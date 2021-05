FOTO Nouă orașe europene pe care merită să le vizitați vara aceasta

Despre ce orașe este vorba:Un oraș de obicei neglijat când este vorba de „city breaks”. Fiordurile și minunile Nordului îi fac pe vizitatori doar să treacă prin aeroportul din Oslo. Dar orașul are o istorie frumoasă și originală (vikingii!), dar și un aspect modern. Terase, muzee, restaurante și parcuri îi fac pe toți locuitorii să iasă din case ca să se bucure de faptul că la miezul nopții este lumină ca de ora 6 seara.FOTO: Jorge Franganillo / FlickrFaptul că este una din cele mai mici țări din lume nu înseamnă că Liechtenstein nu are peisaje superbe, munți și văi verzi, plus fluviul Rin încă tânăr. Vaduz este locul portivit de plecare în excursii, care nu vor fi lungi, ci frumoase, iar peste Rin este un vechi pod acoperit din lemn pe care poți sta cu un picior în Liechtenstein și cu altul în Elveția.FOTO: allOver Photo / Profimedia ImagesPuține locuri din lume sunt la fel de emblematice ca Provence. Pe lângă culoarea locală unică, orașul lui Cezanne – Aix-en-Provence – vă oferă istorie, inspirație și artă. Și este la mai puțin de o oră cu mașina de coastele Mediteranei, un drum printre cele mai încântătoare peisaje parfumate de lavandă.FOTO: Jordan Banks / robertharding / Profimedia ImagesUn oraș tânăr și plin de viață, dar și al artistului stradal cel mai faimos din lume: Bansky. Dar nu se rezumă doar la el. În iunie are loc Upfest Festival pe North Street, unde aproape fiecare casă este decorată artistic. Și veți mai găsi în Bristol și Paco Tapas, un restaurant „înstelat” de Michelin unde puteți să gustați tapas fără să vă ruinați, privind un mic și frumos port maritim.FOTO: Rob Cousins / robertharding / Profimedia ImagesEste poarta către restul insulei muntoase, care este un loc frumos și vara, în ciuda numelui. Zilele sunt lungi, peisajele sunt verzi și ghețarii sunt tot acolo, așa că vă veți afla simultan în două anotimpuri. În loc de aurora boreală vă veți bucura de soarele de la miezul nopții. Nu pierdeți ocazia să vedeți cea mai mare colonie din lume de papagali de mare (puffins), doar între mai și august.FOTO: Daniel Sambraus / Science Photo / Profimedia ImagesUn oraș sinonim cu arta, ca în Art Basel, un târg mondial de artă. De obicei are loc în iunie, când în oraș erup nenumărate evenimente. Dar nu uitați de orașul în sine: plimbări de-a lungul Rinului încărcat de istorie sau pitorescul oraș vechi, cu piața animată din fața unei primării foarte roșii. Chiar dacă în Rin se poate înota tot anul, pentru că este sigur și curat, parcă tot din iunie este mai recomandabil.FOTO: Image Source / Profimedia ImagesPoate fi foarte cald vara, dar în iunie nu veți înfrunta arșița. În fiecare an, în jur de 15 iunie – când a fost fondată așezarea în anul 1300 – se sărbătorește Gau Zuria, adică Noaptea Albă. Au loc evenimente în aer liber în tot orașul și mullte muzee, galerii și cafenele sunt deschise toată noaptea, creând o atmosferă magică. Iar dacă vreți o baie în mare, luați metroul (linia 1) până la Plentzia, mergeți prin orașul vechi și opriți-vă pe plaja Sopelana.FOTO: Wikimedia CommonsO destinație perfectă de vară, cu piscuri muntoase înzăpezite, țărmuri cu palmieri și stațiuni minunate. Luați o barcă, admirați conacele unor celebrități ca George Clooney și bucurați-vă de liniște înainte să apară mulțimile de turiști în iulie. Festivalul San Giovanni are și el loc în iunie: procesiuni de bărci spre Isola Comacina, artificii care iluminează Alpii majestuoși și muzică pretutindeni.FOTO: Wikimedia CommonsCel mai nordic oraș al țării, un loc perfect pentru solstițiul de vară sau Sankt Haans, cum îi spun localnicii. Tradiția este veche de secole și este sărbătorită cu munți de mâncare și băutură, muzică și veselie. Pe plaja Sønderstrand, lângă Vippefyret, se aprind uriașe focuri de tabără pe 23 iunie, unele cu vrăjitoare din lemn care sunt arse: tradiții din timpuri păgâne.O croazieră pe Skagerrak, strâmtoarea dintre Danemarca, Norvegia și Suedia, oferă panorama unei regiuni puțin explorate din Europa.FOTO: Greg Balfour Evans / Alamy / Profimedia Images