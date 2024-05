MUZICA Marți, 07 Mai 2024, 13:26

Megastarul american Taylor Swift dă startul turneului său record în Europa, joi, la Paris, concertele din capitala Franţei fiind urmate de reprezentanţii la Lyon, Madrid, Londra şi München, transmite marţi agenția AFP, citată de Agerpres.

Taylor Swift în concert la New York Foto: Shutterstock

„The Eras Tour”, care a debutat în martie 2023 în Statele Unite, a devenit la sfârşitul anului trecut primul turneu din istorie care a vândut bilete în valoare totală de peste un miliard de dolari. O cifră care se preconizează că se va dubla, cel puţin, până la concertul final din Canada, în decembrie.

Acest spectacol cu o durată precisă de trei ore şi 20 de minute, cu care cântăreaţa a traversat deja America, Asia şi Australia, include piese de pe cele zece albume (de la „Taylor Swift” din 2006) care au propulsat-o pe artistă de la statutul de cântăreaţă de country în ţara sa natală la cel de cea mai cunoscută vedetă pop internaţională, cu 110 milioane de ascultători pe lună pe Spotify (comparativ cu 70 de milioane în cazul lui Beyoncé sau Dua Lipa).

La jumătatea lunii aprilie, cântăreaţa în vârstă de 34 de ani şi-a lansat cel de-al 11-lea album, „The Tortured Poets Department”. Vândut în 1,4 milioane de exemplare în prima zi, acesta a devenit cel mai ascultat la lansarea sa pe Spotify, cu un miliard de difuzări în streaming în cinci zile.

„Va dedica o întreagă secţiune a concertului acestui album sau va cânta doar câteva melodii?”, s-a întrebat Glenys Johnson, autoarea cărţii „Taylor Swift: The story of a fashion legend” în numele „Swifties”, porecla fanilor cântăreţei.

Autoarea unei cărți despre Taylor Swift explică succesul acesteia

Potrivit lui Satu Hameenaho-Fox, autoarea cărţii „Into the Taylor-Verse: A tour of Taylor Swift's songwriting journey through the eras”, vedeta şi-a clădit succesul pe „limbajul comun al femeilor tinere”.

„Există ceva în muzica ei care surprinde dorinţa adolescentei de a-şi vedea viaţa luând startul, aspiraţia pentru o existenţă mai poetică, încărcată de pasiune, pericol şi iubire”, a declarat autoarea pentru AFP.

În cei 17 ani de când artista cântă despre bucuriile şi tristeţile sale, „publicul a crescut odată cu ea. Sentimentele pe care le transmite au devenit mai complexe. (...) Ea creează un spaţiu pentru cele mai profunde emoţii, pe care uneori simţim că nu ne este permis să le simţim”, a adăugat autoarea.

Vedeta, desemnată personalitatea anului 2023 de către revista Time, are grijă de fanii săi, „Swifties”, mergând până la a-i invita la ea acasă sau la a le oferi cadouri.

Impactul economic al megaturneului „The Eras Tour”

La fiecare dintre cele patru concerte de la Paris, până duminică, vor fi aproape 42.000 de fani pe La Défense Arena, dintre care 20% americani şi 10% europeni, potrivit cifrelor furnizate AFP de către această sală. Pentru a-şi procura biletul de acces, după multe ore de stat la coadă, fanii au cheltuit, în medie, 180 de euro, a declarat Bathilde Lorenzetti, vicepreşedinte al Paris La Défense Arena.

În plus, sala a dublat în mod excepţional punctele de vânzare pentru produse derivate.

Cel de-al şaselea turneu o va duce apoi pe cântăreaţa americană Taylor Swift, care a luat atitudine împotriva „trumpismului” în 2018, în Suedia, Portugalia, Spania, din nou în Franţa, la Lyon, la 2 şi 3 iunie, Regatul Unit, Irlanda, Olanda, Elveţia, Italia, Germania, Polonia şi Austria şi din nou în Regatul Unit.

Fiecare reprezentaţie se preconizează că va avea un impact considerabil asupra economiei locale. Diferite studii evaluează impactul în Statele Unite la o sumă cuprinsă între 5 şi 10 miliarde de dolari.