Nutriție și sănătate: Dacă vă preparați astfel cafeaua, veți putea câștiga ani buni de viață, confirmă un nou studiu

Un studiu întreprins de Societatea Europeană de Cardiologie a indicat cafeaua filtrată ca reducând riscul de deces din orice cauză cu aproximativ 15%. Un nou articol publicat de cercetători de la Chalmers University of Technology mărește substanțial dimensiunea beneficiilor aduse de cafeaua filtrată în comparație cu cea fiartă.Cei care beau zilnic 2-3 cești de cafea filtrată se bucură de o scădere cu 60% a riscului de a dezvolta diabet tip 2, în comparație cu cei care beau cel mult o ceașcă. Cercetătorii n-au putut determina dacă există un risc de diabet asociat cu cafeaua fiartă, deși analize anterioare sugerează că aceasta mărește riscul de boli de inimă și vasculare.Autorii cred că responsabilă este o moleculă aflată în cafeaua fiartă, numită diterpenă. Filtrarea cafelei elimină diterpenele și fortifică molecule sănătoase și substanțe fenolice care sunt importante pentru digestie și atenție.Toate datele prezentate mai jos provin de la un grup de subiecți suedezi și au fost colectate între 1991 și 2005.„Am identificat în sângele participanților la studiu molecule specifice – biomarkeri – care arată consumul de diferite feluri de cafea. Acești biomarkeri au fost apoi utilizați pentru a calcula riscul de diabet de tip 2 (DT2)”, au scris autorii. „Rezultatele ne arată clar cum cafeaua filtrată are un efect pozitiv în reducerea riscului. Dar cafeaua fiartă nu are acest efect.În total, 24 și 32 metaboliți au fost asociați cu cafeaua fiartă sau filtrată. Am observat o asociere inversă între registrul de metaboliți ai cafelei filtrate și riscul de DT2. Nu a fost observată o asociere pentru registrul consumului de cafea fiartă”.Autorii au folosit o nouă tehnică numită metabolomică pentru a controla și alte boli în afară de DT2 pe parcursul analizei, pe lângă chestionare privind dieta. Metabolomica le-a permis cercetătorilor să calculeze numărul de molecule produse de o anumită băutură sau hrană.„Metabolomica este un instrument fantastic, nu doar pentru a determina consumul de alimente și băuturi specifice, dar și pentru a studia efectul acelui consum asupra metabolismului uman. Putem obține informații importante asupra mecanismelor prin care anumite alimente influențează riscul de îmbolnăvire”, au continuat autorii.După ce cercetătorii au colectat jurnale de consum și mostre de sânge de la participanți, a urmat după șapte ani o nouă analiză de verificare.421 de participanți au dezvoltat DT2 în acestă perioadă. Aceștia au fost comparați cu 421 de subiecți sănătoși înainte să fie reanalizate mostrele originale de sânge.Consistent, cafeaua filtrată a fost legată de biomarkerii asociați sănătății metabolice. Autorii intenționează să efectueze noi studii pentru a determina riscul de incidență a bolilor al cafelei instant, espresso, la cafetieră și percolator. ( Ladders