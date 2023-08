PRIN ORAS Sâmbătă, 26 August 2023, 08:06

0

De această dată nu mai avem parte de concerte sau evenimente muzicale de mare amploare în București. Avem, în schimb, locuri nou deschise, de toate felurile, cinematografe în aer liber, o cursă de ciclism renumită în lume și acrobații aeriene.

BIAS 2022 Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Începem și această serie de recomandări cu o nouă cafenea de specialitate ce s-a deschis recent în oraș. NOÍ coffee bar (Calea Șerban Vodă 180A) vine cu o ofertă care pune în fața clienților ce-i trec pragul nu doar cafea bună de la prăjitoria DROPSHOT, dar și mic dejun și brunch delicios și gelato artizanal.

În plus, locul este decorul perfect atunci când vrei să pozezi pentru contul tău de Instagram. Se află și destul de aproape de Parcul Carol I, așa că după ce iei micul dejun aici, poți să optezi și pentru o plimbare.

Dacă în acest weekend vrei să încerci un soi de street food italienesc mai puțin întâlnit la noi, o poți face la Sfrigola (Popa Nan 105). Acesta este un mic local care și-a făcut curaj și a mizat pe: arancini, o specialitate siciliană.

Astfel, ei oferă curioșilor acest fel de mâncare sățios și gustos și cu potențial de a deveni din ce în ce mai întâlni în București. Un arancini este o chiftea de orez ce poate fi umplută cu diferite ingrediente: chorizo, mozzarella, ragu, legume etc.

Se spune că acest fel de mâncare a fost creat în mod tradițional pentru a-i oferi o masă completă lui Federico al II-lea di Svevia (regele Siciliei din anul 1198) când acesta se ducea la vânătoare.

Sfrigola. FOTO: Pagina de Facebook

Dacă tot suntem la capitolul de street food italienesc, atunci trebuie să mai punem în listă un loc nou deschis și care respectă acest specific: MO Mortadella panini (Calea Victoriei 114).

Este clar locul din oraș în care te poți delecta cu cel mai bun mortadella panini. Aceste specialități sunt preparate de Ana Demian, care a fost și finalistă la Masterchef România. Deci, la următoarea plimbare pe Calea Victoriei pietonală, treci și pe aici.

Cum canicula de afară pare că nu se mai termină, e normal să vrei să descoperi și terase sau grădini de vară nou deschise. Ei bine, Heavy Yard (Vasile Lascăr 38) a apărut recent în peisajul bucureștean și este fix asta. Locul aparține Aluzivei și soțului ei, iar aici au loc și multe evenimente, atât pentru copii (piese de teatru), cât și pentru adulți (party-uri, concerte și seri de open mic și stand up).

Mai avem o grădină de vară nou deschisă în oraș, de această dată pe malul lacului Tei și ceva mai de fiță. Este vorba de Indigen / Space for the soul (Tuzla 50). Locul arată foarte bine atât pe timp de zi, dar și pe timp de noapte, când se aprind ghirlandele de beculețe și focurile de lemne de pe lângă mese. Însă, prețurile sunt destul de prohibitive - 70 de lei un burger, 50-60 de lei o salată, 20-26 de lei o bere.

Indigen. FOTO: Pagina de Facebook

Evenimente

În weekendul acesta, pe cerul Bucureștiului, va fi spectacol, pentru că între 25-26 august are loc a XIII-a ediție a celui mai mare show aerian din România - Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition, la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa–Aurel Vlaicu și ROMAERO. Piloți ai Forțelor Aeriene Române vor fi acolo și promit un show de excepție.

Duminică, 27 august, Bucureștiul va fi gazda L’Étape by Tour de France, cea mai renumită cursă de ciclism din lume dedicată amatorilor și pasionaților. Cursa este SOLD OUT, pe toate cele trei trasee, însă toată lumea este așteptată pe trasee să susțină de pe margine participanții și să se bucure de atmosfera de festival.

Programul complet și alte detaliile despre acest eveniment găsești aici. Festivalul Strada Armenească 2023 vine într-o ediție specială la picnic și care se desfășoară între 26 și 27 august în Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”.

Aici vor avea loc tot felul de evenimente dedicate întregii familii – dansuri tradiționale și concerte, expoziții și workshopuri, meșteșugari, delicii culinare și activități pentru copii.

De exemplu, se vor ține 10 concerte de muzică live și două DJ sets: Mădălina Pavăl Orchestra, Via Dacă, Bogdan Simion și Lăutarii de Mătase, Tarup trio by Miqayel Voskanyan, Taraf Flamenco, Hayk Karoyi și Susanna Najarian, Karin Folk Dance and Song Group și Ansamblul Vartavar vor urca pe scena festivalului.

Festivalul se desfășoară în intervalul orar 12.00 – 23.00, iar intrarea este liberă, cu toate că pentru accesul în spațiul Grădinii Botanice se achită un bilet de intrare, în valoare de 10 lei.

Cei care-și doresc să-și îmbogățească biblioteca, o pot face la BAZARul de carte pe terasa librăriei Kretzulescu, care va avea loc sâmbătă, între 11:00 - 21:00 - sute de cărți vor avea prețuri începând cu 5 lei.

Duminică seară, în Expirat (Constantin Istrati 1) are loc petrecerea „A Journey Thru 50 Years of Hip-Hop”, cu DJ Nasa și DJ Grigo în pupitru, unii dintre cei mai consacrați DJs din țară. Facem Records aduce și la microfon patru special guests.

Probabil nu e foarte greu să intuiești cine sunt, dar va rămâne o surpriză. Așadar, vei avea parte de 50 de ani de Hip-Hop, 50 de ani de piese și artiști care au făcut diferența, toți într-un singur DJ set. 50 de ani cultură urbană, 50 de ani de comunitate, iar dacă simți că faci parte din ea this is the place to be. Prețul biletelor 30 - 100 lei.

Teatru și film

Duminică, de la ora 20:00, poți să vezi la TNB piesa „Oscar și Tanti Roz”, cu Marius Manole, Oana Pellea, Antoaneta Cojocaru, Cristina Casian. Aceasta nu e doar povestea unui copil nedreptățit de soartă, care stă de vorbă cu Dumnezeu, ci una universală, a tuturor.

Există în textul lui Eric Emmanuel Schmitt un mesaj tulburător: oricare dintre noi poate fi Oscar, dar cu un dram de noroc în plus. Mai multe zile dăruite înseamnă să încerci să te bucuri de viață, indiferent de cum ți-e hărăzită - în chip de premiu ori de pedeapsă - fără a uita, totuși, să răspândești binele în jurul tău. Biletele costă între 80-160 de lei.

La Teatrul Excelsior se joacă duminică, de la 19:00, piesa „N-am văzut nimic”. Cinci prieteni se apropie printr-un joc aparent inofensiv. Lucrurile scapă de sub control, iar viața lor se schimbă în momentul în care se lovesc de un eveniment tragic.

„Există viață după moarte?”, „Trăim și murim singuri?” și „Cine e de vină?” sunt doar câteva dintre întrebările cu care se confruntă, încercând să descifreze cum s-a ajuns în acel punct. Prin abordarea unor teme actuale precum depresia, anxietatea și efectele acestora, se conturează un spectacol care vorbește despre emoțiile, gândurile și problemele adolescenților din ziua de azi. Un bilet costă 50 de lei.

Pe marele ecran urcă în weekend cel mai nou film al lui Liam Neeson, „Retribution”. Remake al filmului spaniol „El desconocido” din 2015, thrillerul în regia lui Nimród Antal, spune povestea lui Matt Truner (Liam Neeson), un director din domeniul bancar care, în timp ce își duce copiii la școală, primește prin telefon o amenințare teribilă: coborârea din mașină va provocare o explozie.

Dar avem și multe proiecții la cinematografele din aer liber. În Parcul Titan continuă și în acest weekend Caravana Metropolis de pe Insula Artelor, cu două filme de excepție.

Sâmbătă, 26 august, 20:30 - „Conspirație la Cairo” (2022) - Un thriller politic plasat în Universitatea Al-Azhar din Cairo, epicentrul puterii în islamul sunnit. Adam, fiu de pescar, este primul din familia lui care primește o bursă de studii la Al-Azhar.

În prima zi a noului an universitar, Marele Imam se prăbușește și moare în fața studenților adunați în curtea moscheii. O serie de evenimente îl aduc pe Adam în mijlocul luptelor neînduplecate pentru putere, în care sunt implicate serviciile secrete egiptene.

Încercând să se infiltreze ca spion în intrigile politice de la universitate, Adam este prins între interesele celor mai mari și reala lui credință într-o lume mai bună.

Duminică, 27 august, 20:30 - „Kompromat” (2023) - Un diplomat francez care lucrează în Siberia este arestat pentru deținerea de pornografie infantilă și aruncat în închisoare. Inspirat din fapte reale, filmul urmărește încercările eroului de a evada, în condițiile în care guvernul propriei țări pare că l-a abandonat.

La Herăstrău Open Air se va proiecta „Love Is All Around”, în care regele valsului te invită la un nou concert din orașul său natal Maastricht. André Rieu își va organiza din nou gloriosul eveniment anual de vară în emblematica Piață Vrijthof. Prețul unui bilet e de 50 de lei.

Și Cinematograful Elvire Popescu se transformă în cinema sub stele. De la sfârșitul lunii august va relua proiecțiile în aer liber, în curtea Institutului francez. Sâmbătă, de la ora 21:00, va fi proiectat un DUO RENÉ LALOUX: LES ESCARGOTS + LA PLANÈTE SAUVAGE.

LA PLANÈTE SAUVAGE - Îndepărtata planetă Ygam este controlată de giganţii androizi albaştri Draags. Ei cresc minuscule fiinţe umane cărora le zic Om.

Într-o zi, Om-ul tinerei Tiwa dă dovadă de o inteligenţă ieşită din comun şi iscă să declanșeze o răscoală în rândul semenilor săi. Animația este o adaptare a romanului „Oms en série” (1957) al autorului francez Stefan Wul.

LES ESCARGOTS - Pe un planetoid îndepărtat, un bătrân fermier harnic, dar nefericit, se străduiește să-și facă legumele să înflorească, însă fără succes. Prețul pentru ambele proiecții este de 20 de lei.

De asemenea, în Parcul Obor, între 22 august și 3 septembrie, va avea loc KINOdiseea – Festivalul Internațional de Film pentru pentru copii și familiile lor.

Vor avea loc atelierele de creație şi de educaţie cinematografică, pictură pe faţă şi spectacole de stradă. Intrarea este liberă la toate evenimentele, și nu necesită înscriere prealabilă.

Seara, de la 20:00, vor fi proiectate 12 filme pentru copii. În timpul zilei, vor avea loc diverse ateliere, târguri și spectacole, de magie sau de jonglerii.

Sâmbătă seară va fi proiectat filmul „Cartea vieții”, iar duminică „Super Mario Bros”.