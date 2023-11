PRIN ORAS Sâmbătă, 18 Noiembrie 2023, 08:20

​S-au dus zilele de toamnă în care ne minunam de cât de cald este afară. Pentru acest weekend facem o schimbare completă de garderobă și, pe lângă geci, n-ar strica să luăm cu noi și căciulile: vor fi maxime de 8-9 grade, iar sâmbătă sunt șanse mari să și plouă în a doua jumătate a zilei.

Yuval Noah Harari (istoric, filozof și scriitor israelian) Foto: Eyal Warshavsky/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Terasele cu încălzitoare din București sunt deja la mare căutare și cererea va crește. În plus multe dintre localuri și-au pregătit deja și interioarele pentru a-și primi clienții.

Există însă și locuri cu interioare care par adevărate grădini de vară sau sere și care vor rămâne verzi și când afară vor fi nămeți de zăpadă (teoretic). Un astfel de loc este Erbario (Nicolae Haralambie 30), o cafenea de specialitate în care te vei simți ca într-o mică grădină botanică.

Aceasta s-a deschis în primăvara lui 2022, într-o casă veche, de la 1930, renovată cu mult bun gust și a cărei identitate a fost construită de la început în jurul plantelor de interior. Pe lângă cafeaua de specialitate, Erbario are și meniu superb de brunch, iar acesta e gândit în funcție de sezon de chef Ștefan Burlacu.

Un alt loc nou în care îți poți bea cafeaua înconjurat de mult verde este Green Mirrors (Armenească 23). Locul în sine este un magazin de plante, pepiniere și terarii, dar este găzduit de cafeneaua Replace, care, la rândul său, e și magazin de haine. Deci, dacă treci pe aici poți bifa foarte multe și sigur vei pleca dorind să afli mai multe informații utile despre cum să crești și să îngrijești plantele.

Green Mirrors / Pagina de Facebook

O terasă care rămâne deschisă ca pe timp de vară și în acest weekend este J'ai Bistrot (Calea Griviței 55). Duminică va avea loc și un eveniment culinar, un teaser pentru noul meniu, ceea ce înseamnă că vei putea testa în premieră noii lor burgeri. Vor fi trei tipuri: cheeseburger clasic cu cartofi prăjiți - 500g, 54 lei, burger italian cu cartofi prăjiți - 500g, 57 lei, truffle burger cu cartofi prăjiți - 500g, 59 lei.

Dacă în acest weekend ai chef de un brunch mai deosebit atunci o poți face la RUALprimul AproBistro (Mihai Eminescu 114-116). Localul a fost lăudat de cei care l-au vizitat încă din primele zile de la deschidere și cam așa a rămas treaba. Are și un specific unic și care stârnește curiozitate: „primul bistro din București situat într-un aprozar”, ceea ce înseamnă că poți pleca acasă cu ingredientele din care ți-a fost preparată mâncarea.

Locul e deosebit, pentru că aici gătește talentatul Laurențiu Hairadin, dar conceptul nu e chiar unic, având în vedere că în București mai există și La Pescaderia, de exemplu, care e o piață de pește și fructe de mare unde poți cere să ți se gătească pe loc „captura”.

O altă recomandare în acest sens este și Animaletto House (Dianei 4). Animaletto a început cu un pizza bar, iar în 2022 s-a extins cu locația din apropiere de Piața Rosetti. Pentru cei care au un mic deja vu când citesc adresa, este pentru că aici a funcționat ceva vreme localul Dianei 4.

Animaletto House a păstrat mare parte din atmosfera și identitatea fostului bistro, dar a adus și îmbunătățiri, iar acum este unul dintre locurile din oraș unde le poți amesteca pe toate așa cum trebuie: un bistro, cu un cocktail bar excelent, o terasă generoasă și frumoasă, dar și un spațiu de evenimente și party-uri după lăsarea nopții.

Evenimente

Zăpada din munții Cindrel „se mută” pentru o zi la București. Sâmbătă, 18 noiembrie, evenimentul Ski in the City aduce distracția de iarnă de la munte în inima capitalei, în Parcul Tineretului din București. Ski in the City este un eveniment ce dorește promovarea sporturilor de iarnă pentru copii și, în același timp, pentru tinerii pasionați de freestyle ski & snowboard.

Și cum cei mai mulți sunt în capitală, distracția din Păltiniș se mută pentru o zi la București. Cu sprijinul și zăpada obținută prin utilizarea patinoarului Allianz-Țiriac Arena Otopeni, în Parcul Tineretului, în apropierea intrării principale, va fi amenajată o pârtie de schi cu înclinație mică, dedicată copiilor între 4 și 10 ani ce vor să ia primul lor contact cu alunecarea pe zăpadă.

Păltiniș Arena aduce la București inclusiv echipamente de schi și snowboard pentru cei mici, puse la dispoziție în mod gratuit. Iar cei mici vor fi ghidați în primii lor pași pe zăpadă de instructorii școlilor de schi și snowboard din cadrul complexului.

Cursurile de inițiere vor avea o durată de 30 de minute iar copiii vor fi deserviți în ordinea prezenței la fața locului. În același timp, Ski in the City este și un eveniment dedicat tinerilor practicanți de sporturi de acțiune, printr-un concurs de sărituri cu aterizare pe o imensă pernă gonflabilă și de alunecare pe țeavă cu schiuri și snowboard.

Set-up-ul de sărituri este compus din: in-run, kicker și aterizare BagJump. Concursul constă în 2 sărituri pentru calificări și două sărituri pentru finale. Atât în calificări cât și în finale, cea mai bună săritură contează pentru stabilirea clasamentului. Programul începe de la ora 9:00 și ține până în jur de ora 16:00.

Timo Maas și-a câștigat cu prisosință titlul de legendă a muzicii dance. Dar el ar prefera să uiți asta și să te conectezi cu cine este el aici și acum. Și acesta este cineva care nu repetă niciodată același truc, cineva care nu este niciodată fericit să se bazeze pe reputația sa sau să copieze succesul de la începutul carierei sale.

El este cu adevărat fericit doar atunci când își încalcă propriile reguli, subminează așteptările și explorează un nou teren muzical. Un povestitor: pentru el, nu este vorba niciodată de hituri consecutive sau de hituri fără creier, ci de a crea, a construi, a tachina și, în cele din urmă, a mulțumi.

De la funk-ul puternic și concret la techno-ul dezgolit și care îți modifică creierul, trecând prin sintetizatoare psihedelice mai puternice decât orice drog, el știe exact ce să cânte și când. A făcut acest lucru în toate cluburile și festivalurile importante de pe planetă, de la Tomorrowland la Kazantip, de la Creamfields la Coachella, timp de 17 ani.

Sâmbătă, de la 23:00, vine în Control cu cel mai nou proiect al său - Storyteller. Un bilet costă 40 de lei.

Tot sâmbătă, byron își lansează albumul „Efemeride” la Arenele Romane (în cort încălzit). Îi va avea ca invitați pe Pinholes și Dora Gaitanovici. Albumul Efemeride este o colecție de conversații pe care nu le purtăm, o privire directă în ochii omului din oglindă.

Pe parcursul celor 10 piese, byron te poartă într-o călătorie prin universul complex al gândurilor și trăirilor recurente, al anxietăților și întrebărilor existențiale, toate împletite subtil cu un fir de speranță și unul de distors. Prețul unui bilet 135 lei.

Trupa Trooper va marca 28 de ani de activitate printr-un concert grandios - Trooper Simfonic. Cele mai iubite piese ale formației vor răsuna în ziua de 19 noiembrie 2023, de pe scena Sălii Palatului, într-o variantă acompaniată de o orchestră formată din 50 de persoane.

Trooper au avut primul proiect simfonic în 2009, cu ocazia lansării albumului „Vlad Țepeș - Poemele Valahiei", însă într-o formulă mult mai restrânsă. Prețul unui bilet este de 103 lei.

Teatru & film

În ceea ce privește piesele de teatru care se joacă în București în acest weekend avem două care ies în evidență. „(R)Evoluție” are premiera sâmbătă la Teatrul Excelsior, de la ora 19:00, și este o piesă de teatru inspirată de textele lui Yuval Noah Harari.

„Omul e pe cale de a deveni un zeu sau e pe cale ca, prin intermediul tehnologiei și a exploatării iraționale a resurselor Terrei, să se autodistrugă?

Youval Noah Harari e unul dintre cei mai comentați gînditori ai începutului de secol 21. Celebrul său volum “21 de lecții pentru secolul 21” face parte din inventarul global al chestionării moralității individuale și colective într-o epocă dominată de haos și nesiguranță.

Revoluția digitală, care ar trebui să ne ușureze viețile (de pildă prin derogare de luare a deciziilor, care se asociază ineluctabil cu supliciul asumării lor), ne pune și în fața unor întrebări și dificultăți existențiale nemaiîntâlnite în întreaga istorie a umanității: cum facem față unei vieți în care omul devine ușor înlocuibil de algoritmi?

Cum și în ce fel ne vom mai raporta la realitate când inteligența artificială și realitățile virtuale vor răspunde prompt tuturor nevoilor noastre imediate? Se vor transforma societățile în dictaturi digitale care ne vor manipula viețile pe baza datelor personale aflate în mâinile câtorva oameni? Ce dileme etice vor apărea în epoca designului genetic? Va mai putea exista, în atari condiții, liberul arbitru și dacă da, sub ce formă?”, scrie regizorul Radu Nica despre piesa sa. Un bilet costă 50 de lei. (Se joacă și duminică, tot de la ora 19:00).

„Tea and Milk” este o piesă scrisă și jucată de Edith Alibec și se pune în scenă la POINT sâmbătă, de la ora 20:00. Sinopsisul sună astfel:

„Încearcă să își construiască o viață în Londra. Se întoarce acasă pentru reuniunea de 10 ani de la liceu. Toți foștii colegi vorbesc despre investiții, căsătorii și copii. Ea se ascunde într-un colț și speră că nimeni nu o s-o întrebe nimic. Piesa lui Edith Alibec și a Danei Paraschiv celebrează curajul de a eșua (și de a râde) în viață atunci când te simți dezorientat - într-o altă țară, în compania greșită sau când pur și simplu simți că ai fost lăsat în urmă.” Un bilet costă 35 de lei.

În ceea ce privește filmele de pe marele ecran avem două producții internaționale interesante, dar și două producții românești care merită luate în considerare.

„Northern Comfort” este un film despre un grup de oameni cu fobie de zbor și care încearcă să-și depășească această frică prin zbor. Sarah se înscrie la un curs exclusivist menit s-o vindece de teama de zbor, testul final fiind o cursă dus-întors Londra-Reykjavik.

Ceea ce pe hârtie sună fezabil devine complicat atunci când din grup fac parte un scriitor ursuz, un inventator, prietena lui influenceriță și un ghid timorat. Odată cu turbulențele, spiritele se încing și anxietatea face loc unui spumos val de paranoia ce transformă călătoria într-o cursă contracronometru la finalul căreia, literalmente, mai zboară cine poate.

„The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” este blockbuster-ul care are premiera în acest weekend. Cu mulți ani înainte să devină președintele tiran al Panem-ului, Coriolanus Snow, de 18 ani, este ultima speranță a unei familii cândva puternice, dar căzute în dizgrație în Capitol-ul de după război.

Cum cea de-a zecea ediție a Jocurilor Foamei se apropie repede, tânărul Snow este alarmat atunci când i se dă sarcina să fie mentorul tinerei Lucy Gray Baird, tributul modestului District 12.

Totuși, atunci când Lucy Gray captivează atenția întregului Panem cântând, curajoasă, în timpul ceremoniei, Snow simte că are o șansă. Unindu-și instinctele pentru spectacol și simțul politic înnăscut, Snow și Lucy concurează contra timp pentru a supraviețui.

„Warboy” ne arată cum trăiește un adolescent finalul celui de-al Doilea Război Mondial, mai exact toamna anului 1944. Băiatul încearcă să salveze cei doi cai ai familiei pornind cu ei într-o călătorie inițiatică, traversând peisajul sălbatic al Munților Apuseni.

Are ca ajutor un pilot american pe care-l salvează după ce acesta se prăbușește cu avionul.

La 92 de ani, Nora Iuga este un personaj unic: poetă, romancieră și traducătoare, suflet tânăr și avangardist, cu spirit ludic, carismă și autoironie. „De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin” este povestea scriitoarei ale cărei cărţi au fost interzise de comunişti pentru „erotism morbid”, povestea unei femei care trăiește poezia.

Un documentar-portret care ne invită să descoperim natura acestui erotism, felul în care încă îi influenţează Norei scrisul şi perspectiva asupra vieţii… dar şi să aflăm secretul tinereţii fără bătrâneţe.