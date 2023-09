PRIN ORAS Sâmbătă, 09 Septembrie 2023, 08:11

Se poate spune că Bucureștiul se trezește la viață în al doilea weekend din septembrie, având în vedere că vom avea parte de unele dintre cele mai plăcute temperaturi din ultimele săptămâni, dar și de multe evenimente diverse, de la festivaluri de street food, la cele muzică balcanică.

Balkanik Festival (2016) Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Mai mult, este și o perioadă în care au apărut multe locuri nou deschise în oraș, așa că cei care doresc să încerce lucruri noi au acum mult mai multe opțiuni.

Deci, așa cum te-am obișnuit, și în acest articol de „weekend trending” te vom ghida prin câteva recomandări de „going out” în București pentru a profita la maximum de acest weekend.

Boiler, una dintre cele mai îndrăgite și de succes cafenele de specialitate din oraș a mai deschis o locație. Este vorba despre Boiler Muse (Menuetului 2), deschisă în zona de nord a orașului, la parterul noii clădiri boutique office MUSE care delimitează o zonă protejată, la două minute de Muzeul de Artă Populară București și Gara Regală, o zonă verde, care, la fel ca multe altele ale orașului, merită redescoperită.

„Conceptul BOILER @ The Muse va integra o zona de coffee shop & bistro & bar din această toamnă, dar pentru moment am deschis doar zona de coffee & bar. De când am deschis espressorul am avut parte de oaspeți care s-au bucurat de cafea, deci emoțiile s-au risipit într-o anumită măsură”, au transmis cei de la Boiler.

Boiler Coffee Shop/ Pagina de Facebook

Pentru cei care caută un loc plăcut în care să bea un vin bun alături de un platou de brânzeturi, acum există CIZ (Radu Ceauș 7) - un wine bar situat într-o casă veche, cu un aer exotic și o grădină de vară destul de spațioasă. Nu cu mult timp înainte aici se afla și funcționa ceainăria Chaya.

În ultima perioadă, Centrul Vechi pare că trece printr-o renaștere, pentru că, printre multe „tourist traps” au început să se tot deschidă și localuri interesante, demne de a-i atrage și pe localnici să calce pe aici. Melange (Lipscani 69) este un astfel de exemplu.

Au multe lucruri bune în meniu, pe care poți să le încerci la un brunch târziu. Dar neapărat de avut în vedere este Chicken Mélange, unul dintre preparatele cu care se laudă și care constă în piept de pui marinat, preparat la grill, servit cu orez basmati aromatizat și sos spicy.

Un alt loc potrivit pentru un brunch, dar care nu e nou deschis, este FROG (Vasile Lascăr 4), un mic bistro care are o atmosferă foarte cool, ce s-ar putea să-ți aducă aminte de localurile din Berlin.

„Mâncarea nu este ​nici ultra sănătoasă, nici ultra vegană, nici raw. Scopul este sa fie un răsfăț, să fie buuuuuuuună, cu ingrediente excelente, gătite impecabil.”, își descriu cei de la FROG produsele din meniu, în mare parte supe, sandvișuri, salate sau platouri cu tot felul de lucruri bune.

Interiorul arată foarte bine datorită faptului că a fost îngrijit de Ioana și Dan Cioclu, arhitecți visători care și-au făcut de cap, sub umbrela vizionară dată de renumitul arhitect Șerban Sturdza. În cazul în care vremea permite, ai și aici câteva mese puse trotuar și la care poți lua brunch-ul în aer liber.

Frog/ Pagina de Facebook

Evenimente

Al doilea weekend din septembrie este și unul plin de evenimente în București. Între 8 și 10 septembrie are loc Balkanik Festival – Home of World Music în Grădina Uranus și pe Strada Uranus.

Cea de-a X-a ediție se anunță a fi cea mai mare de până acum, iar Grădina Uranus va găzdui numeroase concerte, expoziții, meșteșuguri, dezbateri, ateliere și gastronomie, iar accesul pe Strada Uranus, la târg, delicii și DJ seturi este liber pentru public.

La ediția aniversară, pe scena mare a festivalului vor urca Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara din Zece Prăjini (România), Extraliscio (Italia), Taraf de Caliu (România), Papiers d’Arménies cu Dan Gharibian (Armenia-Franța), SMADJ Balkan Project (Franța-Tunisia), Paulina (România), Ufuk Coșkun & friends (Turcia-România), Wernyhora (Polonia), Kristijan Azirovic Orkestar (Serbia).

Abonamentele sunt disponibile pe balkanikfestival.ro, la prețul de 120 lei, iar biletele pe zile pot fi achiziționate la prețul de 50 lei.

Un alt mare eveniment care are loc în oraș în acest weekend și nu poate fi trecut cu vederea este Bucharest Street Food Festival, ediția de toamnă. Acesta are loc pe 9 și 10 septembrie, pe Bulevardul Kiseleff. Vor fi prezente peste 50 de food truck-uri din toată țara.

De asemenea, la scenă se pregătesc concerte pentru seri energice de dans. Amintim aici doar ROA (sâmbătă) și Șuie Paparude (duminică). Intrarea este liberă.

Pe Lacul Floreasca, lângă hotelul Diesel, între 9-10 septembrie are loc WishFest - Festivalul lampioanelor pe apă. În Thailanda există o tradiție străveche de peste 700 de ani: în fiecare toamnă, oamenii lansează lampioane pe apă, inscripționate cu dorințe și mulțumiri, care le vor conduce rugăciunile către cer.

De atunci, acesta este o mare ocazie de sărbătoare, iar lampioanele iluminate au rămas simbolul noilor începuturi.

Pentru a trimite visele mai departe în univers și pentru a sărbători speranța și bucuria de a trăi, a apărut WishFest, primul festival din România dedicat lampioanelor pe apă.

Anul acest are loc ediția a treia. Intrarea este liberă, dar dacă dorești să lansezi și tu lampioane pe apă trebuie să rezervi un astfel de kit pe site-ul festivalului- Family kit (3 lampioane, 3 markere, 3 săculețe) - 130 lei; Creative kit (1 lampion, carioci colorate&stickers, 1 săculeț) - 100 lei; Lampion kit (1 lampion, 1 marker, 1 săculeț) - 50 lei.

Cei care au chef de un concert tare se pot îndrepta sâmbătă spre clubul Quantic, unde are loc evenimentul aniversar Implant Pentru Refuz - Old School / New School.

Trupa sărbătorește cu mândrie 28 de ani de existență și activitate. Concertul va aduce în prim-plan o călătorie muzicală în timp, reunind pe scenă atât ritmurile clasice, cât și cele noi. Într-o seară de întâlniri și reîntâlniri, trupa va aduce pe scenă membrii vechi ai trupei, Tzavă, Pupilu, Bulbuc, Iști și Ochelari, prestând alături de ei melodiile care i-au consacrat. Un bilet costa 65 de lei.

Film&teatru

În ceea ce privește piesele de teatru, pentru acest weekend sunt cel puțin două care merită trecute în revistă. De exemplu, la Teatrul Excelsior se joacă sâmbătă seara piesa „Cock”, de Mike Bartlett.

Aceasta vorbește despre iubire și despre puterea noastră de a înțelege formele și complexitatea acestui sentiment înălțător. Mai presus de toate însă, „Cock” aduce în fața noastră o serie de întrebări esențiale:

Avem curajul să fim, cine suntem cu adevărat? Avem îndrăzneala de a ne trăi propriul adevăr? Suntem în stare să ne asumăm alegerile și să ieșim din zona de confort? Un bilet costă 45 de lei.

Duminică se joacă la unteatru piesa „Efecte secundare”. Tristan și Connie se înscriu într-un studiu clinic care testează un nou tip de antidepresiv.

În cadrul celor patru săptămâni, sub supravegherea medicului psihiatru Lorna James și a noului ei șef, Toby, li se administrează un medicament experimental care e conceput pentru a le intensifica nivelul de dopamină, molecula anticipării, denumită și “molecula îndrăgostirii”.

Cei doi se apropie din ce în ce mai mult unul de altul, fiind constant urmăriți de îndoiala: Oare ceea ce simțim e adevărat sau e doar un efect al substanțelor chimice care se modifică în creierele noastre? Cât din ceea ce facem e determinat de liberul nostru arbitru și cât e doar un efect al unor dezechilibre chimice? Prețul unui bilet este de 66 lei.

Pe marele ecran urcă în acest weekend trei filme noi: un thriller, un horror și o comedie. „Master Gardener” spune povestea meticulosului horticultor Narvel Roth (Joel Edgerton), care se îngrijește cu devotament de mai mult decât de luxuriantele Gracewood Gardens.

Bărbatul a creat un sanctuar idilic pentru exigenta sa angajatoare, doamna Haverhill (Sigourney Weaver). Dar când Maya, strănepoata doamnei Haverhill, sosește în căutare de ucenicie, viața perfect cultivată a lui Narvel începe să se destrame, scoțând la iveală secrete dintr-un trecut violent care amenință să distrugă tot ce îi este drag.

„The Nun 2” este continuarea blockbusterului horror care o urmărește pe sora Irene, ce se întâlnește din nou față în față cu Valak, călugărița demon. Taissa Farmiga revine ca sora Irene, alături de Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell și Bonnie Aarons, înconjurate de o distribuție de ansamblu de talente internaționale.

În „My Big Fat Greek Wedding 3” familia Portokalos pornește către o reuniune de familie în Grecia. Totul se transformă într-o călătorie înduioșătoare și amuzantă, plină de dragoste și răsturnări de situație.