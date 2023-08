PRIN ORAS Sâmbătă, 12 August 2023, 17:37

Festivalul Summer Well 2023 a început în forță. Chiar putem spune că a fost o primă zi mai bună decât edițiile anterioare. Cireașa de pe tort: Florence and the Machine. Foarte multă lume pentru acest show a venit. Pentru cei din primul rând a fost ceva inedit. A coborât de pe scenă, a mângâiat fanii, atât cu vocea cât și fizic.

Summer well 2023 scena principala Foto: Hotnews / Florin Barbuta

Așa cum se obișnuiește, la piese cunoscute publicul a cântat împreună cu artistul.

Vedeți în VIDEO atașat mai multe.

Vineri au mai cântat, printre alții: Temples, Tom Grennan, CTC, Baby Queen, Cassia.

Summer Well oferă multe alte activități, pe lângă muzica de la cele 5 scene. Au fost cozi la diverse aparate de unde puteai câștiga un ceas, precum și la o provocare interesantă pe ceea ce ține de sport: să stai agățat de o bară 2 minute și să ai un puls cât mai mic. Se câștigă un smartwatch.

În diverse locuri învârți o roată și primești diverse premii. Vă place Pac-Man? Aveți unde să vă jucați. Există chiar și un loc unde medicii îți pot verifica alunițele. Acestea sunt doar câteva dintre activitățile pe care le poți face, precum să te și uiți la cele mai noi filme care rulează la un cinema în aer liber.

Dacă-ți place food truck, evident că ai de unde alege: de la mâncare vietnameză, la burgeri.

Cât mai costă băutura la festival

Așa cum ne așteptam de anul trecut, a crescut prețul băuturii. Pe deoparte este vorba despre majorarea accizelor la alcool, dar și apa e mai scumpă (cu 1 leu).

Bere (400 ml) – 17 lei (mai scumpă cu 2 lei decât în 2022)

Corona – 22 lei (cu 2 lei mai scump)

Apă (500 ml) – 11 lei (cu un 1 leu mai scump).

Dacă vrei ceva la 10 lei, există ceva numit Juicy Water (600 ml).

Apă cu vitamine – 15 lei (același preț ca anul trecut)

Băuturi energizante – 15 lei (cu 3 lei mai scumpe)

Espresso – 12 lei (cu 2 lei mai mult – poate influența este legată de creșterea TVA din OG 16/2022)

Latte 22 lei - (cu 6 lei mai mult)

Ce artiști urcă pe scene sâmbătă

La scena principală Biig Piig, Lime Cordiale, Saint Levant, Royksopp

After party stage: Acid Arab

Wiings Stage: Ștefan Costea + George Pitariu, Ayrtn, Ocean Wisdom

Hidden Tracks Stage: Rareș, IOVA

Bacardy & Jagermeister Area: Cesar Bitlan.

Dacă mergi, ideal este să instalezi aplicația. Îți va fi mult mai ușor sa știi pe ce scenă și la ce oră vor urca artiștii preferați.