Nutriție și sănătate: Dieta keto pentru începători

Aduce multe beneficii pierderii în greutate, sănătății și performanței, după cum arată peste 50 de studii. De aceea este recomandată de tot mai mulți doctori și nutriționiști.Dieta keto este în special folositoare pentru reducerea excesului de grăsime corporală, diminuarea senzației de foame și ameliorări în diabetul de tip 2. Este similară în multe privințe altor diete sărace în carbohidrați. Consumând mai puțini carbohidrați și menținând un consum moderat de proteine, poate fi crescut consumul de grăsimi.Reducerea carbohidraților pune organismul într-o stare metabolică numită ketoză (cetoză), în care grăsimile din alimente și din corp sunt arse pentru a furniza energie în locul zahărului.Ficatul va produce din grăsime „cetone”, care devin sursele alternative de energie pentru întreg organismul (și în special pentru creier) când zahărul din sânge (glucoza) este mai puțin disponibil. Creierul este un organ mereu flămând care consumă multă energie și nu poate funcționa direct pe grăsime. Are nevoie de glucoză – sau de cetone.În dieta keto, întregul organism trece pe combustibil din grăsimi, arzându-le toată ziua. Când nivelul de insulină scade foarte mult, arderea grăsimilor crește pe măsură. Corpul accesează depozitele de grăsime ca s-o ardă.Cel mai rapid mod de a intra în starea metabolică de cetoză este postul – abținerea totală de la mâncare – dar nimeni nu poate posti permanent. Dieta keto conduce și ea la cetoză și poate fi practicată oricât.Există mituri și controverse cu privire la dieta keto, dar pare a fi sigură pentru cei mai mulți oameni. Există însă situații în care este necesară o atenție specială: diabetul, hipertensiunea, alăptarea. Sfatul unui medic este esențial înainte de luarea unei decizii.Mai jos sunt alimentele tipice pentru dieta keto: grăsimi naturale (unt, ulei de măsline, etc), carne, pește și fructe de mare, ouă, brânză, legume și zarzavaturi care cresc deasupra solului. Numerele sunt grame de carbohidrați per 100 de grame.Cel mai important lucru pentru a intra în cetoză este să nu mănânci prea mulți carbohidrați. Consumul trebuie să fie sub 50 de grame pe zi, ideal sub 20 g. Număratul poate fi folositor la început. Apoi, limitarea la alimentele și rețetele recomandate este suficientă.Apa este băutura perfectă, urmată de cafea și ceai – fără îndulcitori, mai ales zahăr. Un strop de lapte sau cremă în cafea sau ceai este ok, dar aveți grijă dacă beți mai multe în fiecare zi.Și un pahar cu vin este bun din când în când.Acestea sunt cele cu conținut mare de carbohidrați – atât cele dulci, cât și cele bogate în amidon: fructe, bere, cartofi, paste și orez, pâine, covrigi, băuturi carbogazoase și sucuri, ciocolată, bomboane.Trebuie limitat consumul de alimente înalt procesate, dar și produsele sărace în grăsimi – acestea aduc de obicei prea mulți carbohidrați și prea puține grăsimi și proteine. ( Diet Doctor