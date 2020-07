INTERVIU Somelier Ștefan Teriș: ”Avem podgorii și vin bun, dar lipsește orice interes politic” / Cum apreciem corect un vin / Mituri legate de vinul românesc

”Somelierul este un arhitect al stării de bine, al oaspetului din restaurant”, spune Ștefan Teriș. La 11 ani, scria prima poezie despre vin. A fost bibliotecar, ofițer de poliție, este jurnalist și scriitor. Născut din părinți basarabeni în România, se revendică ca aparținând acestui spațiu cu vii de poveste.A fost ucenicul lui Sergiu Nedelea și a urmat cursul de somelieri, iar din 2010 conduce Agenția de Somelieri WineTaste.ro.Un somelier autentic face parte din organigrama restaurantului și trebuie să se ocupe de toate băuturile din restaurant in egală măsură, fie că vorbim de vin, de apă, lichioruri, ceai sau cafea. De exemplu, în 2010, o româncă, Iulia Gosea, a fost aleasă cel mai bun somelier expert în ape minerale din lume, în cadrul competiţiei "World's Best Sommelier 2010" organizată în aprilie la Santiago de Chile.Somelierul este practic egal cu chef-ul din bucătarie și după directorul de restaurant. Acest ”triumvirat al plăcerilor” este responsabil de lista de preparate, de alcătuirea listei de băuturi care să fie în concordanță cu cea de preparate și să asigure suport la cerere oaspetului.”Vinul este un suport de cultură și nu se asociază numai cu preparatele culinare, ci trebuie ținut cont și de ora zilei, sunt vinuri de mic dejun, de prânz sau de cină, se asociază cu contextul social (o zi de naștere, o cină de afaceri etc.) și, nu în ultimul rând, se asociază cu artele frumoase, în special cu muzica, literatura... Un vin îți dă o anumită stare de spirit și îți deschide sufletul sau nu. Un vin se cere la Maria Tănase și alt vin la Caro Emerald”, spune Ștefan Teriș.