizaţilor: Boygenius - "The Record", Janelle Monáe - "The Age of Pleasure", Jon Batiste -" World Music Radio", Lana Del Rey - "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd.", Miley Cyrus - "Endless Summer Vacation", Olivia Rodrigo - "Guts", SZA - "SOS".

Joni Mitchell și Tracy Chpaman ar putea umbri vedetele tinere

Superstarurile contemporane Billie Eilish, Dua Lipa, SZA şi Olivia Rodrigo vor oferi, fără îndoială, spectacole fastuoase cu hiturile lor. Dar este probabil ca spectacolul să fie dominat de alte două artiste care au fost în mare parte departe de ochii publicului în ultimii ani.

Joni Mitchell are garantată o primire demnă de o legendă în viaţă atunci când îşi va face debutul la Grammy, la vârsta de 80 de ani. Iar despre Tracy Chapman se zvoneşte cu insistenţă că va avea o apariţie publică foarte rară pentru a se alătura starului country Luke Combs pentru clasicul său "Fast Car" din 1988, pe care l-a readus în topuri anul trecut.

Printre ceilalţi interpreţi ai serii se vor număra Billy Joel, Travis Scott şi Burna Boy.

Cine va domina la categoria rock

Categoria "Cel mai bun cântec rock" este o ciocnire culturală pentru toate timpurile, în care "Ballad Of A Homeschooled Girl" al Oliviei Rodrigo se confruntă cu "Angry" al trupei The Rolling Stones, o poveste despre o ceartă între îndrăgostiţi.

Deci, cine va fi imaginea rock 'n' roll-ului în 2024? Grammy-urilor le place să recompenseze longevitatea, dar poate că vor fi influenţaţi de revizionismul rock al lui Rodrigo.

Este un domeniu puternic, cu Foo Fighters şi Queens of the Stone Age, de asemenea, în cursă. Dar adevăraţii concurenţi trebuie să fie Boygenius.

Formaţi de compozitorii indie Phoebe Bridgers, Lucy Dacus şi Julien Baker, au realizat anul trecut un album de chitară care defineşte epoca, plin de armonii spectrale şi versuri poetice.

Nominalizat la toate categoriile majore, precum şi la subgenurile rock, ar putea fi câştigătorul detaşat al acestui an.

Categorii noi de premii la Grammy 2024

O nouă categorie, cea mai bună performanţă muzicală africană, reflectă proeminenţa tot mai mare a unor genuri precum Afrobeats şi Amapiano, dar şi "influenţa profundă a Africii asupra istoriei muzicii", potrivit Grammy.

Printre primii nominalizaţi - care anterior s-ar fi luptat la categoria "world music" - se numără starurile nigeriene Burna Boy, Asake, Ayra Starr şi Davido, alături de cântăreaţa sud-africană Tyla.

"Sincer, în mod specific, Grammy este o recunoaştere uriaşă", a declarat Tyla, care a obţinut un succes global cu "Water" la sfârşitul anului 2023.

De asemenea, au fost introduse alte două noi premii pentru 2024 - cel mai bun album de jazz alternativ şi cea mai bună înregistrare pop dance.

Miley Cyrus

În ciuda carierei sale istorice, Miley Cyrus nu a câştigat încă un premiu Grammy şi a fost nominalizată doar de două ori în trecut. Cu toate acestea, anul acesta, SFKAHM (cântăreaţa cunoscută anterior sub numele de Hannah Montana) are şase nominalizări pentru albumul său pop "Endless Summer Vacation".

Single-ul principal "Flowers", care a fost cel mai bine vândut cântec în Marea Britanie anul trecut şi a ocupat timp de opt săptămâni primul loc în topurile Billboard din SUA, este nominalizat pentru înregistrarea şi cântecul anului, precum şi pentru cea mai bună interpretare vocală pop.

Lista nominalizărilor la Premiile Grammy 2024

Record of the Year

"Worship" — Jon Batiste

"Not Strong Enough" — Boygenius

"Flowers" — Miley Cyrus

"What Was I Made For?" [from the motion picture Barbie] — Billie Eilish

"On My Mama" — Victoria Monét

"Vampire" — Olivia Rodrigo

"Anti-Hero" — Taylor Swift

"Kill Bill" — SZA

Album of the Year

World Music Radio — Jon Batiste

The Record — Boygenius

Endless Summer Vacation — Miley Cyrus

Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd — Lana Del Rey

The Age of Pleasure — Janelle Monáe

Guts — Olivia Rodrigo

Midnights — Taylor Swift

SOS — SZA

Song of the Year

"A&W" — Jack Antonoff, Lana Del Rey, and Sam Dew, songwriters (Lana Del Rey)

"Anti-Hero" — Jack Antonoff and Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

"Butterfly" — Jon Batiste and Dan Wilson, songwriters (Jon Batiste)

"Dance The Night" (Barbie) — Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson, and Andrew Wyatt, songwriters (Dua Lipa)

"Flowers" — Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein, and Michael Pollack, songwriters (Miley Cyrus)

"Kill Bill" — Rob Bisel, Carter Lang, and Solána Rowe, songwriters (SZA)

"Vampire" — Daniel Nigro and Olivia Rodrigo, songwriters (Olivia Rodrigo)

"What Was I Made For?" [from the motion picture Barbie] — Billie Eilish O'Connell and Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

Best New Artist

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Producer of the Year, Non-Classical

Jack Antonoff

Dernst "D'Mile" Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Songwriter of the Year, Non-Classical

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Theron Thomas

Justin Tranter

Best Pop Vocal Album

Chemistry — Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation — Miley Cyrus

Guts — Olivia Rodrigo

-(Subtract) — Ed Sheeran

Midnights — Taylor Swift

Best Pop Dance Recording

"Baby Don't Hurt Me" — David Guetta, Anne-Marie, and Coi Leray

"Miracle" — Calvin Harris featuring Ellie Goulding

"Padam Padam" — Kylie Minogue

"One in a Million" — Bebe Rexha and David Guetta

"Rush" — Troye Sivan

Best Dance/Electronic Music Album

Playing Robots Into Heaven — James Blake

For That Beautiful Feeling — The Chemical Brothers

Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022) — Fred again..

Kx5 — Kx5

Quest for Fire — Skrillex

Best Rock Album

But Here We Are — Foo Fighters

Starcatcher — Greta Van Fleet

72 Seasons — Metallica

This Is Why — Paramore

In Times New Roman... — Queens of the Stone Age

Best Alternative Music Album

The Car — Arctic Monkeys

The Record — Boygenius

Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd — Lana Del Rey

Cracker Island — Gorillaz

I Inside the Old Year Dying — PJ Harvey

Best R&B Album

Girls Night Out — Babyface

What I Didn't Tell You (Deluxe) — Coco Jones

Special Occasion — Emily King

Jaguar II — Victoria Monét

Clear 2: Soft Life EP — Summer Walker

Best Melodic Rap Performance

"Sittin' on Top of the World" — Burna Boy featuring 21 Savage

"Attention" — Doja Cat

"Spin Bout U" — Drake and 21 Savage

"All My Life" — Lil Durk featuring J. Cole

"Low" — SZA

Best Rap Song

"Attention" — Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini, and Ari Starace, songwriters (Doja Cat)

"Barbie World" [from Barbie The Album] — Isis Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr., and Onika Maraj, songwriters (Nicki Minaj and Ice Spice featuring Aqua)

"Just Wanna Rock" — Mohamad Camara, Symere Woods, and Javier Mercado, songwriters (Lil Uzi Vert)

"Rich Flex" — Brytavious Chambers, Isaac "Zac" De Boni, Aubrey Graham, J. Gwin, Anderson Hernandez, Michael "Finatik" Mule, and Shéyaa Bin Abraham-Joseph, songwriters (Drake and 21 Savage)

"Scientists & Engineers" — Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore, and Dion Wilson, songwriters (Killer Mike featuring André 3000, Future, and Eryn Allen Kane)

Best Alternative Jazz Album

Love in Exile — Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily

Quality Over Opinion — Louis Cole

SuperBlue: The Iridescent Spree — Kurt Elling, Charlie Hunter, and SuperBlue

Live at the Piano — Cory Henry

The Omnichord Real Book — Meshell Ndegeocello

Best Country Album

Rolling Up the Welcome Mat — Kelsea Ballerini

Brothers Osborne — Brothers Osborne

Zach Bryan — Zach Bryan

Rustin' in the Rain — Tyler Childers

Bell Bottom Country — Lainey Wilson

Best Americana Album

Brandy Clark — Brandy Clark

The Chicago Sessions — Rodney Crowell

You're the One — Rhiannon Giddens

Weathervanes — Jason Isbell and the 400 Unit

The Returner — Allison Russell

Best Música Mexicana Album

Bordado a Mano — Ana Bárbara

La Sánchez — Lila Downs

Motherflower — Flor de Toloache

Amor Como en las Películas de Antes — Lupita Infante

Génesis — Peso Pluma

Best African Music Performance

"Amapiano" — Asake and Olamide

"City Boys" — Burna Boy

"Unavailable" — Davido featuring Musa Keys

"Rush" — Ayra Starr

"Water" — Tyla

Best Score Soundtrack for Visual Media

Barbie — Mark Ronson and Andrew Wyatt, composers

Black Panther: Wakanda Forever — Ludwig Göransson, composer

The Fabelmans — John Williams, composer

Indiana Jones and the Dial of Destiny — John Williams, composer Oppenheimer — Ludwig Göransson, composer

Surse: News.ro, BBC, Reuters, Entertainment Weekly