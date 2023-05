PRIN ORAS Sâmbătă, 13 Mai 2023, 10:14

Gruia Dragomir • HotNews.ro

0

​Începem această ediție a rubricii „Weekend trending în București” cu recomandarea de a evita, pe cât posibil, circulația cu mașina personală prin centrul orașului. Și asta pentru că acest sfârșit de săptămână este, din nou, full house în Capitală.

Noaptea Muzeelor, Muzeul Național de Istorie, 2022 Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Calea Victoriei nu va fi pietonală în acest weekend, dar vor exista multe restricții de trafic în mai multe zone din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării celei de-a 12-a ediţii a Semimaratonului Bucureşti.

Pe Kiseleff va fi încă o dată îmbulzeală la un nou festival de street food, iar noaptea va fi una albă pentru iubitorii de vizite sau evenimente la muzeu, pentru că are loc Noaptea Muzeelor în toate orașele din țară.

Dar să începem cu o cafea, iar pentru acest lucru îți recomandăm de această dată să o încerci pe cea de la Two By Two Espresso Bar (Henri Coandă 13), un loc deschis destul de recent în oraș, dar care strânge în fiecare weekend un public numeros.

Cel mai atractiv aspect al locului este terasa destul de generoasă, flancată de clădiri de patrimoniu. Atmosfera este foarte plăcută aici, mai ales atunci când îți dorești să petreci o dimineață liniștită de weekend la o cafea bună și într-un loc cool.

Pentru brunch te poți îndrepta spre Noua B.A.R. (Ion Mihalache 16), care este fratele mai mic al restaurantului NOUA. Acel B.A.R. din denumire induce un pic în eroare, pentru că nu e vorba de un bar, ci e acronimul pentru Bucătărie Aproape Românească. Proiectul îi aparține tot lui Chef Alex Petricean, iar terasa este minunată, mai ales că e decorată cu o murală semnată de artista Meri the Zu.

FOTO: Meri the zu/ Pagina de Facebook

Pentru bere bună, dar și pentru un loc cu o atmosferă aparte, recomandăm cel mai mic bar din oraș: NoRoom Taproom (Brezoianu 9). După cum spune și numele, e vorba de un tap room în care nu e deloc room, de aceea berea se bea în față, în picioare sau, dacă prinzi loc, la butoaie sau la una dintre cele două mese de pe trotuar.

Berea craft pe care o găsești aici provine de la timișorenii One Two Brewery și de la bucureștenii Maktoob.

Înainte de a trece la recomandările de evenimente, trebuie să amintim și că sâmbătă, de la ora 11:00, are loc la Băcănia Veche (Barbu Văcărescu 49) o degustare de brânzeturi românești.

Poți să iei cu tine și o ceapă verde, iar la fața locului ești așteptat cu caș proaspăt și smântână adunată de pe oală, de la Ferma lui David (Buzău), caș dospit și urdă de la Oradea, brânzeturi artizanale maturate de la atelierele Timian (Miercurea Ciuc) și de la Arkase (Covasna), brânzeturi proaspete și maturate, toate cinstite de la Zada (Suceava).

Evenimente

Dacă tot am vorbit de mâncare, pe 13-14 mai are loc Street Food Carnival, tot pe Kiseleff. Și de această dată zeci de vendori se întrec să-i surprindă pe cei mai exigenți dintre gurmanzi.

În plus, mai au loc și concerte și activități pentru toată familia. Deci, treci pe aici dacă ai poftă de wurști autentici, paella demențială, pulled pork suculent, tacos cu toppinguri surprinzătoare, burgeri etc.

De pe 12 mai a început și Romanian Design Week, cel mai complex eveniment dedicat industriilor creativ-culturale din România. Cea de-a 11-a ediție are tema CONNECTIONS, ține până pe 28 mai și vine cu o serie de noutăți și programe speciale din care amintim:

RDW Exhibition. Expoziția dedicată designului și arhitecturii, Piața Amzei

Sub tema CONNECTIONS, ediția #11 readuce în programul festivalului expoziția adresată proiectelor arhitecților și designerilor locali din ultimii doi ani din categoriile: arhitectură, design interior, modă, design grafic, ilustrație și design de produs. Peste 160 de proiecte vor fi prezentate publicului timp de 17 zile în cadrul expoziției din Piața Amzei. Design expozițional realizat de Attila Kim Architects.

RDW Social, Piața Amzei

RDW Social creează contextul ideal pentru întâlniri și discuții, cu pretext de socializare și voie bună, doar în Piața Amzei, pe toată perioada festivalului, 12 - 28 mai. Conectăm scena de muzică locală cu cea internațională alături de Moss Farai (DJ rezident RDW Social), Alexincase & Khidja, Nerub & OTT, Norzeatic & Qinta Spartã și HipHop La Feminin, MC Yallah & Debmaster.

RDW Market, Piața Amzei

Connect with local design. O selecție de produse create de designeri și makeri locali pe care te invităm să le descoperi și să le achiziționezi. Programul în întregime îl poți consulta aici.

Anul acesta Noaptea muzeelor are loc pe 13 mai, iar Reţeaua Naţională a Muzeelor din România anunţă un record absolut de 311 evenimente culturale înscrise la evenimentul din 2023.

În București au loc 60 de evenimente propuse de muzee, galerii de artă, centre culturale şi expoziţionale, spaţii ale teatrelor, opere, coruri, palate, institute, case ale experimentelor sau licee şi festivaluri de muzică.

Invitatul special al Nopţii Muzeelor 2023 este un muzeu fenomen la nivel mondial, War Childhood Museum/ Muzeul Copilăriei în Vreme de Război, care se află în premieră în România.

Expoziţia sa va putea fi vizitată gratuit, la Noua Galerie a Muzeului Naţional al Ţăranului Român, începând cu ora 16:30, de pe 12 mai, până pe 12 iunie 2023.

Expoziţia se intitulează „Listen/Ascultă” şi reprezintă o abordare curatorială inovatoare şi un parcurs expoziţional extrem de emoţionant, ce se construieşte în jurul obiectelor şi mărturiilor copiilor afectaţi de război. Programul pe orașe poate fi consultat aici.

Anul acesta, Parlamentul României a adoptat în data de 11 aprilie o lege prin care decretează ziua de 9 mai – Ziua Națională a Oinei, iar pe 13 mai Federația Română de Oină continuă tradiția de a organiza Cupa Reginei, ajunsă la ediția a IV-a, precum și Cupa Regelui, ce va bifa ediția a X-a, ambele competiții urmând a fi organizate, începând cu ora 11.00, pe stadionul din Complexul Național „Arcul de Triumf” din București.

Dacă n-ai văzut niciodată un meci de oină, n-ar fi rău s-o faci acum - un bilet costă 10 lei.

După o ediție anulată de pandemie și o pauză de trei ani de zile, echipa JAZZ.RO se regrupează pentru a relua ediția a opta a festivalului de jazz și muzică contemporană JAZZ IN CHURCH.

15 artiști din jurul lumii vor concerta în cadrul acestui festival, aducând ritmuri de jazz, muzică medievală, compoziții de muzică contemporană și foarte multă improvizație.

Toată această muzică va beneficia de acustica perfectă a lăcașului de cult de pe Strada Luterană nr. 2 din București. Evenimentul ține de pe 11 până pe 14 mai. Biletele sunt disponibile online și prețul în avans este de 200 lei pe seară.

Biletele achiziționate direct la festival au prețul de 250 lei pe seară. Programul îl poți consulta aici.

La Sala Radio, în seara de 13 mai, poți să râzi cu artistul american de stand-up comedy Ari Shaffir, care ajunge pentru prima oară la București.

Având descendenți originari din România, Ari este cunoscut publicului prin comedy special-urile și emisiunile sale de pe Netflix, Comedy Central sau Youtube dar și în calitate de invitat frecvent al podcasturilor The Joe Rogan Experience, Your Mom’s House al lui Tom Segura sau The Adam Carolla Show.

Propriul său podcast „Skeptic Tank” are deja peste 10 ani și a depășit recent pragul de 500 de episoade. Biletele au prețuri între 80 și 265 lei.

Teatru & film

În loc de piesă de teatru îți propunem un spectacol de dans contemporan ce nu o să te lase indiferent: BLOT. Acesta are loc la Centrul Național al Dansului din București, pe 13 și pe 14 mai, de la 19:30. BLOT propune o serie de situații performative care explorează mișcarea din perspectiva relației pe care o avem cu bacteriile din corpul nostru.

Spectacolul conține nuditate și privește corpul uman ca un sistem interconectat, puternic și fragil în același timp. Dezbrăcat de sensurile sociale definite de limbaj, corpul se redefinește printr-un continuu dialog, la baza căruia stă principiul de coexistență.

Pe scenă și în afara scenei, coregrafele Simona Deaconescu și Vanessa Goodman au creat un sistem performativ bazat pe legături aparent invizibile, dar fără de care corpul uman nu ar putea funcționa.

Totul se va întâmpla pe muzica imersivă a ucraineanului Monocube și într-o instalație industrială care conține peste o tonă de sare concepută de artistul vizual Ciprian Ciuclea. BLOT a fost prezentat anterior la plastic orchid factory (CA), a treisprezecea Bienală de Dans din Vancouver (CA) și Galeria Ectopia din Lisabona (PT).

În primul sezon din 2023, BLOT a fost prezentat la Casa Tranzit în Cluj-Napoca (RO) și urmează a fi prezentat la Antistatic Festival for Contemporary Dance and Performance din Sofia (BG), la D.A.N.C.E TM din Timișoara (RO) și la Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México (MX). Biletele costă 40 de lei.

În cinematografe avem câteva filme noi ce pot fi văzute în weekend. „În transă” spune povestea lui Daniel Rourke (Ben Affleck), un detectiv care trebuie să deslușească un mister care leagă dispariția fiicei lui de un program secret care infiltrează noi realități în subconștientul oamenilor.

„Beau Is Afraid”, noul film al lui Joaquin Phoenix intră în acest weekend și în cinematografele din România. După moartea subită a mamei sale, Beau nu se simte bine - paranoia îi îngreunează viața și medicamentele pe care i le prescrie terapeutul nu par a fi o soluție bună.

În drumul său înapoi acasă, Beau își confruntă trecutul, prezentul și viitorul, iar în cele din urmă este nevoit să-și depășească cele mai întunecate frici pentru a-și îndeplini visele.

Dacă ai chef de o comedie franțuzească, la Cinema Elvire Popesco rulează sâmbătă, de la 13:30, în avanpremieră, „Le nouveau jouet / Jucăria”. A cărui sinopsis sună astfel:

Sami trăiește fericit într-un cartier din suburbii alături de soția sa, care așteaptă un copil. Pentru a asigura nevoile viitoarei familii, Sami se angajează ca paznic de noapte într-un magazin cu produse de lux, deținut de Philippe Etienne, cel mai bogat om din Franța.

De ziua fiului său, Alexandre, Philippe inaugurează raionul de jucării al magazinului și îi spune acestuia că poate lua orice își dorește. Alexandre îl alege pe Sami drept noua sa jucărie. Filmul este inspirat de comedia clasică „Le Jouet” din 1976, regizată de Francis Veber. Biletul costă 20 de lei.