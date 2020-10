”Atins prin muzică”, o serie de concerte extraordinare în Sala Oglinzilor a Forumului german din Sibiu

Începe noua stagiune camerală „Florescu-Fernandez & Friends”. Se anunță cinci recitaluri și 15 artiști invitați să se întâlnească din nou cu publicul în Sala Oglinzilor a Forumului German din Sibiu, în jurul unei teme adaptate vremurilor: „ATINS prin muzică”. Concertele vor fi transmise și online prin livestreaming.

Pasiunea pentru muzică stă la baza stagiunii „Florescu – Fernandez & Friends”, un proiect independent și unic în Sibiu, cu concerte „full house” în fiecare lună.

Stagiunea a început în 2015 la inițiativa violoncelistului Makcim Fernandez Samodaiev (Cuba) și a pianistei Monica Florescu (România), stabiliți la Sibiu după ce timp de mai mulți ani au studiat, locuit și concertat în diferite țări din Europa și în Mexic.

Pentru că Sibiul se bucură de un public cunoscător și avid de muzică clasică, stagiunea camerală „Florescu – Fernandez & Friends” propune o serie de concerte lunare, unde invitați sunt muzicieni cunoscuți din România, dar și din afara țării, precum violonistul sud-coreean Edwin Kim, pianista Ana Kavalerova, violistul Răzvan Popovici și alții.

Stagiunea se deschide duminică, 11 octombrie 2020, de la ora 17:00, cu concertul „Scrisori de dragoste ale lui Beethoven” în interpretarea pianistei Monica Florescu și a actorilor Diana Fufezan, Pali Vecsei, iar programul include „Sonata pentru pian, op. 90” de Ludwig van Beethoven și fragmente recitate din scrisori de dragoste ale compozitorului.



Makcim Fernandez Samodaiev, fondator: „Ne-a lipsit enorm energia concertelor cu public anul acesta, de aceea am considerat că e important să revenim într-o formulă live, chiar dacă contextul actual nu ne va permite să ne întâlnim într-un număr atât de mare cum se întâmpla înainte sau să ne mai atingem altfel decât prin muzică.”

Monica Florescu, director artistic: „Ne bucurăm să avem invitați muzicieni valoroși și în anul acesta, cum sunt cei de la Arcadia Quartet, violonistul Răzvan Popovici – directorul SoNoRo și tânărul violonist Valentin Șerban, singurul român calificat în semifinala Concursului George Enescu – secțiunea vioară din 2020. Am pregătit un program infuzat cu Beethoven, care cuprinde lucrări din integrala sonatelor pentru violoncel și pian, la care am lucrat intens anul acesta, dar am inclus și alte surprize, cum ar fi o lucrare dedicată lui Beethoven de compozitorul contemporan Dan Dediu.”

Toate cele cinci concerte din noua stagiune vor fi transmise inclusiv online prin livestreaming, pe pagina de Facebook „Florescu-Fernandez & Friends” și pe site-ul LivestreamingRomania.ro.