webPR: ​Hack The Zone Conference & Challenges - un eveniment unic în Europa

Ești pasionat de Ethical Hacking sau cunoști pe cineva interesat de acest domeniu? În luna Octombrie, echipa Hack The Zone a organizat un eveniment care-i provoacă pe cei talentați să-și demonstreze abilitățile. Eveniment este puțin spus, deoarece Hack The Zone Conference & Challenges îmbină două zile în care se vor discuta subiecte de interes din zona securității cibernetice cu o competiție complexă, la finalul căreia va fi desemnat un singur câștigător. Atât!

De ce este unic Hack The Zone Conference & Challenges?

Începem prin a spune că Hack The Zone Conference & Challenges cuprinde un concurs de tip Capture the flag (CTF). Acesta este o competiție specială, ce se adresează celor din domeniul cyber securității, și provoacă participanții să rezolve anumite challenge-uri, de grade de dificultate diferite.

Mai multe detalii despre Competiție și Conferință

Premiul cel mare, după unii, ar fi suma de 3000 de Euro. Însă știm cu toții că, de fapt, aceasta este doar un bonus pentru cel care va fi numit Unicul Câștigător - concurentul care a reușit să facă față cu brio tuturor provocărilor și a demonstrat că este cel mai bun.

Desigur, nu putem oferi toate detaliile într-un singur articol. Dar, dacă v-am stârnit interesul, accesați hackthezone.com și aflați mai multe despre acest eveniment unic. Biletele pot fi achiziționate la un preț accesibil de pe iabilet.ro până pe 9 Octombrie. În cazul în care nu aveți abilitățile necesare înscrierii în această competiție, însă ideea vi se pare WOW, ajutați-ne să ducem vestea mai departe, la cei în mâinile cărora se află viitorul securității cibernetice.





Evenimentul este unic nu doar în țara noastră, ci în Europa, și are un scop clar definit: de a crea o comunitate a celor pasionați de Ethical Hacking și, în același timp, de a-i ajuta pe cei mai buni să se facă remarcați. Luna Octombrie a fost special aleasă, aceasta fiind declarată de către Uniunea Europeană "Cyber Security Month".De regulă, competițiile de tip CTF sunt de trei tipuri: jeopardy CTF, attack-defense CTF și mixed CTF, cel din urmă fiind o combinație între primele două tipuri. În timp ce competițiile de tip jeopardy testează abilitățile și cunoștințele din diverse categorii ale securității cibernetice într-un mod inovator și creativ, cele de tip attack-defense se axează mai mult pe apărarea sistemelor informatice vulnerabile, participantul încercând să îngreuneze calea către succes a celorlalți adversari. Competiția Hack The Zone face parte mai mult din prima categorie de CTF, însă, dacă în mod normal se lucrează în echipe, în aceasta este vorba de lucru individual. În fond, scopul este de a fi desemnat un singur câștigător!Însăși faptul că este un challenge de acest gen îl face unic în Europa. Apoi, întregul eveniment a fost conceput cu foarte mare atenție de către cei de la HTZ, astfel încât doar cei cu adevărat pasionați de Ethical Hacking să facă față provocărilor. Acestea din urmă cer nu doar excelente cunoștințe în domeniu (pen-testing, scripting, social engineering, crypto și altele), ci și gândire strategică, atenție la detalii, creativitate și, de ce nu, bune abilități de comunicare.Prima parte a evenimentului este reprezentată de Challenge-uri. Acestea încep în data de 12-13 Octombrie și îi invită pe concurenți să se deplaseze în diverse Geo Locations din București, unde vor găsi fie rezolvările, fie hinturile necesare. Din nou, nu va fi simplu! Pe parcurs vor fi puse mici sau mari "capcane", iar pentru a le depăși cu succes este nevoie atât de abilitățile mai sus menționate, cât și de o bună cunoaștere a regulamentului, disponibil pe site-ul celor de la Hack The Zone.Când va fi anunțat câștigătorul? În cea de-a doua parte a evenimentului: Conferința. Aceasta are loc pe 17-18 Octombrie, în Crystal Palace Ballrooms, sector 5, București, loc în care specialiști din diverse domenii IT vor dezbate subiecte diverse din domeniu. La finalul Conferinței, echipa HTZ va prezenta pas cu pas cum trebuiau rezolvate probele (walkthrough scenarios), iar apoi va desemna câștigătorul. Important! Acesta este ales corect, pe principiul "best timing wins".