PRIN ORAS Sâmbătă, 23 Decembrie 2023, 08:05

0

Penultimul weekend din an vine cu agitația caracteristică zilelor de dinainte de Crăciun. Cei mai mulți bucureșteni vor fi, cel mai probabil, la cumpărăturile lăsate pe ultima sută de metri, așa că mall-urile vor fi în aceste zile puncte roșii pe harta orașului - de evitat, pe cât posibil.

București, decembrie 2023 Foto: Inquam Photos / George Calin

Prognoza meteo nu oferă vești prea bune celor care-și doreau să aibă zăpadă de Crăciun, dar măcar vom avea părți din zi însorite, chiar dacă friguroase. În cazul în care le-ai rezolvat pe toate, cumpărături și curățenie, iată cum te poți relaxa prin oraș, profitând de faptul că orașul o să fie un pic mai gol.

NOÍ coffee bar (Șerban Vodă 180A) e o cafenea de specialitate ce s-a deschis în această primăvară și vine cu o ofertă care pune în fața clienților ce-i trec pragul nu doar cafea bună de la prăjitoria DROPSHOT, dar și mic dejun și brunch delicios și gelato artizanal.

În plus, locul este decorat foarte frumos de Crăciun. De asemenea, apropierea de Parcul Carol I îl face locul ideal pentru pentru o plimbare după cafeaua și micul dejun savurate aici. Pe 24 decembrie e deschis în intervalul 08:00-14:00, iar pe 25 decembrie e închis.

Pentru un bruch memorabil, e de mers zilele astea la Bucataria.localfood (Ion Slătineanu 30). Băieții au anunțat deja că „vestitorul Crăciunului de la Buzău” este aici și au în meniu un elogiu adus producătorilor locali din zona în care au copilărit, comuna Săpoca (vecini cu Pleşcoi).

Ultima zi de activitate pe acest an e sâmbătă, 23 decembrie.

Deci, e de mers pentru a încerca măcar câteva din preparatele noi, cum ar fi preparate noi ciorbă de porc cu ciolan afumat, cu cartofi şi tarhon, dreasă cu smântână, sau platoul cu lucruri bune de la Buzău: tobă de la Nea Popa, lebăr, cârnați uscați de Pleșcoi, ghiudem, babic din piață de la Buzău, șuncă afumată, mușchi de porc afumat, ceapă de apă de Buzău, muștar.

Dacă pe final de an vrei să încerci și un loc inedit, poți trece pe la Check the space (Mihai Vodă 1), un magazin cu haine vintage și în care poți să mănânci o pizza delicioasă și ceva mai deosebită. Locul se află chiar în spatele Palatului CEC. Programul de Sărbători este: 23 decembrie 12:00-20:00, 24 decembrie 12:00-18:00, iar pe 25 e închis.

Check the space/ Pagina de Facebook

Greenful House (Matei Voievod 27) este un local cu o terasă generoasă care s-a deschis vara asta. Sâmbătă au anunțat că au eveniment pentru iubitorii de șpriț și ceaune.

„Dacă tot este Ignatul pe 20 decembrie și este interzisă prestarea altor munci: spălatul, cusutul sau măturatul casei, ne-am gândit să dăm foc din nou la ceaune, sâmbătă 23 decembrie. Așadar, cu inima deschisă și cu un ceaun atacăm gulașul, pomana porcului și cârnații... Stingem grăsimile cu vin fiert, țuică fiartă, ciocolată caldă.

Evenimentul culinar începe de la ora 15.00. Bocca Lupo (Lister 1), un local cu specific italienesc și cu un design interior foarte frumos, cu multe elemente de decor care să te trimită cu gândul la Italia - au și un Fiat tăiat în jumătate și transformat în stație de făcut pizza.

Corpurile de iluminat o să te trimită și ele tot cu gândul la vacanțele din Italia, pentru că sunt făcute din sticluțe de Aperol Spritz. Dar nici mâncarea nu se lasă mai prejos, pizza este excelentă, iar pastele (de orice fel) sunt extraordinare.

În această perioadă restaurantul a fost decorat de Sărbători și arată într-un mare fel. În acest weekend e deschis doar sâmbătă, iar dacă vrei să iei masa aici ai face bine să faci rezervare cât mai de dimineață. Anul acesta Bocca Lupo va mai fi deschis doar în perioada 27-31 decembrie.

Evenimente

Începând cu 13 decembrie, zona Pieței Amzei s-a transformat prin lumină, muzică și culoare, când a fost aprinsă instalația „Naștere”, dezvoltată de către scenografa Iuliana Vîlsan.

Instalația - un brad supradimensionat, telescopic, simbolizează noi începuturi, investigând importanța stărilor de germinare. De-a lungul timpului, Iuliana Vîlsan a colaborat și semnat peste o sută cincizeci de producții de teatru, dans contemporan, film sau circ contemporan, iar pentru Crăciun în Amzei a gândit un brad abstract, din sfere de sticlă și oglindiri.

Așadar, poți să treci prin Piața Amzei pentru a un brad de Crăciun mai altfel. LOTT, un mic târg de Crăciun, cu 40 de expozanți, se desfășoară până pe 24 decembrie sub porticul Fostei Romarta Copiilor, pe Calea Victoriei 32-34.

De aici poți să cumperi cadouri din categoriile bijuterii, decorațiuni, accesorii, haine, cosmetice. Intrarea este liberă. În ceea ce privește concertele, avem doar două de menționat.

Implant Pentru Refuz cântă pe 23 decembrie la Quantic. Fanii sunt invitați să li se alăture pentru o seară explozivă de rock alternativ și energie pură. Trupa va fi acompaniată de un Cvartet de suflători, ceea ce va face ca spectacolul lor să fie unic și în premieră în București.

În deschidere vor cânta cei de la Far Away From Earth. Prețul unui bilet este de 100 de lei.

În seara de 23 decembrie, ești invitat să sărbătorești Crăciunul la cea mai frumoasă casă din București și să marchezi un an de la deschiderea La Mița Biciclista Stabiliment Creativ.

Inspirați de eleganța, arhitectura și istoria bogată a casei, Crăciunul La Mița Biciclista va fi deschis de formația de swing și hot jazz „Roaring Cats” din Amsterdam care revine la București și promite să aducă înapoi atmosfera anilor nebuni ‘20-‘30 ai secolului trecut, „când se dansa frenetic trei sferturi din noapte până la epuizare, și când totul îți era permis dacă aveai îndrăzneală și forță”. Codul vestimentar pentru Crăciunul La Mița Biciclista este Glitter Party. Prețul unui bilet 250 lei.

Teatru & film

Teatru nu se prea joacă în acest weekend în București, dar dacă vrei neapărat să mergi la o piesă, la Teatrul Roșu o poți face la „O moștenire și doi nepoți”. S-au trezit bogați peste noapte, însă o moștenire mereu generează conflicte. Ce iese, cu ce se alege fiecare și cine rezistă viu până la final, vei descoperi la final.

Din distribuție fac parte Maria Radu, Ana Odagiu, Silviu Mircescu și Sergiu Costache.

În ceea ce privește filmele de pe marile ecrane, mai ales că marile lanțuri de cinematografe au deschis și pe 24 și pe 25 decembrie, poți vedea trei premiere. „There's Something in the Barn” e un horror care spune povestea unei familii americane tipice care moștenește o fermă în munții norvegieni.

Odată mutată, familia va intra în contact nu doar cu peisajul idilic, dar și cu o creatură vicleană din folclorul scandinav: spiridușul de hambar.

„Next Goal Wins” e o poveste reală și absurdă despre fotbal și redescoperirea de sine. Noul film al lui Taika Waititi se bazează pe documentarul omonim din 2014, realizat de Mike Brett și Steve Jamison, despre eforturile antrenorului olandezo-american Thomas Rongen de a conduce echipa națională de fotbal din Samoa Americană, considerată una dintre cele mai slabe echipe de fotbal din lume, spre calificarea la Cupa Mondială FIFA 2014.

În 2001, echipa de fotbal din Samoa Americană a stabilit un record mondial. A pierdut meciul de calificare la Cupa Mondială cu 31-0. Însă, de cele mai multe ori fotbalul este în plan secund, iar poveștile personale ale personajelor reale ies mult mai în față și sunt de-a dreptul impresionante.

„Aquaman and the Lost Kingdom” revine pe marile ecrane și s-ar putea să fie ultima oară când Momoa va interpreta acest rol.

De altfel, filmele cu supereroi au început să cam piardă la public, din cauza suprasaturație din ultimii ani.

Iată ce se întâmplă în această partea a doua a francizei: Nereușind să-l învingă pe Aquaman prima dată, Black Manta, condus de dorința de a răzbuna moartea tatălui său, nu se va opri până nu îl doboară pe Aquaman o dată pentru totdeauna.

De data aceasta, Black Manta deține forța legendarului Trident Negru, care dezlănțuie o putere malefică de neoprit. Din dorința de a-l învinge, Aquaman va apela la fratele său Orm, fostul rege al Atlantidei, pentru a crea o alianță neașteptată. Împreună, cei doi trebuie să lase deoparte diferențele pentru a-și proteja regatul, familia lui Aquaman și pentru a preveni distrugerea întregii lumi.

Ce facem pe 25 decembrie dacă n-avem mese în familie

În mod evident, va fi liniște în oraș pe data de 25 decembrie. Dar, există totuși câteva locuri și evenimente la care poți merge. De exemplu, dacă nu iei masa în familie și ai un buget mai generos, poți să mergi la masă la The Marmorosch (Doamnei 2), de la 13:00 - 16:00.

Va fi cu muzică live și cu temă Orient Express, iar meniul va fi deosebit. Prețul 500 de lei de persoană.

Taverna Georgia (Silvestru 3), singurul restaurant cu specific georgian din București, are deschis și pe 25 decembrie, între orele 12:00 - 23:00. Mai mult, în această perioadă au și o ofertă, fiecare băutură alcoolică comandată e dublată din partea casei.

Și la Radisson Blu (Calea Victoriei 63-81) are loc un brunch de Crăciun. E tot cu muzică live și cu preț piperat - 490 de lei de persoană. Meniul e presărat cu stridii, creveți, fripturi, platouri cu tot felul de delicatese, specialități la grătar și multe altele.

Pe seară poți merge și la două piese de teatru la TNB, ambele de la ora 20:00. „Ce avem noi aici?” se joacă la Sala „Ion Caramitru” și este despre o mamă foarte posesivă de băiat (Carmen Tănase), se adaugă băiatul timid, ascultător, dar cu mici derapaje (Marius Manole), se presară niște anunțuri matrimoniale, se picură niște femeie superbă, singură și disperată (Maria Obretin) și ai deja o comedie care dezarmează și pe cel mai ursuz spectator. Prețul unui bilet 130 de lei.

„Nebun după tine” se joacă la Sala Studio și este despre o mare pasiune a unui geniu pentru o privighetoare care nu a suportat să trăiască într-o colivie de aur - adaptare după Eric Emmanuel Schmitt.

Povestea unei căsnicii străbătută de pasiune, gelozie, fericire, certuri și trădare. Istoria adevărată a celebrului cuplu legendar francez Sacha Guitry și Yvonne Printemps care au dominat Parisul și întreaga lume în perioada anilor ‘20. O comedie dulce-amăruie despre viața trăită ca pe scenă.

Din distribuție fac parte Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Isadora Bălțăteanu. Prețul unui bilet: 120 lei.