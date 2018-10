[P] Cel mai mare eveniment de vin și Street Food din România are loc la Palatul Parlamentului, în acest week-end!

Coffee for Friends, ZeCaffe, Zzepelin, Pop Events, Zernoff Vodka, Mr. Cannoli, Mrs. Lava, I,Bubble Waffle, Delicii pe Roți Waffles, Rolls, Mr. Poff, Kettle Corn, Vice Cream, Moritz Eis, Prosecco Van, Frizzante Rîde, Smokin' Pig, Meat Busters, Maidan, Baz Bistro, Lazy Duck, Umami, Jernoiu Bbq, Flying Pig, Simbio pe roți, Nache's, Drunken Squid, Lada cu Peste, Mexican Bizness, Gattini Pastă, Satisfry, Duma's Van, Bao Van, Ciorbarie, Cot Cot pe roți, Arrosticini, Cubano Food Truck, Crepes Charmees, Indivan, Nori Yakitori, Japanos, Van Pizza, Texas Brothers Barbeque, Cimbru, The Bun, Za German Wurst Wagen, Vanilla Elephant, Synergia, Frenchie's, Vinexpert, Foto Bus by Momentos



În plus, urcând treptele Palatului Parlamentului veți pătrunde în Universul Vinului, cu o incursiune specială în zona de Lounge și Relaxare amenajată și aici, unde gazde vor fi Achim Avram Laurențiu și Cătălin Păduraru. Aici veți fi primiți cu: degustări gratuite din peste 500 de vinuri românești expuse la eveniment, dar și cafea cu poveste sau cocktailuri preparate pe loc și game entertainment. Tot aici va fi amenajată și o suprafață expozițională importantă dedicată vinurilor internaționale din: Italia, Franța, Spania, Grecia, Australia, Africa de Sud și Argentina, inclusiv zona specială Wine Gallery by Mega Image. Lista expozanților din zona WINE



Raftul cu bauturi, Avincis, Domeniul Cimbrud, Domeniul Vladoi, Domeniile Averesti Podgoria Husi, Liliac The Wine of Transylvania, Domeniile Urlati, Domeniile Sera, Vinarte, Dobra Wines si Pogani, Meregalli, Vinuridinmoldova.ro, Zarea, Chateau Purcari, Jidvei, Maxi Prod, Cramele Cricova si Vodka Zernoff, Produse Moldovenesti, Crama Rasova, Serve, Corcova Roy & Damboviceanu, 1000 de Chipuri, Vin Magazin, Domeniile Panciu, Crama Girboiu, Casa de vinuri Stefanesti, Crama Marcea, Gramma #grammawines, Dagon Winery, Villa Vinea, Crama Carastelec, Crama Aramic, 7ARTS Winery, Selectie Vinuri Romanesti, Cotnari, Gramofon Wine, Cosul de Legume, Vegan Gourmet, Tohani Romania, Vinexpert, Vinuri de Macin, Crama Histria, Asconi, Vincon Romania, Crama Oprisor, Timbrus Purcari Estate, Crama Familia Hetei, Mediteranea, Brands of Moldova, Casa de Vinuri Cotnari, Champhouse Paris, Crama Hermeziu, Vinaria Pelicanul Negru, Vinaria Equinox, Vinaria Gogu, Vinaria, Carpe Diem, Vinaria Pripa, Crama Viisoara, Domeniile Boieru, Domeniile Ostrov, Domeniile Samburesti, Via Viticola Sarica Niculitei







Anunț important



În zona de Street Food și de concerte accesul este GRATUIT vineri, iar sâmbătă și duminică .... 15 lei. În zona de Wine, accesul este 20 lei în fiecare zi și puteți degusta sute de vinuri din toată lumea!





Programul de vizitare:



Vineri, 12 octombrie, 12.00-22.00



Sâmbătă, 13 octombrie, 12.00-22.00



Duminică, 14 octombrie, 12.00-21.00







Wine and Street Food Festival este considerat deja EVENIMENTUL DE VIN ȘI STREET FOOD AL ROMÂNIEI! Vă puteți convinge de asta în acest week-end… (www.wsff.ro)



Informații de trafic pentru week-end-ul 12-14 Octombrie: În zonă vor fi restricții de trafic date fiind evenimentele anunțate, însă organizatorii Wine and Street Food Festival s-au asigurat că nu veți avea nicio problemă în a ajunge la eveniment. Astfel, nu doar că vor amenaja o parcare specială pe Bdul. Națiunile Unite colț cu Izvor, special semnalizată, dar va transmit și că există locuri de parcare în spatele Pieței Constituției, iar pietonal nu există nicio restricție. Pentru detalii, utilizați Waze (coordonate C1 Palatul Parlamentului) sau Google Maps (Bdul Națiunile Unite) pentru a ajunge la Palatul Parlamentului, în special sâmbătă și duminică.