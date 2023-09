B365.ro Joi, 14 Septembrie 2023, 18:02

De astăzi și până pe 15 octombrie, expoziția de fotografie comparativă „Trecut-au anii 2023” poate fi studiată și admirată pe gardul Muzeului Suțu din București și ne așteaptă în stradă, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Vedere aeriană cu trafic în centrul Bucureștiului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Aflată la cea de-a 18-a ediție, „Trecut-au anii” are drept temă Before and After UE; sunt aproape 20 de ani de la intrarea României în Uniunea Europeană, moment decisiv care a schimbat traiectoria țării, viețile noastre și orașul.

Imaginile comparative ne pun în față o realitate uitată, ne împrospătează memoria, ne arată un București de nerecunoscut de cei foarte tineri. Mai țineți minte vremurile în care merdeneaua costa 10.000 de lei, iar covrigul 5.000? Vă amintiți de autobuzele portocalii Ikarus, hodorogite, care străbăteau orașul, de Daciile vechi, obosite, ieșite din comunism? De verdeața și de florile de la Piața Universității, azi betonată dușmănos? De primele internet cafe-uri, de blocurile fără interfon, de telefoanele publice cu fise? De Moara lui Assan, unde încă se mai făcea pâine sau de vechea fabrică Spicul? Expoziția „Trecut-au anii 2023” păstrează memoria transformării Bucureștiului, este un martor al schimbărilor frapante prin care a trecut orașul în ultimii 20 de ani, în rău sau în bine.

