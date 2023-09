PRIN ORAS Sâmbătă, 16 Septembrie 2023, 08:22

​Se anunță un weekend cu cer înnorat, dar și cu temperaturi foarte plăcute, care sigur îi vor face pe mulți să-și dorească să petreacă mai mult timp pe afară. Și, dacă am învățat un lucru din această rubrică, acela este că în București ai ce să faci weekend de weekend, indiferent de vremea de afară.

Street delivery București, 2018 Foto: Inquam Photos / Alberto Groşescu

Pentru cafeaua care să te trezească înainte de a lua orașul la pas, La petite bouffe (Doctor Louis Pasteur 38) este locul ideal. Aceasta este o cafenea - librărie din Cotroceni care și-a format deja un public fidel. Are și o mică terasă pe care-și fac siesta mai multe pisici și pe care te poți bucura de o dimineață însorită, cu o carte bună și o cafea sau, de ce nu, un pahar de prosecco și un mousse diafan sau o tartă cu fructe irezistibilă.

Energiea (Brezoianu 4) a anunțat că a pregătit pentru acest început de toamnă cinci preparate noi, așa că e de trecut pe la ei dacă ești în căutarea unui brunch cu feluri de mâncare pe care nu le-ai mai încercat aici până acum. Noile intrări în meniu sunt: ciorbă neaoșă de vacă, supă veggie cu lapte de cocos, tofu în panko cu orez și kimchi, pară însiropată cu zahăr, sticky toffe cake.

Și cei de la Vié Bucharest (Nerva Traian 27-33), un „gastronomic wine bar” care și-a deschis porțile în acest an, a anunțat că are o echipă nouă gata să ofere un timp excepțional în jurul mâncărurilor grozave și vinurilor neobișnuite.

Ceea ce propune Vié și nu prea mai găsești prin alte locuri este meniul de vinuri craft - vinuri naturale, făcute de producători mici, cu vie proprie și care scot maximum 10.000 de sticle pe an -, dar nici preparatele de fine dining nu sunt de trecut cu vederea. În plus, sâmbătă seara, de la 17:00 la 23:00, se lasă și cu party cu muzică asigurată de DJ Odotte.

Bucătăria.localfood (Ion Slătineanu 30) a anunțat, de asemenea, că a reluat activitatea și că are meniu nou de toamnă, intitulat Toamnă la Obor. Asta înseamnă că băieții se alimentează cu tot ce are mai bun și mai proaspăt de oferit Piața Obor, pentru a găti preparatele lor demențiale.

De exemplu, în meniul sezonal de săptămâna aceasta, sunt prezente: Cremă de fasole cu usturoi verde sau Zacusca, servite cu pâine de la brutăria artizanală Poftă de Pâine, dar și cu vinuri românești care se potrivesc de minune cu aceste preparate.

Bucătăria.localfood și-a deschis ușa pentru prima dată în vara lui 2021, pe 31 iulie, și este restaurantul a doi frați: Adrian și Gabi Alexe, născuți în Buzău. Visul lor a fost să ajungă să aibă propriul local unde meniul să conțină preparatele cu care au crescut ei, adică „local comfort food” gătit cu ingrediente de calitate ce provin de la producători locali.

La puțin timp după deschidere, Bucătăria.localfood a devenit un magnet pentru toți cei care-și doresc un brunch deosebit.

Pe terasa de la Random Space (Popa Petre 21) găsești în acest weekend nu doar beri artizanale bune și o atmosferă plăcută și cool, dar și filme în aer liber. Duminică, de la ora 20:00, are loc „Backyard cinema: sundays” - o serie de filme recente, cu rădăcini germane, proiectate în curtea din spate timp de (cel puțin) patru duminici, în perioada 17 septembrie - 8 octombrie.

În prima duminică va fi difuzat filmul „Transit” (2018), un film care se bazează pe romanul cu același nume scris de Anna Seghers. Christian Petzold, care a scris și scenariul filmului, a mutat în zilele noastre povestea unui german care fuge în Franța de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Această serie de proiecții este realizată cu sprijinul Institutul Goethe, iar intrarea este liberă.

Evenimente

Cei care rămân în acest weekend în București au de ales dintr-o paletă mare de evenimente care au loc peste tot în oraș. Street Delivery București revine după perioada pandemiei pe strada Pictor Arthur Verona, în weekendul 15-17 septembrie.

Este cea de-a 18-a ediție și va fi adus în discuție restabilirea rolului străzii ca spațiu public, dar și trecerea de la festival la politică publică.

„Pentru că ne dorim orașe sustenabile și incluzive, pentru că spațiul public nu poate fi doar al omului șofer, anul acesta am ales ca temă de lucru Shared Spaces / Spații Comune.

Timp de trei zile, vom reda spațiul public omului pieton, omului copil, omului biciclist și tuturor oamenilor care își doresc să trăiască, nu doar să tranziteze orașul. Astfel, strada Arthur Verona va deveni o machetă locuibilă în care vom descoperi cum ne putem construi viitorul într-un oraș pentru oameni, nu doar pentru mașini”, se arată în comunicatul trimis de organizatori.

Pe scena Street Delivery te așteaptă Norzeatic și Qinta Spartă, Valeria Stoica, Jazz Roots Bucharest, Orkid, We Singing Colors, Coven Clash, Luna Maar, Red Joy, Cristina Lupu și mulți alții, iar în stradă vei avea parte de zeci de proiecte, idei, ateliere și expoziții pentru un oraș mai verde și mai bun.

„Am ales să deschidem la Street Delivery 2023 – Shared Spaces acele spații comune care formează agora și țesuturile adânci ale societății noastre, proiecte și concepte care răspund la întrebări simple ale oamenilor de pe stradă despre calitatea vieții în oraș — împreună, nu separat.

Am invitat alături de noi grupuri de inițiativă civică, comunități energetice, organizații pentru pace, asistenți sociali, urbaniști și arhitecți care văd întâi de toate oamenii, apoi clădirile, activiști pentru climă, natură și drepturile omului, muzicieni și artiști ai străzii, pe toți cei care cred în dragoste, nu în război”, spune și Cristian Neagoe, co-fondator și organizator Street Delivery.

În cealaltă parte a orașului, pe Lacul Morii, va avea loc duminică, 17 septembrie, Red Bull Flugtag 2023. Aici, zeci de echipe de piloți trăsniți și iscusiți își vor lua zborul (sau nu) pe Lacul Morii.

Cu tot cu așa zisele lor aparate, și mai trăsnite, în încercarea (trăsnită) de a învinge gravitația. Intrarea este liberă. Gazdele vor fi Mihai Bobonete, Mihai Rait & Maria Popovici, iar juriul va fi format din Marilu (expertă în făcut valuri pe internet), Andi Nicolau (expert în ale aerului), Cătălin Preda (expert la înălțime), Emil Rengle (expert în coregrafii extra) și Shurubel (expert în căzături virale).

Programul arată în felul următor:

14:00 – Primele 10 echipaje își iau zborul

15:00 - Spectacol aviatic cu The Flying Bulls, apoi următoarele 10 echipaje își iau zborul

16:00 - Spectacol aviatic Aeroclubul României, apoi următoarele 11 echipaje își iau zborul

17:00 - Spectacol aviatic cu Hawks of Romania, apoi Următoarele 13 echipaje își iau zborul

18:00 - The Flying Bulls și piloții Aeroclubului României zboară împreună spre apus și lasă în urmă ceremonia de premiere.

Tot între 16-17 septembrie, pe Bulevardul Kiseleff va fi celebrată tradiția celei mai dragi licori bahice de peste Prut, la Festivalul Vinului Moldovei Aici vinul, muzica și cultura Republicii Moldova se vor îmbina într-un eveniment unic, dedicat pasionaților de vin și voie bună.

În prețul de 79 de lei, cât costă biletul, vei avea parte de 10 degustări de vinuri pe care le vei putea alege de la cele 44 de crame celebre și mici producători cu tradiție. Va exista și un magazin cu prețuri promoționale și produse inedite, în zona de shopping a festivalului, iar muzica live este asigurată de artiști precum The Mono Jacks, Irina Rimes & The Motans.

Va fi amenajată și o zonă de food trucks ofertantă și spațiile de relaxare potrivite pentru un weekend de poveste.

Sâmbătă, în Parcul Herăstrău, la Roaba de cultură va avea loc a treia ediție a festivalului Ziua Familiei Active, un eveniment de relaxare și joacă, ce se va desfășura între orele 10:00 - 19:00.

Pe pajiștea de aici, cei mici vor putea participa pe tot parcursul zilei la ateliere de face painting, atelier de arte plastice, atelier despre îndeplinirea visurilor și aspirațiilor cu echipa Dream Management, atelier de igienă dentară susținut de clinicile Junior Family & Dental Center, demonstrație de rugby pe pajiște cu Rugby Club Grivița, iar pe scenă vor avea loc momente artistice și de magie. Intrarea este liberă.

Duminică, 17 septembrie, Louis Tomlinson cântă în premieră în România la Arenele Romane din București, în aer liber. Artistul britanic, fost membru One Direction, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Invitați sunt The Lathums, o trupă britanică de indie rock și Andrew Cushin. Biletele au prețuri între 250 și 370 de lei.

Teatru&Film

Vestea bună pentru iubitorii de teatru este că începând cu 17 septembrie, Teatrul Național își deschide noua stagiune cu o serie de spectacole consacrate și noi. Astfel, duminică se vor juca: „Anonimul venețian” (Sala Atelier), „Cursa de șoareci” (Sala „Ion Caramitru”), „D-ale Carnavalului” (Sala Studio), Freak Show vol. 2 (Sala Pictură). Pentru toate găsești bilete aici.

Pe marele ecran în acest weekend vor rula două filme noi: „After Everything” și „A Haunting in Venice”. Primul este a cincea parte a francizei „After”, o poveste romantică și siropoasă care-i prezintă pe Tessa și Hardin trăind vieți separate după ce Hardin a publicat cartea sa revelatoare fără știrea ei.

Singur în Anglia, Hardin se refugiază în băutură și alte obiceiuri nocive. Și, mai rău, suferă de blocajul scriitorului și s-ar putea să fie nevoit să returneze avansul considerabil dacă nu termină curând un nou manuscris.

În loc să cedeze în fața demonilor săi, Hardin realizează că singura modalitate de a merge mai departe - și de a avea o nouă șansă cu Tessa - este să îndrepte greșelile din trecutul său.

Cel de-al doilea este al treilea film din franciza construită în jurul detectivului Hercule Poirot, interpretat de Kenneth Branagh. În Veneția de după cel de-al Doilea Război Mondial, Poirot, acum pensionat și trăind în propriul exil, participă cu reticență la o ședință de spiritism.

Dar când unul dintre invitați este ucis, demascarea criminalului cade în sarcina lui. Acest al treilea lungmetraj din franciză este bazat pe romanul „Hallowe'en Party”, de Agatha Christie.

A XIX-a ediție a Bucharest International Film Festival (BIFF) are loc în București în perioada 15-22 septembrie. această ediție va include o „selecție impresionantă de filme din întreaga lume”.

Festivalul se va desfășura în patru locații din București: Sala Mare – ARCUB, Cinema Muzeul Țăranului, CREART – Grădina cu filme și Cinema Union.

Sâmbătă 16 septembrie, de la ora 11:00, la Cinema Muzeul Țăranului, după proiecția filmului „Who Killed Kenya” regizat de Nathan Lauer, va avea loc o sesiune de Q&A, susținută de membrii echipei de realizatori.

De la 17:30, regizorul Liviu Mărghidan va fi prezent pentru a răspunde întrebărilor publicului după vizionarea peliculei „Roz”; iar de la 20:30, după „Comoara Pierdută – Egregora” a lui Andrei Chiriac, puteți participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri. CREART- Grădina cu filme, pelicula „Vocea Ludmilei”.

De la 20:30 - proiecția va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri susținută de regizorul Gunnar Bergdhal și de protagonista filmului, ucraineanca Ignatenko LyudmilaAndriivna.

Duminică, 17 septembrie, de la ora 11:00, actorul Daniel Nuță va susține un workshop actorie de film, la Cinema Muzeul Țăranului, iar de la 17:30, regizorul Liviu Mărghidan va susține din nou o sesiune de Q&A dar, de această dată, pentru filmul „Castelul Crăiței”.

De la 18:30 pelicula „Disco Boy”, aflată în competiția pentru marele premiu BIFF, își așteaptă publicul la Cinema Union, în prezența regizorului Giacomo Abbruzzese care va răspunde întrebărilor celor prezenți. ARCUB – Sala Mare - de la ora 19:00, documentarul „Valea Orbilor”, în regia lui Ioan Ionescu. Pelicula va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.