Turist în București, dincolo de clișee (II). Cafenele de specialitate, gelaterii artizanale și unde poți să mănânci înghețată de colivă

Unde poți să mănânci înghețata de colivă

În ultimii ani, bucureștenii au prins din ce în ce mai mult gustul cafelei de specialitate, iar orașul s-a umplut de cafenele cool, care te fac să-ți dorești să-ți începi diminețile acolo și care pun mare accent pe calitatea băuturii pe care o toarnă în cești.Dacă în urmă cu opt ani abia dacă găseai o cafenea de specialitate în oraș, acum sunt atât de multe încât e dificil să te hotărăști pe care s-o alegi. Însă diversitatea creează întotdeauna lucruri bune, așa că poți să-ți începi fiecare dimineață într-o altă cafenea de specialitate din oraș.Pentru acest lucru am făcut și o listă, dar am adăugat și câteva gelaterii bune din oraș, pentru că un gelato merge de minune după o cafea bună.este una dintre cafenelele de specialitate din oraș care a strâns în jurul ei o frumoasă comunitate de hipsteri, oameni cool și expați. În diminețile din weekend atmosfera de aici e una de happening, ai impresia că are loc un eveniment, și n-are cum să nu-ți aducă aminte de cafenelele din Berlin.„Sunt două lucruri care-mi vin în minte când mă gândesc la cum au schimbat cafenelele de specialitate Bucureștiul. Au creat comunității în jurul unor valori, iar aici pare să fie un spectru super larg: de la creativitate și artă până la curiozitatea pentru zona tehnică și flavour. Și, doi, toate au creat awareness pentru tot ce înseamnă procurarea ingredientelor.Pare că prin interesul celor care au deschis aceste coffee shop-uri pentru „single origin beans” s-a contribuit la acest awareness general pentru sursa ingredientelor și produselor noastre, ale tuturor: fie ca este vorba despre restaurante, baruri sau bucătărie personală.”, ne spune Diana Anghel, co-owner.Cafeneaua Origo, București. FOTO: Arhiva personalăÎnsă, printre cei care au dat startul „noului val al cafelei” în București sunt, fără doar și poate, cei de la. Oamenii de aici se iau foarte în serios când vine vorba de cafea de specialitate. Nu degeaba aici vei găsi de multe ori coadă, iar clienții își beau cafeaua chiar și pe bordurile din față.La o aruncătură de băț de Origo se aflăși. Primul este un mic local pentru brunch, făcut tot de cei de la Origo.Cel de-al doilea este un spațiu mare, cool și prietenos, cu o terasă care e împărțită cu cei de la Apollo111 și cu vedere spre Cișmigiu. Cafeaua de la Beans&Dots e adusă de la The Barn din Berlin.În apropiere se află și, o altă cafenea de specialitate, care mizează și pe produse de patiserie și beri artizanale, dar care se alimentează de la Mabo Coffee Roasters, unde cafeaua e prăjită de Bogdan Georgescu , campionul nostru național și vicecampion mondial la prăjit cafea în 2019.În zona de nord a Bucureștiului vei găsi, un loc foarte popular și căutat nu doar pentru cafeaua de specialitate, dar și pentru că are o terasă pe care poți să te întinzi la un brunch gustos.Pe străduțele din Primăverii, la o aruncătură de băț de Muzeul de Artă Recentă, poți să oprești pentru o cafea bună la, iar dacă temperatura e prea ridicată, încearcă un cold brew.este peste drum de intrarea în Herăstrău din Piața Charles de Gaulles și este o altă cafenea de specialitate care a strâns în jurul ei o comunitate cool.Mad Goat, București. FOTO: Arhiva personalăÎnsă, la o plimbare de 15 minute de aici, după ce treci de Arcul de Triumf și biserica Cașin, ajungi lao cafenea de specialitate cu o frumoasă curte, cu o atmosferă relaxată, unde poți să petreci câteva ore chill la un cold brew sau la un Golden Iced Latte.„Cafenelele de specialitate au sporit atenția bucureștenilor asupra susținerii micilor antreprenori, pe care reușesc în mare majoritate să îi cunoască personal în locații, și acest lucru a fost extrapolat și în alte mici industrii cu mici antreprenori. Se creează adevărate rețele de furnizori și producători.”, ne spune Oana Diaconu-Tigau, co-owner Mad Goat Coffee Shop.Despre cum au schimbat cafenelele de specialitate orașul, Oana ne mai spune:„Sunt mai multe locuri îngrijite, inclusiv spațiile din jurul cafenelelor, căci cei care dețin cafenele de specialitate sunt interesați de sustenabilitate, ecologie, curat și frumos în general. Probabil că în general se consumă mai puțin zahăr, nu doar în cafea, ci și prin faptul că în loc să ne întâlnim cu prietenii la o prăjitură, o facem la cafea.”Că după o cafea de specialitate merge de minune un gelato este confirmat și de faptul că există locuri în oraș unde poți să le ai pe amândouă.Saola, București. Arhiva personalăeste un astfel de exemplu. „Vedem că segmentul nostru de public țintă - public în general tânăr, urban, cu studii superioare și venituri medii și peste medie - se orientează din ce în ce mai mult către produse artizanale, cu o proveniență verificată, oferite în contextul unei experiențe personalizate, unde și omul din spatele afacerii “sfințește locul”.Înghețata artizanală este un bun exemplu de astfel de produs ce a crescut în popularitate în ultima perioadă, cu un număr de gelaterii bucureștene care au crescut mult standardele de calitate. Noi la Saola Coffee Shop am ales să colaborăm cu Friddi, una dintre gelateriile artizanale de top din București, pentru înghețata pe care o oferim în shop-ul nostru, iar feedback-ul a fost foarte bun.Pe timp de vară mai ales, e un produs apreciat, care se asociază bine cu cafeaua de specialitate care e produsul nostru de bază și care este și integrat în unele din preparatele din meniu - affogato (espresso cu înghețată de vanilie sau nocciola) sau smoothies (preparate din sorbetto de fructe și lapte). Calitatea unei înghețate artizanale este mult superioară înghețatei mass-market.”, mi-a povestit Doru Dinu, co-fondator și barista Saola.Tot el subliniează și prin ce se deosebește gelato artizanal de înghețata din comerț: ingrediente mai curate, prospețime, mai gustoasă. „Publicul nostru se uită la calitate. Iar, în plus, cumpărând un produs artizanal, oaspeții pot susține comunitatea și brandurile locale.”, mai spune Doru.este, într-adevăr, una dintre gelateriile la care bucureșteni din toate colțurile orașului migrează în fiecare weekend, iar calitatea se simte de la primul „gusti”.Dar, nu există gelaterie mai populară în oraș decât, unde nu doar în weekend lumea stă la coadă pentru a primi un cornet de gelato artizanal.Sweetology, București. FOTO: Arhiva personalăLângă ei, se află și gelateria, o prezență mai veche în zonă și cea care a și atras aici o mare parte din public.„Înghețata artizanală înseamnă pentru mulți bucureșteni o amintire plăcută din vacanțe, în special din Italia, îi ajută să regăsească starea de bucurie care probabil le-a lipsit într-o oarecare măsură de un an încoace. Gelato însoțește o plimbare prin centru, poate după o ședere la terasă, și este asociată din ce în ce mai mult cu relaxarea și răsfățul.Și, nu în ultimul rând, părinții preferă să dea copiilor alimente naturale și pe cât posibil fară zahăr. Din acest punct de vedere, gelato artizanal este cât se poate de potrivit.”, ne lămurește Laura Donciu, co-owner Sweetology, în ceea ce privește popularitate din ce în ce mai mare de care se bucură acest desert în rândul bucureștenilor.O altă gelaterie frumoasă și de calitate este și. S-a deschis anul trecut, în plină pandemie, iar în meniu au și cafea de specialitate, dar și prosecco și alte lucruri bune.Un caz mai special de gelato este la, deoarece aici se experimentează constant cu noi arome, unele care te fac să ridici din sprânceană, pentru că nu te-ai fi gândit vreodată că gelato poate avea o astfel de gust.„Cu înghețata de colivă, pe care noi o facem din 2012, am fost și la un concurs gastronomic.”, dezvăluie Adrian Balaci, fondatorul Delicii Gelato. Dar nu este cea mai „exotică” aromă. La Delicii s-au mai făcut și gelato matcha, parmezan, spanac, muștar, violete, dovleac și cătină, tei, roșii și busuioc, wasabi, mușețel, morcovi cu scorțișoară etc.