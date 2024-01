PRIN ORAS Sâmbătă, 06 Ianuarie 2024, 09:10

0

Primul weekend din 2024 va fi unul nu foarte friguros, dar destul de umed, așa că o idee bună este să ai o impermeabilă sau o umbrelă la tine. Chiar dacă e început de an, în București se întâmplă suficiente lucruri, cât să umpli două zile de ieșit în oraș.

Filmul Ferrari Foto: NEON / Planet / Profimedia

De exemplu, M.A.T., localul care a pus tacos-ul pe harta Bucureștiului, s-a mutat în Piața Amzei nr. 13, așa că acum este mult mai accesibil.

Denumirea localului se traduce prin Masa Artisanal Taqueria. E suficient să intri pe contul lor de Instagram și să te uiți la poze ca să te convingi că aici e următorul loc spre care te vor purta papilele gustative.

În cazul în care te întrebi ce înseamnă „tacos artizanali”, este vorba de o reinventare a acestui tip de mâncare, astfel că vei putea încerca tacos cu biban de mare pane, cu berbecuț afumat și cous-cous de conopidă, cu creveți și mango sau cu fasole verde pane, pentru a enumera doar câteva. E bine de știut că nu se fac rezervări.

Dacă tot te-am trimis în Piața Amzei, e de ținut minte că pe aici se mai află un loc deosebit, mai ales dacă îți place brânza. Este vorba despre Amis de la Fête (Mendeleev 2). Locul este deschis de Oana și Aurélien, un cuplu franco-român, care a dat viață acestui concept din dorința de a promova local brânzeturi internaționale gourmet din Franța, Elveția, Spania și nu numai.

La această mică băcănie poți degusta și afla mai multe despre tot felul de brânzeturi speciale, dar poți pleca și cu câteva cadouri pentru prietenii iubitori de brânză, mai ales că de aici poți lua și aparate de topit brânza raclette și tot felul de feliatoare.

Un loc care s-a deschis la începutul lui decembrie și care i-a bucurat pe toți gurmanzii din oraș este Dumicat (George Varca 4). Melinda și Claudiu Teohari sunt oamenii din spatele acestui local, tot ei fiind responsabili și pentru Paninaro (Luterană 3), iar Melinda mai este implicată și în Soro.lume (Fluierului 33).

Dumicat se prezintă ca un loc cu mâncare cinstită și șpriț cu sifon, printre altele. În meniu vei găsi tot felul de lucruri bune și care sună atât de bine că vei saliva citind - pateu de vițel cu porc, gulie murată, dulceață de mere și praz crocant; budincă de mălai cu hribi și spanac; piure mega pufos și cremos cu fălcuțe de porc gătite lent și sos brun cu boabe de muștar. Întregul meniu îl poți consulta aici.

În primul weekend din an e de trecut și pe la Acuarela (Polonă 40), pentru că a fost anunțată pizza day pe 6 ianuarie. Adică, între 12.00 și 17:00 aici se va face pizza artizanală cu ingrediente românești.

„În prima sâmbătă din 2024, vă invităm să degustați Pizza a la Acuarela cu Mihai și Andrei. Baieții pun la dospit aluat cât să nu facem risipă, așa că, fiți pe fază, porții limitate din preferatele lor cu ingrediente de la piață”, scriu cei de la Acuarela.

Vor avea în meniu: Margareta (sos de roșii, mozzarella de Ibănești, busuioc proaspăt), Sălămior (sos de roșii, mozzarella de Ibănești, salam ușor picant de la Obor, miere infuzată cu ardei iute românesc și pătrunjel proaspăt), Până-n curte (sos de roșii, mozzarella de Ibănești, ciuperci marinate cu usturoi, ardei copt și chipsuri de kale de la Grădina Corbilor), Afumata de Sibiu (sos de roșii, mozzarella de Ibănești, ceapă roșie, cașcaval afumat și bacon de piept de porc de la Sibieni).

Acuarela / Pagina de Facebook

Hop Hooligans Taproom (Jean-Louis Calderon 49) se declară împotriva conceptului de „dry January” și propune tuturor iubitorilor de bere un Smoked Sausage Sausage Party Party. Sună într-un fel, dar fix asta este.

Cu ocazia unei colaborări între Hop Hooligans și Zăganu a ieșit un lager afumat, în care a fost folosit și hamei Saaz - o varietate „nobilă” de hamei, numită astfel după orașul ceh Žatec. Iar cei de la Corndog Caravan se vor ocupa de cârnații afumați.

Evenimente

De la sausage party la operă. Fundația Calea Victoriei te invită sâmbătă, 6 ianuarie, de la ora 19.00, la Concertul Extraordinar de Anul Nou, ediţia a X-a, un eveniment de gală dedicat celui mai mare muzician din toate timpurile, Wolfgang Amadeus Mozart.

Publicul prezent la această celebrare a muzicii clasice se va bucura, la început de an, de întâlnirea cu patru artişti de marcă: dirijorul Tiberiu Soare, soprana de coloratură Mădălina Barbu, pianistul Horia Mihail şi baritonul Adrian Mărcan. Concertul va avea loc la Opera Națională București, de la ora 19:00. Biletele au prețuri între 150 - 270 lei.

Seria evenimentelor „Prietenii pun Muzică la J'ai” (Calea Griviței 55) continuă sâmbătă, 6 ianuarie, cu Pixar Stelar, de la ora 21:00.

„Avem un invitat cu totul special weekendul acesta. El revine la noi în bar. Îl știți foarte bine, el este „Băiatul de pe Mătăsari". Pixar Stelar nu va aduce doar muzica, ci și starea! El te va face să-l urmezi într-o călătorie universală în care culturi, teritorii, limbi și genuri muzicale se întrepătrund și redesenează o nouă hartă a bucuriei și distracției. Pregătiți-vă pantofii ăia bun de dans!”, scriu cei de la J'ai Bistrot București. Accesul la eveniment este liber.

La Platforma Wolff (Constantin Istrati 1) sâmbătă seara este party cu GOLAN (HYBRID), VICTORIA și DODO. Concertele GOLAN, chiar și în versiunea hybrid dj set, sunt spectaculoase și au fost foarte apreciate și în afara țării, așa că evenimentul de la PW este cu siguranță de trecut în cap de listă, mai ales dacă ești pus pe petrecut toată noaptea.

Ușile se deschid la 22:00 și se pune punct pe la ora 06:00. Prețul unui bilet este de 50 de lei.

Pe 6 ianuarie 2024, ora 20:00, Lords of the Sound va reveni la Sala Palatului cu programul „Music of Hans Zimmer”. Concertele minunate ale Lords Of The Sound combinate cu cele mai bune compoziții ale lui Hans Zimmer vor oferi senzații de neuitat.

În sală se vor auzi următoarele melodii: „Dune”, „Spider-Man 2”, „The Dark Knight”, „Interstellar”, „Gravity”, „Sherlock Holmes, „Angels and Demons”, „The Da Vinci Code”. „, „Pearl Harbor, „Gladiator”, „Misiune imposibilă”, „Început”, „Pirații din Caraibe”, „Spirit”, „Wonder Woman”, „Madagascar”.

Pe lângă părţile vocale impresionante ale soliştilor şi ale corului, orchestra simfonică va surprinde cu un program unic de spectacol, producţii teatrale, efecte speciale uimitoare, energie şi pozitivitate de neoprit a întregii echipe! Prețul unui bilet variază de la 100 la 350 de lei.

Duminică seară e de mers la Green Hours (Calea Victoriei 120), pentru că aici se ține concertul An Nou cu Maria Răducanu.

„Posedând una dintre cele mai distincte voci din lume, Maria Răducanu întrepătrunde doina românească cu fado, Rembetiko, blues și improvizații, creând o muzică pură, profund emoțională și care-ți merge direct la inimă”, scria John Zorn, compozitor, dirijor, saxofonist, aranjor și producător american. Prețul unui bilet este de 70 de lei.

Film&teatru

În ceea ce privește piesele de teatru, la Teatrul Apropo se joacă duminică, de la ora 19:00, „Legăturile Klarei”. O piesă despre o tipă care nu mai suportă corporația. Atât de tare, încât își face un show din demisie, fără cale de întoarcere.

Dar după ce s-a dus adrenalina, what’s next? Știe foarte bine ce nu vrea: să fie convențională, o sclavă a sistemului sau casnică precum sora ei. Dar cum e ea de fapt, dincolo de fațadă?

În „Legăturile Klarei", publicul e invitat să-și exprime părerea după fiecare scenă la cald, într-un spectacol interactiv în regia Almei Andreescu. Prețul unui bilet - 64 lei.

Sâmbătă la Teatrul Nottara poți vedea „Ultima oră”, o piesă de Mihail Sebastian. În redacția unei obscure și falimentare gazete, într-o dimineață, plictiseala se transformă în adrenalină pură. În locul foiletonului obișnuit, în coloanele ziarului Deșteptarea apare din greșeală un articol cu potențial de bombă, ce dinamitează liniștea unei persoane extrem de influente, celebre și bogate.

Întreg arsenalul de corupție se pune în mișcare pentru reducerea la tăcere a inocentului profesor Andronic: intimidarea, amenințările, mituirea presei, traficul de influență. În societatea tuturor timpurilor, lipsa de scrupule și duplicitatea se manifestă identic. Dar, în final, vor câștiga inteligența, dragostea și pasiunea pentru istorie.

Teatrul Nottara readuce „Ultima oră” pe scenă, la 48 de ani de la montarea lui Valeriu Moisescu (1975) cu George Constantin în rolul lui Bucșan. Un text mereu actual, în regia lui Erwin Șimșenshon și scenografia Carmencitei Brojboiu. Prețul unui bilet e de 77 lei.

În materie de filme, primul weekend din an stă foarte bine, cinematografele având o ofertă excelentă cu filme pentru toate gusturile.

„Tati part-time” este o comedie românească despre cum te poate schimba un copil. Iustin (Alex Bogdan) este avocat, însă visul lui carieristic pentru care a făcut aproape orice compromis necesar este pus în pericol odată cu apariția Mayei (Eva Măruță), fina lui de opt ani, de care află intempestiv că trebuie sa aibă grijă, deși nu se pricepe deloc cu copiii.

Viața lui Iustin este dată peste cap, însa nici Maya nu este încântată de noul ei „tati part-time". Va face față Iustin la acest nou tip de parentig gentil de care nu are idee cu ce se mănâncă?

„The Old Oak” este un loc special, dar și un film special. Nu numai că este ultimul pub rămas deschis, ci și singurul spațiu public în care oamenii se pot întâlni într-o comunitate minieră cândva înfloritoare, dar care trece prin vremuri grele, după 30 de ani de declin.

TJ Ballantyne (Dave Turner), proprietarul, ține cu dinții de The Old Oak, iar efortul lui este pus la încercare când cârciuma devine subiectul unei dispute teritoriale, odată cu sosirea refugiaților sirieni care sunt aduși în sat.

O prietenie neașteptată se înfiripă atunci când TJ întâlnește o tânără siriană cu un aparat de fotografiat, Yara (Ebla Mari). Pot găsi cei doi o cale pentru ca aceste două comunități să se înțeleagă? Așa ia naștere o dramă profund emoționantă despre pierdere, frică și dificultatea de a găsi speranță.

„Night Swim” este un horror care ia conceptul de casă bântuită și îl transformă în piscina bântuită. Bazat pe scurtmetrajul din 2014 al lui Rod Blackhurst și Bryce McGuire, filmul spune povestea lui Ray Waller (Wyatt Russell), un jucător de baseball care e forțat să se retragă din cauza unei boli degenerative și care se mută într-o casă nouă cu soția sa, Eve (Kerry Condon), fiica adolescentă Izzy și fiul cel mic, Elliot.

Sperând în secret să se întoarcă la baseball-ul profesionist, Ray o convinge pe Eve că piscina din curtea noii case va fi distractivă pentru copii, iar el va putea să facă terapie acolo. Dar un secret întunecat din trecutul casei va dezlănțui o forță malefică ce va atrage familia în adâncurile unei terori de neevitat.

„Ferrari” spune povestea incredibilă a acestui brand și a acestei super mașini. Este vara anului 1957. Dincolo de spectacolul de Formula 1, fostul pilot, Enzo Ferrari, este în plină criză. În urmă cu zece ani, împreună cu soția sa, Laura, a construit o fabrică de la zero, aflată la momentul actual în pragul falimentului.

Căsnicia lor volatilă a fost afectată de moartea unuia dintre fii, Dino, cu un an mai devreme, și de acceptarea relației celui de-al doilea fiu, Piero, cu Lina Lardi. Între timp, pasiunea sa pentru victorie îl determină să mizeze pe o singură cursă periculoasă de 1.000 de mile prin Italia, Mille Miglia.