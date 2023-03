PRIN ORAS Joi, 02 Martie 2023, 10:14

Acum exact 18 ani celebram deschiderea Galeriei Basil. 28 februarie 2005! Am ales ca prima zi în care aceasta să își deschidă porțile să fie 1 Martie! De atunci, Basil ne urează tuturor, în fiecare zi, SĂ DĂRUIM FRUMOS! Cu acest gând am și creat noul concept de galerie de artă. O galerie-atelier, în care cu toții dăruim și primim frumos!

Afis expozitie Mihail Gyorgy Foto: Galeria Basil

​Au trecut 18 ani în care am dăruit și primit multe ”marțișoare” și am transformat mii de privitori în creatori! Am șlefuit cu răbdare talente și am muncit alături de ele pentru a ajunge aici. Am condus tinerii până în punctul în care și-au dorit, uneori chiar mai sus - îi urmărim acum oriunde performează și suntem mândri de ei! Am deschis noi orizonturi, cred - puțini credeau la început că este posibil ca într-o galerie, pe ale căror simeze se află lucrările unor artiști, să poți desluși tainele artelor plastice. Am ajuns la majorat! De aceea, anul acesta am ales ca celebrarea celor 18 ani de existență să aibă loc pe 18 martie, la orele 18!

Am găzduit sute de evenimente, desfășurate în prezența unor importanți oameni de cultură. Am încurajat tineri artiști oferindu-le aripile cu care acum zboară atât de frumos! Am adunat amintiri prețioase atât în suflete, cât și în milioane de poze și filme! Am crescut și evoluat pe toate planurile! Au trecut 18 ani în care am dăruit și primit multe ”mărțișoare” și am tranformat mii de privitori în creatori! Am șlefuit cu răbdare talente și am muncit alături de ele pentru a ajunge aici.

Pe simezele galeriei veți găsi 200 de lucrări (desene, picturi, gravuri) ale marelui grafician Mihail Gyorgy, mentorul Galeriei Basil. Sunt lucrări ce nu au mai fost niciodată expuse, adevarate opere de artă realizate în perioada 1950-2010, adică în ultimele 6 decenii! O expoziție de neratat, o experiență artistică valoaroasă - atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari!