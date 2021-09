​VIDEO A VII-a ediție iMapp Bucharest se va desfășura, sâmbătă, 18 septembrie, în Piața Constituției din Capitală / Proiecții spectaculoase pe Palatul Parlamentului

Teasere artiști

DARKLIGHT STUDIO









DIES

Reguli de participare și acces





În deschiderea concursului, pe scena din Piața Constituției va mixa DJ CS84 și va concerta trupa Subcarpați.Darklight Studio este câștigătorul ultimei ediții a Zsolnay Light Festival din Budapesta, Ungaria. Darklight Studio, fondat de Ricardo Silveira CanÇado sau VJ Eletroiman, originar din Brazilia, a început în anul 2000 prin a face stage design, iar în ultimii 8 ani s-a dedicat video mapping-ului. El este, de asemenea, coordonatorul TkLab, un spațiu de lucru și experimentare vizuală din cadrul comunității Telenoika.Jonas Denzel este câștigătorul ultimei ediții a festivalului Genius Loci Weimar din Germania. Jonas Denzel este regizor și artist vizual, creator de instalații de lumină, video mapping și film documentar. Este cunoscut în multe orașe din Germania și Statele Unite ale Americii pentru proiectele sale realizate pentru spații publice.Flightgraf este câștigătorul ultimei ediții a festivalului luminii, Borealis, din Seattle, Statele Unite ale Americii. Flightgraf este un duo creativ din Tokio, Japonia. Kento Tomiyoshi și Makoto Shozu creează împreună experiențe unice prin artă și tehnologie. Au câștigat numeroase premii la competiții și festivaluri internaționale de pe 3 continente: Europa, Asia și America.Li Cheng este câștigătorul ultimei ediții a concursului One Minute Projection Mapping din Tokio, Japonia. Li Cheng este un tânăr artist CG din China, cunoscut și premiat pentru proiectele sale de video mapping. Favorit al publicului de cele mai multe ori, Li continuă să își trăiască visul de a recrea vizual cele mai renumite clădiri din lume.Dies_ este câștigătorul ultimei ediții a Festivalului Luminii din Kiev, Ucraina. Fabio Volpi, a.k.a. Dies_, este un artist vizual cu diplomă în arhitectură. Din 2001 creează evenimente multimedia în zeci de orașe din întreaga lume. Din 2012 este profesor la Academiile de Artă din Milano și Roma și a început proiectul solo numit „Dies_”.Michele Pusceddu este câștigătorul ultimei ediții din 2019 a concursului internațional de video mapping iMapp Bucharest. Născut în Italia, în orașul Cagliari, Michele Pusceddu este programator și artist vizual, specializat în grafică 3D și video mapping. Printre proiectele sale se numără producții de teatru, video și evenimente muzicale grandioase, produse în întreaga lume.Evenimentul se deschide la ora 17:00, iar accesul este liber, fiind permis exclusiv persoanelor care prezintă documente care să ateste că se încadrează în una dintre următoarele:– sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;– au efectuat un test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 și pot prezenta rezultatul negativ al acestuia, nu mai vechi de 72 de ore;– au efectuat un test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 și pot prezenta rezultatul negativ certificat al acestuia, nu mai vechi de 48 de ore;– se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.Aceste documente trebuie prezentate la intrarea în spațiul de desfășurare a evenimentului, însoțite de un act de identitate. Documentele pot fi prezentate în format tipărit sau electronic.Purtarea măștii de protecție medicală/non-medicală este obligatorie pe întreaga durată a evenimentului.Toți participanții vor trece printr-un triaj observațional, urmat de prezentarea documentelor menționate mai sus. Triajul observațional constă în termoscanarea participanților, iar temperatura maximă admisă este de 37,3°C. În cazul în care un participant prezintă o temperatură mai mare de 37,3°C, termoscanarea va fi repetată. Dacă rezultatul celei de-a doua termoscanări nu este egal sau sub valoarea de 37,3°C, accesul acestuia nu va fi permis. Totodată, organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul persoanelor care prezintă simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau stare general alterată.Accesul în eveniment nu va fi permis persoanelor care refuză parcurgerea triajului observațional.