FOTO Se întâmplă în Rusia: Pandantive în formă de coronavirus

Pe pagina de Instagram a companiei, ideea bijutierilor ruşi este criticată şi apreciată, deopotrivă. Unii spun că pandantivul în formă de coronavirus este un cadou grozav pentru medicii care luptă cu virusul, alţii cred că este cinic să porţi sau să dăruieşti o astfel de bijuterie.
Firma care a creat pandativul face de mai bine de cinci ani bijuterii cu tematică medicală. Accesoriile au forme de molecule, virusuri, măşti de protecţie şi organe ale corpului uman.
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Мы долго сомневались, делать этот пост или нет... ⠀ Но нас просили, мы сделали и на сайте именно эта НОВИНКА стала самой востребованной \uD83D\uDCA5 ⠀ Можно относиться к нему скептически, можно паниковать, можно принимать превентивные меры - но факт остается фактом, #коронавирус точно войдет в историю! ⠀ Для тех, кто силен духом, для тех, кто вносит ежедневный вклад в борьбу с этим маленьким вредителем или уже победил его и хочет оставить в памяти это событие мирового масштаба - наш ВИРУС С КОРОНОЙ\uD83D\uDC51 ⠀ В жизни главное - порядок в мыслях. Если вы живете в гармонии с собой, то ваш иммунитет работает на 100 %, и вам не страшна никакая болячка. ⠀ Сейчас главное оставить бесконтрольные страхи позади - это как в том анекдоте, где треть пациентов умерли от паники. ⠀ Принятие – это готовность строить полноценную жизнь в новых условиях. Для этого нужны силы, которые негативные мысли как раз отнимают. Значит, одна из наших главных задач, как потенциальных пациентов – силы эти сберечь. ⠀ Наш вирус изготовлен из чистого серебра, который убивает все микробы (и вампиров, в придачу) \uD83D\uDE08 ⠀ Наши уважаемые и любимые врачи и все медицинские работники!!! Вы самые сильные, добрые и незаменимые люди в мире. Вы смотрите на все с позитивом и всегда находите место любви и добру, иначе в вашей профессии существовать невозможно. ⠀ Мы искренне желаем, чтобы наш вирус стал для вас своеобразным оберегом. Чтобы, смотря на него спустя время, вы вспоминали эти страшные дни и думали, что если вы смогли пережить это, вы справитесь с любой проблемой!\uD83D\uDCAA ⠀ Вперед к победе!\uD83D\uDC4A Мы в Вас верим\uD83D\uDE4C ⠀ БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов СВЫШЕ 5000 руб. \uD83D\uDD38по ЦФО - курьерская служба, Почта РФ \uD83D\uDD38за пределами ЦФО - Почта РФ (кроме EMS) ⠀ Заказать \uD83D\uDD39Перейдите по ссылке на наш сайт \uD83D\uDD39Напишите нам в директ @dr.vorobev \uD83D\uDD39Перейдите по ссылке в описании профиля, чтобы выбрать иной удобный способ связи (Вотсап, Вайбер) ⠀ Разработка и дизайн модели принадлежат бренду Доктор Воробьев. ™ #каталог_drvorobev ______________________ ⠀ #drvorobev #докторворобьев #коронавирус #коронавирус2020 #коронавирусроссия #коронавирусновости #удаленка #карантин #сидимдома #удаленнаяработа #вирус #вирускитай #неболеем #пандемия #карантин2020