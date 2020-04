FOTO Se întâmplă în Rusia: Pandantive în formă de coronavirus

View this post on Instagram

Мы долго сомневались, делать этот пост или нет... ⠀ Но нас просили, мы сделали и на сайте именно эта НОВИНКА стала самой востребованной 💥 ⠀ Можно относиться к нему скептически, можно паниковать, можно принимать превентивные меры - но факт остается фактом, #коронавирус точно войдет в историю! ⠀ Для тех, кто силен духом, для тех, кто вносит ежедневный вклад в борьбу с этим маленьким вредителем или уже победил его и хочет оставить в памяти это событие мирового масштаба - наш ВИРУС С КОРОНОЙ👑 ⠀ В жизни главное - порядок в мыслях. Если вы живете в гармонии с собой, то ваш иммунитет работает на 100 %, и вам не страшна никакая болячка. ⠀ Сейчас главное оставить бесконтрольные страхи позади - это как в том анекдоте, где треть пациентов умерли от паники. ⠀ Принятие – это готовность строить полноценную жизнь в новых условиях. Для этого нужны силы, которые негативные мысли как раз отнимают. Значит, одна из наших главных задач, как потенциальных пациентов – силы эти сберечь. ⠀ Наш вирус изготовлен из чистого серебра, который убивает все микробы (и вампиров, в придачу) 😈 ⠀ Наши уважаемые и любимые врачи и все медицинские работники!!! Вы самые сильные, добрые и незаменимые люди в мире. Вы смотрите на все с позитивом и всегда находите место любви и добру, иначе в вашей профессии существовать невозможно. ⠀ Мы искренне желаем, чтобы наш вирус стал для вас своеобразным оберегом. Чтобы, смотря на него спустя время, вы вспоминали эти страшные дни и думали, что если вы смогли пережить это, вы справитесь с любой проблемой!💪 ⠀ Вперед к победе!👊 Мы в Вас верим🙌