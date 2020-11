Care sunt cele mai bune baruri din lume? Clasamentul este condus de localuri din Londra, New York și Atena

Barul, care s-a clasat pe locul 2 anul trecut, a făcut schimb de locuri cu primul clasat din 2019, Dante din New York, care a trecut pe locul al doilea anul acesta.Lista este întocmită de William Reed Business Media, care produce și topul celor mai bune 50 de restaurante din lume.Publicată pentru prima dată în 2009, lista anuală a barurilor își propune să fie un „sondaj al gusturilor actuale și [este] un indicator credibil al celor mai bune locuri de băut din întreaga lume”, potrivit site-ului companiei.Lista din acest an include baruri din 23 de țări, cu 11 intrări noi. Marea Britanie a avut cea mai puternică reprezentare, barurile din Londra reprezentând opt din cele nouă clasate ale sale.Europa deține 21 de locuri în total, mai mult decât cele 15 din Asia și de două ori mai mult decât America (și de Nord și de Sud), cu 10 poziții în total. Singapore a dominat clasamentul Asiei, patru baruri fiind numite printre cele mai bune din lume, o prezentare supradimensionată pentru orașul-stat care găzduiește aproape 5,7 milioane de oameni.Tokyo are trei baruri pe listă, în timp ce Hong Kong și Taipei au câte două. Sydney găzduiește cele trei baruri câștigătoare din Australia, în timp ce barul Zuma din Dubai este singurul din Orientul Mijlociu.Primele 10 clasate sunt: Connaught Bar, Londra; Dante, New York; The Clumsies, Atena; Atlas, Singapore; Tayer + Elementary, Londra; Kwant, Londra; Florería Atlántico, Buenos Aires; Coa, Hong Kong; Jigger & Pony, Singapore; The SG Club, Tokyo.