Articol WebPR Marți, 20 Septembrie 2022, 16:25

Smile Media

​Teatrul Apropo ține vara pe loc în luna septembrie și invită bucureștenii la 3 zile de evenimente inedite, în Parcul Obor din Sectorul 2 al Capitalei.

Afis Bucharest Fringe in Parc Foto: Bucharest Fringe in Parc

Între 23 – 25 septembrie, o selecție a celor mai curajoase și originale creații independente din diferite arii ale artelor performative este prezentată publicului în cadrul Bucharest Fringe în parc, o secțiune nouă, specială, a Festivalului Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent, aflat anul acesta a la 12-a ediție. Evenimentul este cofinanțat de Primăria Sectorului 2, iar publicul larg are acces liber.

Teatru clasic, acrobații aeriene, jonglerii cu foc, spectacol pentru copii și adulți accesibilizat integral pentru persoane cu handicap, dans și concerte în aer liber îi așteptă pe bucureșteni într-un spațiu deschis tuturor, unde bucuria de a fi împreună și legătura dintre artiști și spectatori sunt vii și intense:

Don Juan este readus în fața publicului în adaptarea modernă, fără egal, a regizorului Cristian Pepino.

Cele mai savuroase și comice personaje ale lui Caragiale invită publicul să urce în trenul fanteziei și al umorului, pentru a redescoperi atmosfera plină de verva de altădată, în spectacolul Stația 13, regizat de Alexandru P. Rusu.

Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana fără sfârșit ale lui Constantin Brâncuși devin structura și punctul de plecare ale ineditului spectacol sonor Dezleganie.

În Hypnagogia, artista Alina Tofan propune un performance de tip imersiv, care aduce împreună spațiul fizic și pe cel liminal cu ajutorul unor coduri QR ce ajută publicul să afle gândurile din spatele a ceea ce vede.

Compagnia Eleina D. din Italia vine cu Humans, un spectacol de dans inspirat de tabloul pictorului

catalan Salvador Dalì intitulat "Metamorfoza lui Narcis".

Spectacolul Wanted al Trupei Breasla Actorilor vorbește despre omul care, preocupat de propriile gânduri, frici și ambiții, devine incapabil să mai vadă dincolo de lucruri.

Not Just A Fire Show al OȚET Light and Fire este Nu doar un spectacol cu foc, ci o demonstrație de Flow Arts în stil arte marțiale Shaolin.

Închide ochii și ai să vezi mai bine, o adaptare după “Povestea seminței” de Dumitru Radu Popa, propusă de Școala de joacă, este o poveste pentru copiii care vor să înțeleagă mai bine lumea în care cresc fiind, în acelați timp, primul spectacol de teatru pentru publicul larg, accesibilizat în totalitate publicului cu dizabilități.

Fără a avea nevoie de o prezentare specială, artistul Alex Ștefănescu, ce va susține concertul de încheiere a Bucharest Fringe în parc, vine cu cântecul său vesel, ce bucură “de la școlar până la octogenar sprințar, pică bine în ureche, îndemnând la râs și desfătare sau adâncă contemplare, fără a fi mult și gros ori didactic-serios.”

PROGRAMUL Festivalului Bucharest Fringe în parc

VINERI 23 SEPTEMBRIE

18:45 Not just a fire show (Nu doar un spectacol cu foc) | Oțet Light and Fire I spectacol de comedie și jonglerii cu foc

19:30 Dezleganie | Corbu | spectacol sonor

20:30 Stația 13 după I.L Caragiale, regia: Alexandru P. Rusu I Syarela Arts & Anima Allegra Art

SÂMBĂTĂ 24 SEPTEMBRIE

11:00 - 13:00 Atelier de confecționare păpuși adresat copiilor | susținut de Brândușa Oancă

17:00 Hypnagogia| Alina Tofan | performance imersiv

19.00 Don Juan de J.B Molière, regia: Cristian Pepino | CrisACT Production

21.00 Humans, concept, regie și coregrafie: Vito Leone Cassano | Compagnia Eleina D., Italia

DUMINICĂ 25 SEPTEMBRIE

16:00 Închide ochii și-ai să vezi mai bine | Școala de Joacă | spectacol pentru copii și adulți accesibilizat integral pentru persoanele cu dizabilități

18:00 Wanted, text și regie: Massimiliano Nugnes | Breasla Actorilor | spectacol de Commedia dell’Arte

20:30 Concert Alex Ștefănescu

Accesul la toate evenimentele este liber.