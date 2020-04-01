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FOTO Se întâmplă în Rusia: Pandantive în formă de coronavirus

de Red. Life     HotNews.ro
Miercuri, 1 aprilie 2020, 12:21 Life | Prin oraş


Coronavirusul si gaselnita rusilor
Coronavirusul si gaselnita rusilor
Foto: Captura Instagram
Amatoarele de bijuterii îşi pot completa colecţia cu pandantive în formă de coronavirus. Accesoriile din argint au fost create de bijutieri din Rusia, iar cererea a explodat, odată cu cea de îmbolnăviri în lume, transmite Mediafax.

„Am lansat acest model în formă de coronavirus imediat după izbucnirea crizei în China. Nu ne aşteptam ca cererea să fie atât de mare. Avem comenzi şi din SUA, din Ucraina", a spus pentru RIA Novosti directorul companiei de bijuterii, Pavel Vorobiov.

Pe pagina de Instagram a companiei, ideea bijutierilor ruşi este criticată şi apreciată, deopotrivă. Unii spun că pandantivul în formă de coronavirus este un cadou grozav pentru medicii care luptă cu virusul, alţii cred că este cinic să porţi sau să dăruieşti o astfel de bijuterie.

Firma care a creat pandativul face de mai bine de cinci ani bijuterii cu tematică medicală. Accesoriile au forme de molecule, virusuri, măşti de protecţie şi organe ale corpului uman.

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