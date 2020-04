VIDEO Covid-19: Un veteran britanic de 99 de ani strânge bani pentru personalul medical - A adunat peste 1.6 milioane de lire sterline

A luptat în Al Doilea Război Mondial, iar în aceste zile oferă încă un exemplu demn de urmat. Ajuns la 99 de ani, Tom Moore, un veteran al armatei britanice, a adunat peste 1.6 milioane de lire sterline pentru personalul medical (NHS) care luptă cu pandemia de Covid-19. A dat ture în grădina casei sale ajutat de un cadru, iar întreaga poveste a sensibilizat oameni din toate colțurile lumii.



Thank you so much for your support of my efforts to raise much needed money for the nhs. Age is no barrier to giving our thanks to the army of @NHSuk and @NHSVolResponder who are working so hard in trying times. We will succeed.#walkwithtom#TomorrowWillBeAGoodDay https://t.co/0HgnNfuwRp