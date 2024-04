MUZICA Miercuri, 24 Aprilie 2024, 16:40

Travis Scott, unul dintre cei mai controversaţi rapperi, cunoscut pentru piese precum „Sicko Mode” şi „Highest in the Room”, va cânta în premieră în România, la festivalul Beach, Please! de la Costineşti.

Travis Scott Foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Festivalul va avea loc între 10 şi 14 iulie, au anunţat organizatorii pe WhatsApp, potrivit News.ro.

Tot pe grupul de WhatsApp, organizatorii au anunţat fanii că au la dispoziţie doar o jumătate de oră, luni, ca să îşi cumpere bilet până la oprirea vânzărilor.

Vânzarea biletelor se va relua joi, la ora 19.00.

Pass-ul de cinci zile - acces general costă 149 de euro, iar la categoria VIP - 399 de euro.

Potrivit organizatorilor, din motive de securitate, vârsta minimă de la care se poate participa la Beach, Please! 2024 este 14 ani. Cei cu vârsta între 14 şi 15 ani trebuie să fie însoţiţi de un adult/tutore legal. Atât minorul, cât şi însoţitorul trebuie să achite bilet.

Anul acesta, vor mai urca pe scena de la Costineşti: Wiz Khalifa, Yeat, Don Toliver, Chief Keef, Ice Spice, 6ix9ine, Trippie Redd, NLE Choppa, Gucci Mane, Rick Ross, City Morgue, Lil Pump.

În 2021, la festivalul Astroworld din Houston organizat de Travis Scott, opt persoane au murit după ce s-a produs o busculadă în rândul spectatorilor. Scott a susţinut că nu a aflat de tragedie decât după ce a coborât de pe scenă.