Din greșeală, un cuplu din New York a fost servit la restaurant cu o sticlă de vin de 2.000 de dolari după ce comandase una de 18

Patru oameni de afaceri de pe Wall Street de la altă masă comandaseră acel Bordeaux Premier Cru, cel mai scump de pe lista restaurantului la 2.000 de dolari, dar au fost serviți cu un Pinot de 18$, cel mai ieftin, a scris McNally pe contul său de Instagram.Un purtător de cuvânt al acestuia a clarificat că incidentul s-a petrecut în 2002.Niciunul dintre meseni nu a părut să descopere eroarea, a spus McNally, managerul restaurantului din acea seară povestind că gazda cinei de afaceri chiar a lăudat puritatea vinului ieftin.Tânărul cuplu „se prefăcea în glumă că bea un vin scump”, a povestit el.Mouton Rothschild 1989 a fost notat cu 97 de puncte din 100 de Decanter (cunoscuta publicație britanică de specialitate) la o degustare din 2018 și se numără printre selecțiile de top ale domeniului Pauillac.Managerul restaurantului și-a dat seama de greșeală după 5 minute, spune McNally, care fusese desemnat anterior „restauratorul care a inventat cina în centru” de The New York Times.Managerul s-a precipitat în restaurant și a decis să repare eroarea, deși la ambele mese erau apreciate vinurile care fuseseră servite. El a spus că i s-a părut „de negândit” să ia vinul Mouton de la masa cuplului.Omul de afaceri a răspuns că i se păruse că vinul nu era Mouton, „în timp ce tânărul cuplu era în al nouălea cer de greșeala restaurantului și i-au spus că era ca și cum banca ar fi făcut o eroare în favoarea lor”.McNally a adăugat că „necazul era că am fost eu păgubit de 2.000 de dolari, nu banca”. Totuși, ambele grupuri au plecat fericite din restaurant.Nu este singurul exemplu de restaurant care încurcă vinurile servite. Anul trecut, la o cină la restaurantul Hawksmoor din Manchester a fost servită din greșeală o sticlă de Pomerol Château Le Pin 2001, care costa 4.500 de lire pe lista de vinuri. ( Decanter