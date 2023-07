PRIN ORAS Sâmbătă, 15 Iulie 2023, 10:05

​În acest weekend aparatele de aer condiționat vor fi puse la grea încercare, având în vedere că temperaturile de afară vor urca până foarte aproape de 40 de grade. Dacă ai spații verzi pe lângă casă, e momentul să le apreciezi un pic mai mult și să le protejezi de orice intervenții care ar putea să le distrugă (locuitorii Sectorului 3 știu de ce).

Guns N Roses în concert la Rio Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

În altă ordine de idei, în cazul în care ai rămas în orașul cu sub nouă (9!) metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, iată ce poți să faci ca să mai uiți de toropeala de afară.

În Centrul Vechi, pe Covaci 8, s-a deschis de prin luna mai un loc tare simpatic: ofofof.boba. Meniul de aici e construit în jurul unui mix interesant de băuturi boba (ceai cu perle de tapioca) și „smooth food” inspirat din bucătăria asiatică.

Au și cafea de specialitate, așa că poți oricând să-ți începi dimineața aici și apoi să te lungești la un brunch.

Dacă tot am menționat Centrul Vechi, e de știut și că în weekendul ăsta la Bodega „La Mahala”, aflată tot la adresa Covaci 8, se pregătesc tot felul de specialități din carne de porc, într-o atmosferă românească.

Oferta va fi creier măcelăresc și pané, evantai, obrăjori și t-bone de porc, Tomahawk și Boston Steak de porc. În plus, terasa din curtea interioară poate fi destul de răcoroasă.

Bodega La mahala. FOTO: Pagina de Facebook/ La mahala

Pickles (Vasile Lascăr 21) este locul unde Alexandra Blaș, proprietara și cea care și gătește aici aproape zilnic, a ales să mizeze pe un meniu în care murăturile prăjite sunt vedeta - de unde și numele localului.

Dar aici se pregătesc multe alte lucruri delicioase pe care nu prea le găsești prin alte locuri, cum ar fi genialul sandviș cu calamar sau „coastele” de porumb cu ketchup de caise (care erau la un moment dat în meniu).

Alexandra a ales să-și deschidă acest local cu comfort food după ce a petrecut cinci ani în bucătăriile mai multor restaurante din Londra.

Meniul este unul care se modifică destul de des, dar noutățile sunt tot timpul anunțate pe pagina de Facebook sau Insta. Pentru acest weekend a fost anunțat un preparat anti-caniculă: salată de pepene, castraveți, telemea de vacă și mentă.

FOTO: Pickles/ Pagina de Facebook

Pentru iubitorii de bere artizanală e bine de știut că Ironic Taproom (Domnița Anastasia 4) împlinește în acest weekend trei ani de existență.

„Serbăm faptul că am reușit să existăm, și serbăm oamenii care fac ca berea sa se miște din idee, în vasul de fermentare, apoi în burți. Noi am zis că ar fi cam trei părți implicate în procesul ăsta (pur coincidențial cu anii pe care îi sărbătorim). Berarul, barmanul și consumatorul responsabil.

Tuturor le place berea. Berarul o face, barmanul o toarnă, consumatorul responsabil o bea. Everybody is happy. Sărbătorim asta chemând berari să servească berea și să discute secretele brasatului, barmani să facă glume și să toarne berea cu măiestrie, iar consumatorii responsabili care ne plac, să vadă cum e de partea cealaltă a barului”, au anunțat băieții de la Ironic Taproom.

Concerte & Evenimente

Sâmbătă, 15 iulie, în Grădina Botanică are loc The Fresh in the garden, un eveniment care te invită la „cel mai mare picnic”. Fundalul sonor este asigurat de FUNKorporation (live), UFe, Nipple's Delight, Bianca Oance.

Oferta pe partea culinară vine de la Yogi's burgers, Frenchie's Happy Van, Delicii pe roți și Velutto. Acces 60 de lei.

Un alt mare picnic are loc și sâmbătă și duminică în frumoasa curte a Casei Filipescu Cesianu (Calea Victoriei 151). Aici, în fiecare zi vor avea loc mai multe expoziții, concerte și ateliere. Întregul program îl poți consulta aici, dar merită menționat că sâmbătă seară va fi un concert Luna Maar.

Prețul unui bilet este de 50 de lei pe zi.

Tot sâmbătă seară, Arenele Romane vor găzdui trei concerte ale unor artiști români foarte populari: Carla's Dreams, Irina Rimes și The Motans. Totul se va întâmpla sub umbrela conceptului The Concert. În deschidere vor urca pe scenă Yuka și Eva Timush. Biletele costă 130 - 330 lei.

Însă, cel mai mare eveniment din acest weekend este, fără doar și poate, concertul Guns N' Roses, care va avea loc pe Arena Națională.

Celebra trupă vine la București pentru prima oară reunită în formula clasică, consacrată, pentru ceea ce trece drept concertul rock al anului! Evenimentul de pe Arena Națională îi va aduce pe aceeași scena pe Axl Rose, Slash și Duff McKagan.

Concertul face parte dintr-un turneu mondial amplu în 2023, produs de Live Nation, pe scenele stadioanelor, arenelor și festivalurilor din lume, pe toata durata verii și în toamnă.

Componența trupei pentru turneul 2023: Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer si Melissa Reese. În deschidere va cânta trupa Phil Campbell and the Bastard Sons, care a luat naștere în ultimii doi ani de activitate a chitaristului cu trupa Motörhead și a debutat oficial în 2016, la Wacken Open Air.

Trupa a continuat cu lansarea a doua albume, „The Age Of Absurdity” în 2018 (când a primit premiul pentru cel mai bun album de debut de la Metal Hammer Germania) și „We’re The Bastards” doi ani mai târziu. Prețurile biletelor pornesc de la 250 lei și ajung până la 900 de lei.

Teatru & Film

Piesa recomandată pentru acest weekend este „Venus in fur”, care se joacă duminică, 16 iulie, la Teatrul unteatru. Piesa propune cu cinism, eleganță și umor o analiză a raporturilor de putere din lumea teatrală tradițională, înainte de a se transforma într-un „bad trip” de răzbunare a tuturor abuzurilor și situațiilor de vulnerabilitate feminină.

Prețul unui bilet este de 55 de lei.

În intervalul 11-16 iulie, Insula Pensionarilor din Parcul IOR se transformă într-un mare cinema în aer liber - Orange Pop-up Cinema. Sâmbătă aici vor fi proiectate următoarele filme: de la ora 10:00 - „The Super Mario Bros. Movie”, de la 20:15 - „The Lost City”, de la 22:40 - „Bullet Train”.

Duminică, de la ora 10:00 va fi proiectată animația „Minions: The Rise Of Gru”, iar de la ora 20:15 va fi proiectat „John Wick 4”. Prețul unui bilet este 7 lei, iar banii încasați din vânzarea biletelor vor fi donați către Fundația Orange pentru susținerea programelor de educație digitală.

Pe de altă parte, sâmbătă, de la ora 17:30 la Cinema Elvire Popesco, are loc proiecția filmului european „Afire / În bătaia focului”, câștigătorul Ursului de Argint la Berlinale 2023.

Sinopsis-ul sună astfel: „Leon şi Felix îşi petrec vara într-o casă de vacanţă de pe litoralul Mării Baltice. Cei doi prieteni îi întâlnesc pe Nadja şi Devid, cu care anumite experimente amoroase devin posibile. Dar curând pădurea din apropiere este cuprinsă de flăcări…” Biletul costă 20 de lei.