Primul weekend din iulie va fi marcat de evenimente mari ce se adresează în principal bucureștenilor, dar care vor atrage și un număr mare de turiști din țară și de afară.

București, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă Foto: Inquam Photos / George Calin

Până a trece în revistă evenimentele din București, iată câteva recomandări de ieșit în oraș, la cafea, la un brunch bun și la o înghețată mai deosebită.

Pentru cafea, în acest weekend merită să te îndrepți spre OTOTO (Victoriei 153), un loc care îmbină cafeneaua cu concept store-ul și care adună în același loc foarte multe branduri independente autohtone, dar și din afară. Găsești produse de la peste 270 de branduri româneşti şi internaţionale din zona de food, cafea de specialitate, birotică, cosmetică etc.

Con­ceptul le aparține antreprenorilor Ana Tanasă şi Radu Stanciu. Locul, așa cum susțin și proprietarii, se concentrează mai ales pe the client journey, ceea ce înseamnă că cei de aici vor face tot posibilul ca tu să pleci de la OTOTO mai fericit, mai relaxat, mai optimist, mai bine decât atunci când ai intrat în magazin.

În plus, de curând în meniul de la OTOTO au intrat și bagels delicioși de la brutăria artizanală Blitz 'n' Roll (Banu Manta 24-26A).

OTOTO. FOTO: Pagina de Facebook/ OTOTO

Altfel, dacă vrei să încerci o pizzerie care s-a deschis de curând în oraș, o poți face la Un Poco Pizza Fresca (Frigului 41).

Aceasta se află în apropierea Parcului Carol I și are o terasă plăcută, pe care poți să savurezi în liniște pizzele făcute cu ingrediente de calitate și aduse de la mama lor de acasă: sos de roșii San Marzano DOP, aluat dospit lent 24-48 de ore, Mozzarella Fior di Latte adusă din Napoli etc.

E cu siguranță un loc care a intrat în cursa pentru cea mai bună pizza din oraș.

Beautyfood (Jean Louis Calderon 30) e un alt loc micuț în care poți să ai încredere că e va surprinde plăcut atunci când îți dorești un brunch deosebit.

Locul s-a schimbat radical după ce a fost preluat în plină pandemie de noii proprietari, printre care și Răzvan Mangu, care a fost Sous Chef și Chef în mai multe locații din București, până a face pasul spre a avea propriul său local.

Cum îmi povestea cu altă ocazie, lui Răzvan îi place să testez, să se joace cu gusturile și să reinventez ce merge reinventat. De exemplu, șnițelele au fost reinventate și transformate în niște preparate mind blowing, există și unul din felii de conopidă.

Se mai laudă și cu una dintre cele mai fragede cefe de porc pe care ai gustat-o vreodată, pentru că e gătită timp de 13 ore la foc mic și servită cu piure de fasole. Apoi, mai sunt și ravioli umpluți cu coadă de vită sau înghețată de leuștean, dar și cheesecake-ul cu cremă de mușețel.

Dar meniul se schimbă des și variază în funcție de inspirația și de ingredientele pe care pune mâna Răzvan. Deci, cel mai bine este să le consulți pagina de Facebook, dar și să dai un telefon pentru o rezervare, pentru că, îți reamintim, locul este un „restaurănțel” cu câteva mese.

Beautyfood. FOTO: Pagina de Facebook/ Beautyfood

O terasă verde și mai retrasă, deși e plasată cât se poate de central este Grădina OAR (Arthur Verona 19). Chiar dacă se află la câțiva pași de Verona, Grădina OAR este din alt film. Are o atmosfera mult mai intimă, nu e la fel de aglomerată, te poți bucura de mai multă liniște, mai multă răcoare, umbră și verdeață.

Un caz mai special de gelato găsești la Delicii (Constantin D. Aricescu 65), deoarece aici se experimentează constant cu noi arome, unele care te fac să ridici din sprânceană, pentru că nu te-ai fi gândit vreodată că gelato poate avea un astfel de gust.

„Cu înghețata de colivă, pe care noi o facem din 2012, am fost și la un concurs gastronomic.”, dezvăluie Adrian Balaci, fondatorul Delicii Gelato.

Dar nu este cea mai „exotică” aromă. La Delicii s-au mai făcut și gelato matcha, parmezan, spanac, muștar, violete, dovleac și cătină, tei, roșii și busuioc, wasabi, mușețel, morcovi cu scorțișoară etc.

O altă chestie mișto pe care o vei găsi aici este „Gustul Prietenilor”, un gelato făcut de cei de la Delicii în funcție de aromele despre care prietenii mai celebri ai gelateriei spun că le aduc aminte de vară.

De exemplu, Răzvan Exarhu a propus pandișpan cu vișine, iar Blogul lui Otravă a indicat prăjitura Albă ca Zăpada, Maria Popistașu a sugerat Amandină, iar Andi Moisescu a cerut gelato cu gust de cremă de zahăr ars.

Evenimente

După o pauză de trei ani, cel mai mare festival de teatru de stradă din România, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă București – B-FIT in the Street! se reîntoarce în Bucureşti între 30 iunie şi 2 iulie 2023.

Asta înseamnă că oraşul se va transforma într-o scenă a teatrului de stradă cu zeci de spectacole din Spania, Franţa, Italia şi Țările de Jos.

Peste 200 de artişti internaţionali vor anima timp de trei zile străzile Bucureştiului cu zeci de spectacole pentru toate gusturile şi toate vârstele.

Din programul ediţiei, fac parte povești celebre transpuse în producţii spectaculoase de teatru de stradă, acrobaţii aeriene, muzică live, întâlniri cu personaje fantastice, spectacole itinerante, instalaţii vivante şi spectacole pe apă.

În fiecare seară de festival, spectacolele nocturne B-FIT in the Street! #12 vor schimba peisajul orașului cu producții la scară mare de acrobație aeriană și teatru pe apă.

Pe lângă locaţiile deja consacrate ale festivalului – Piaţa Universităţii, Centrul Vechi, Calea Victoriei, Piaţa George Enescu şi Piaţa Revoluţiei – râul Dâmboviţa devine, în premieră, scena unui spectacol pe apă, iar Splaiul Independenţei găzduieşte o serie de spectacole mobile şi un spectacol nocturn.

Programul detaliat al festivalului îl poți consulta aici.

Cum a fost la ultima ediție:

Foarte multă lume va migra din București la NOSTALGIA, care anul acesta are loc în Pădurea Băneasa, pe terenul Federației Române de Tir Sportiv, între 29 iunie - 2 iulie.

NOSTALGIA încearcă să fie un festival al vieții care prezintă într-o manieră specială trecutul și viitorul.

Conceptul acestui festival s-a dovedit foarte popular printre români, iar pentru NOSTALGIA 2023 organizatorii pregătesc șapte zone muzicale diferite, mini live acts surpriză, dar și alte lucruri ce vor transforma NOSTALGIA într-o fabrică de amintiri.

Abonamentul pentru cele patru zile costă 400 de lei. Mai multe informații despre această ediție găsești pe site-ul festivalului.

Vezi cum a fost anul trecut:

Printre evenimentele mai mici, dar nu mai puțin atractive (mai ales pentru cei pasionați de metal și mitologie vikingă) care se vor desfășura în oraș în acest weekend, se numără și concertul suedezilor de la Amon Amarth, care-i au ca invitați și pe scoțienii de la Bleed From Within.

Acesta va avea loc pe 1 iulie, la Arenele Romane. Biletele costă între 130 și 400 de lei.

La Grădina cu Filme (Lahovari 7), sâmbătă, 1 iulie, va fi proiectat în aer liber filmul „Bullet Train”, un spectaculos și amuzant film de acțiune, cu Brad Pitt în rolul principal.

„Cinci asasini se îmbarcă în același tren ultra-rapid care călătorește între Tokyo și Morioka, având pe traseu doar câteva opriri. Fiecare dintre cei cinci realizează curând că misiunea sa are ceva în comun cu ale celorlalți.” Un bilet costa 25 de lei.

În oferta de premiere din cinematografe, cea mai cu greutate din acest weekend este „Indiana Jones and the Dial of Destiny”. Harrison Ford revine în această a cincea parte a francizei, după ce a luat o pauză de 15 ani de la acest rol.

„Aflându-se într-o nouă eră, apropiindu-se de pensionare, Indiana Jones se luptă să se integreze într-o lume care pare să-l fi depășit. Dar, pe măsură ce tentaculele unui rău prea familiar se întorc sub forma unui vechi rival, Indy trebuie să-și reia pălăria și să-și ridice din nou biciul pentru a se asigura că un artefact străvechi și puternic nu va cădea în mâinile greșite”, scrie în sinopsis.