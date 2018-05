Începe Art Safari: Lucrări în valoare de 10 milioane de euro de la Muzeul Pompidou și din colecția lui Ceaușescu vor fi expuse în Piața George Enescu

Cea mai valoroasă lucrare care va fi expusă este una aparţinând lui Constantin Brâncuşi, aflată într-o colecţie privată şi care este estimată "la o sumă din şapte cifre", după cum a anunţat directorul Art Safari Bucureşti, Ioana Ciocan."Avem de-a face cu un foarte tânăr colecţionar român, prin a cărui generozitate publicul poate vedea trei lucrări ale lui Brâncuşi. (...) Valoarea lucrării este din şapte cifre. Poate fi văzută începând cu 11 mai şi va sta faţă în faţă cu Adrian Ghenie. Am vrut să facem o legătură între trecutul nostru şi prezent", a spus Ciocan.Expoziţia Art Safari, aflată la a cincea ediţie, este împărţită în patru părţi.Pavilionul Muzeal "Natural-Cultural", al cărui curatoriat este realizat de Alina Şerban, cuprinde artă românească de până la jumătatea anilor '90, adusă din peste 20 de muzee din România şi din importante colecţii private, inclusiv filme realizate de Brâncuşi, care sunt împrumutate de la Muzeul Pompidou din Paris.Potrivit Alinei Şerban, cele două filme ale lui Constantin Brâncuşi au fost digitalizate în 2011 de către Centrul Pompidou de la Paris şi puse la dispoziţia unei expoziţii. "Brâncuşi şi-a fotografiat singur opera, el a decis sub ce formă şi care este tipul de relaţie cu lumina în cadrul lucrărilor din atelier, iar aici vine în 1937 - 1938 în ţară pentru construcţia ansamblului de Târgu Jiu şi sunt o serie de filmări pe care el le realizează studiind, pe de o parte, peisajul şi, pe de altă parte, un tip de structurare a imaginii pornind de la tema coloanei. Sunt foarte multe cadre în care el prezintă coloana, filmată din diferite unghiuri. Practic, Brâncuşi ghidează felul în care noi trebuie să privim lucrarea", a explicat curatorul Pavilionului Muzeal.Pavilionul Central "Art on Stage" este dedicat artelor performative şi instalaţiilor artelor contemporane şi cuprinde pictură, grafică şi broderie, bandă desenată şi instalaţii. Expoziţia platformă este regizată de Herve Mikaeloff - consultantul Grupului Louis Vuitton Moet Hennessy şi al Louis Vuitton Fondation - şi cuprinde lucrări ale artiştilor români. Aici vor fi expuse şi producţii realizate de artişti contemporani special pentru eveniment. "Lucrarea Arantxei Etcheverria este producţie Art Safari, lucrarea lui Vlad Nancă, Radu Cioca şi Mircea Cantor, care, cu ajutorul casei Dior, produce o lucrare în premieră - un cojoc din regiunea Bihorului care este cusut de cojocul Dior din colecţia toamnă - iarnă 2017, care a provocat întregi dezbateri despre ce este autentic românesc şi dacă acest autentic românesc se foloseşte cu sau fără drept de autor de către marile case de modă internaţionale", a precizat Ioana Ciocan.Art Safari include şi expoziţiile "50 de pictori impresionişti din colecţia BCR" şi "Altceva despre Ceauşescu".Evenimentul are şi un program dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 12 ani. Programul oferă ateliere de creaţie şi tururi ghidate susţinute de elevii Şcolii Lauder-Reut şi British Council pe un traseu expoziţional pe înţelesul celor mici. Accesul pentru copiii până la 12 ani este gratuit.Conceptul arhitectural al pavilionului expoziţional aparţine arhitectului Attila Kim, comisarul României la Bienala de la Veneţia - ediţiile 2016 până în prezent.Biletele pot fi achiziţionate de la adresa www.artsafari.ro sau direct de la eveniment.Art Safari poate fi vizitat până pe 20 mai, zilnic, între orele 12,00 - 21,00, iar sâmbăta până la 24,00.