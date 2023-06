PRIN ORAS Sâmbătă, 03 Iunie 2023, 09:11

Gruia Dragomir • HotNews.ro

0

Cei care rămân în București în acest sfârșit de săptămână au de ales între câteva locuri nou deschise în oraș, evenimente pentru copii, concerte cu trupe și artiști cunoscuți, dar și piese de teatru și filme mult așteptate de public.

Filmul The Boogeyman 2023 Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

În acest weekend trebuia să aibă loc festivalul Summer in the City, cu Robbie Williams cap de afiș și multe alte trupe renumite, dar n-a fost să fie și, din diverse motive, totul s-a amânat pentru luna august. O amânare un pic cam controversată, dar să sperăm că asta nu înseamnă că festivalul va avea probleme și pentru data la care a fost reprogramat.

În orice caz, Bucureștiul va fi aproape gol în perioada 1-5 iunie, pentru că s-a făcut din nou de o punte între Ziua Copilului, care e liberă, weekend și Rusalii, când e din nou liber. Deci, vor fi cinci zile libere din care bucureștenii vor petrece două în traficul de pe DN1 sau Autostrada Soarelui.

Cei care aleg să rămână în oraș au ce face, sunt câteva evenimente interesante, piese de teatru, filme, dar și locuri nou deschise de ieșit în oraș.

Începem, așa cum deja e tradiția, cu cafeaua de specialitate. Pentru asta ne întoarcem în Cotroceni, la Zissou Coffee Shop (Dr. Joseph Lister 1). Este probabil cea mai mică cafenea de specialitate din oraș, dar are un farmec aparte, iar clienții și-au făcut deja un obicei din a rămâne în fața cafenelei la povești, mai ales că există niște scaune pe care le poți muta pe trotuar după cum pică umbra.

Cafeaua de aici vine din Amsterdam, de la prăjitoria Friedhats, așa că merită să o încerci, dacă nu ai făcut-o până acum.

Dacă tot suntem în Cotroceni, e bine de știut că hotelul Marriot (13 Septembrie 90) și-a deschis brutărie artizanală: JW Bakery. E o treabă foarte recentă, dar cei de aici promit pâine proaspătă în fiecare zi, produse de panificație deosebite, tot felul de deserturi pe care să-ți dorești să le iei acasă și, dacă nu te-ai săturat cu o cafea, încă una la to go de aici.

Plantology (Hristo Botev 10) este o altă cafenea nou deschisă în oraș. Mă rog, cafenea e puțin spus, pentru că e și un loc de happeninguri. S-au întâmplat până acum degustări de preparate vegane și vinuri, târguri de haine cool, dar și party-uri cu dj care se lungesc până după lăsarea întunericului. Bineînțeles, denumirea locului sugerează că ar fi foarte multe plante aici, așa că așteptările nu-ți vor fi înșelate.

Le Manoir - Gourmet Market (Nicolae Caramfil 74) este o nouă băcănie de lux, unde ești așteptat să faci shopping de produse gourmet, care vor satisface cele mai exigente gusturi.

Găsești aici lucruri care nu se mai întâlnesc prin alte locuri din oraș: carne de vită Luismi, Jamon iberico Joselito, pui de Bresse, Empanadas des Wagyu, Vita Kobe, Miel de Lozere, Vitel de Correze și multe alte lucruri deosebite, dar cu prețuri foarte piperate. Se poate lua și masa aici și cu siguranță va fi o experiență unică, dar care te va arde la buzunar.

Le Manoir. FOTO: Le Manoir/ Pagina de Facebook

Dacă tot n-ai plecat în weekendul ăsta la mare, poți să dai o fugă până la Kostas Mansion (Sfântul Ștefan 21) și să mănânci pește și fructe de mare mai bine decât orice turist de pe litoral.

Restaurantul cu specific grecesc, fructe de mare și pește are deja o vechime de 11 ani în București, dar s-a mutat de pe la începutul anului în casă nouă și arată acum extraordinar, iar prețurile sunt decente.

Evenimente

De pe 1 și până pe 5 iunie, are loc Art Safari Kids Edition (Palatul Dacia-Romania, Lipscani 18-20). Asta înseamnă: expoziții de jocuri și jucării vintage, costume, păpuși, filme și spectacole de la cele mai iubite teatre pentru copii: Țăndărică, Ion Creangă, Opera Comică pentru Copii, dar și ateliere de desen și pictură alcătuiesc programul de artă și distracție.

Părinții și bunicii se pot bucura de o călătorie în timp. Toți copiii intră gratis în expoziții, iar accesul adulților, dar și la cursurile de artă se face în baza unui bilet. Biletele se pot achiziționa online de pe site-ul Art Safari sau direct de la intrare, în timpul programului cu publicul.

Dacă ești pasionat de benzile desenate, trebuie să știi că anul acesta luna iunie se transformă în luna Free Comic Book la Red Goblin (Știrbei Vodă 4). Asta înseamnă că în fiecare sâmbătă din luna iunie (începând cu 3 iunie), poți participa la Free Comic Book Day, la Red Goblin, de unde să-ți alegi revistele tale preferate din cele pregătite special pentru acest eveniment.

Fiecare participant poate alege gratis două benzi desenate din variantele oferite.

Sâmbătă, 3 iunie, timișorenii de la Implant Pentru Refuz vor oferi un concert senzațional în Quantic (Șoseaua Grozăvești 82), sensibil și energic, cu invitați surpriză care vor completa deliciul serii. IPR a crescut de-a lungul celor peste 27 de ani de existență printr-un sunet mereu proaspăt și versuri atent conectate la realitate.

Cu o muzică deopotrivă sensibilă și plină de energie, Implant Pentru Refuz scrie o poveste complexă în cultura muzicii contemporane din țara noastră. Biletele costă între 55 și 80 de lei.

Și o recomandare pentru publicul mainstream, Carla’s Dreams va susține un concert pe 3 iunie pe „cea mai mare plajă urbană din Europa” - la Therme, de la 18:30.

Va fi cu siguranță un show plin de energie și mister alături de artistul care a scris istorie în topurile muzicale românești. „Sub pielea mea”, „Imperfect” și „N-aud” sunt doar câteva din hit-urile Carla’s pe care vei putea dansa până la apus, pe singura plajă din România cu palmieri, nisip fin și piscină tropicală. Concertul este inclus în prețul biletului de acces la Therme.

Teatru & filme

Sâmbătă, la Teatrul Mic are loc un spectacol care aduce în prim plan ideea de asumare a deciziilor și a responsabilităților cu care ne confruntăm, în contextul politic, social și cultural actual, marcat de incoerență.

Conduși de prejudecăți și sentimente personale, uneori contradictorii, cu greu ne putem obiectiva și lua atitudine pentru a discerne între bine și rău. În ce măsură și când anume începem să fim vinovați/ nevinovați în raport cu celălalt? Este doar una dintre interogațiile pe care producția „VINOVAT.NEVINOVAT” le lansează publicului spectator. Prețul unui bilet - 50 de lei.

Duminică seara, Florin Piersic Jr. te așteaptă la POINT (Eremia Grigorescu 10) cu un one man show memorabil: „O mie de motive” - un spectacol despre cât suntem dispuși să facem pentru cei pe care îi iubim. Piesa e adaptată după „Every Brilliant Thing” de Duncan Macmillan, iar regia îi aparține lui Horia Suru. Biletele costă 95 de lei.

„Tatăl” - duminică, 19:00 (Bulandra, sala Liviu Ciulei) - este ultima piesă în care mai ai ocazia să-l vezi pe genialul Victor Rebengiuc jucând (preț bilet 40-80 lei).

În ceea ce privește marele ecran, avem trei premiere care merită toată atenția devoratorilor de popcorn.

„Spider-Man: Across the Spider-Verse”, mult așteptata continuare a celei mai bune animații din 2019 (câștigătoare a Premiului Oscar), le va arăta fanilor mai mult din ceea ce și-au dorit să vadă în prima parte, adică alte universuri care n-au fost suficient dezvoltate sau prezentate în „Into the Spider-Verse”.

Astfel, vom avea ocazia să vedem șase universuri diferite în noul film, fiecare cu propriul stil artistic distinct, în timp ce Miles și banda sa de Spideys interdimensionali fac echipă pentru a înfrunta o nouă amenințare.

Dincolo însă de asemănările și deosebirile cu ceilalți Oameni Păianjeni, Miles trebuie să-și redefinească rolul de erou urban și să-și găsească propria cale pentru a-și salva apropiații; deși este doar un adolescent, riscă să schimbe definitiv viața tuturor din multivers.

Filmele de acțiune cu Gerard Butler, chiar și atunci când sunt de categorie B, au un farmec aparte. În „Kandahar”, după ce sabotează un reactor nuclear iranian, agentul CIA sub acoperire Tom Harris (Gerard Butler) descoperă că fotografia sa a fost răspândită în toată presa, când un turnător dezvăluie implicarea lui în distrugerea reactorului.

Dar reporterul care a primit informațiile despre Harris este arestat de Garda Revoluționară a Iranului, așa că Harris are la dispoziție 30 de ore pentru a găsi o cale de scăpare.

Pentru iubitorii de filme horror, există în acest weekend „The Boogeyman”, un film venit din mintea lui Stephen King și al cărui sinopsis sună așa: Încă suferind după moartea recentă a mamei lor, o adolescentă și sora ei mai mică încep să fie terorizate în propria casă de o prezență sadică. Lipsite de ajutor, cele două fete trebuie să-și scoată tatăl din letargia provocată de pierderea suferită de familia lor înainte de-a fi prea târziu.