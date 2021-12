Weekend trending special. Unde poți să ieși și ce să faci în București de Ajun și de Crăciun

Ce poți face în București în Ajun - 24 decembrie

Ce poți face în București de Crăciun

Adevărul e că nu sunt multe locurile care rămân deschise în Ajun și de Crăciun, dar am găsit totuși câteva sugestii interesante pentru cele două zile.Cafeaua de specialitate poți să o bei liniștit la, pentru că acest loc, ce a transformat radical acest mic colț de București, a ales să fie aproape de comunitatea pe care a strâns-o în jurul său chiar și în ziua de Crăciun.Deci, poți să te bucuri aici de un „flat white” sau un cappuccino făcut cum trebuie chiar în dimineața de 25 decembrie. Boiler e deschis în intervalul 24-26 decembrie începând cu ora 09:00 și până la 17:00.Zona Liberă, Cișmigiu. FOTO: FacebookUn alt loc care ține deschis în toate cele trei zile de Crăciun este și, după programul 10:00 - 22:00. Deci poți să treci pe aici oricând să bei o bere artizanală sau un vin fiert, mai ales după ce ai rătăcit pe aleile Cișmigiului.În Ajun ai o paletă mai mare de opțiuni de going out. De exemplu, dacă ți se face foame și nu mai ai chef de preparatele de sezon, poți trece pe lapentru o porție de chiftele și alte lucruri bune, dar ține minte că au deschis doar patru ore, de la 11:00 la 15:00.De asemenea, laare loc un Christmas Dinner, între 17:00 - 20:30. Aici, meniul cinei de Crăciun este vegetarian, iar la cerere, oaspeții au opțiunea de a alege și varianta de meniu vegan.Cei care achiziționează bilete pentru cina de Crăciun, vor fi contactați pentru a-și exprima preferința în ceea ce privește cele două opțiuni de meniu disponibile. Prețul biletului (149 lei) cuprinde meniul pentru o singură persoană, alături de beverage pairing, alcoolic sau non-alcoolic, la alegere.Bineînțeles, accesul în restaurant se face cu prezentarea certificatului verde.Când vine vorba de petrecerile din Ajun, sunt destule cluburi care organizează astfel de evenimente, asta și pentru că în nopțile de 24-25 decembrie nu mai există restricții referitoare la programul de operare al cluburilor, cafenelelor, barurilor - cu alte cuvinte, s-a dat liber la petrecerile de Crăciun.Astfel, laare loc Christmas Gardening , cu Raresh & Arapu, Gescu, VincentIulian. Așadar, începând cu ora 20:00 poți să petreci aici, dar va trebui să plătești 80 de lei pe bilet. La, de la ora 21:00 începe un party cu Cap, Kozo și Julian. În), tot de la ora 21:00 are loc A Not So Silent Night , fără intrare. Iar înpun muzică toată noaptea Andrei Cristea & Eugen Rădescu, cum spun și ei pe pagina evenimentului: „Santa made our wish come true și ne-a adus primul all nighter Apollo111 din ultimii 2 ani.”Poate surprinzător, există câteva lucruri de făcut în București și pe 25 decembrie. De exemplu, poți lua brunch-ul de Crăciun laE un eveniment gastronomic care o să țină de la 13:00 la 17:00 și care o să te treacă printr-un meniu complex și plin de lucruri interesante, de la homar, foie gras, sushi și fructe de mare preparate într-o mulțime de feluri, la sarmale, jumări sau salată de boeuf.Întregul meniu îl poți consulta aici, dar trebuie să știi și că prețul este de 390 de lei.are un party și în seara de Crăciun, un Christmas Disco cu Eugen Rădescu care începe devreme, de la ora 16:00.Dar găsești distracție și la, începând cu ora 19:00, un eveniment care se numește „ FUNKTASTIKA XMAS EPISODE” . Aici vor pune muzică DJ-ii Du MAD, Big Pizza DJ, dar și Satasi Sanlin, DJ resident la Amazonico și FIVE Palm Jumeirah din Dubai.De reținut și că Vița de Vie are două concerte pe 26 decembrie în. Unul este acustic și are loc între 14:00 și 17:00, celălalt este electric și are loc între 18:00 și 22:00.Despre versiunea acustică a concertului, Adi Despot spunea: „Am dezbrăcat melodiile vechi de hainele pe care le purtau și am încercat să le decantăm într-o formă cât mai apropiată de starea lor originală, cea de emoție. De acolo am construit cu grijă și abnegație albumul ACUSTIC. A ieșit exact așa cum ni-l doream, simplu și intens.“Accesul la fiecare dintre concerte se face în baza certificatului verde și cu cu bilet care poate fi achiziționat de aici și costă 90 de lei.