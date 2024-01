PRIN ORAS Sâmbătă, 13 Ianuarie 2024, 08:02

0

Cu temperaturi care scad sub zero grade, weekendul acesta nu-i neapărat unul pentru plimbări prea lungi, asta chiar dacă soarele își va face timid apariția. Cu toate acestea, în oraș se întâmplă lucruri interesante. De exemplu, au loc din nou Revelioane, târguri de la care-ți poți lua cu bani puțini cadoul pe care nu l-ai primit de Crăciun, dar și multe piese de teatru interesante.

Filmul „Four Daughters” Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Cafeaua de specialitate o poți savura la AM.Social Space (Constantin Boșianu 21), unde oricum are loc sâmbătă, 13 ianuarie, „Schimb de cărți & Schimb de cadouri Secret SantART”.

„Odată cu noul an aducem două evenimente care să mai prelungească puțin spiritul festiv, ambele în atmosfera primitoare a prietenilor de la AM Social Space, pe 13 ianuarie, de la ora 16:00. Schimb de cadouri Secret SantART: Dacă te-ai înscris la Secret SantART și ai cadoul artistic creat de tine gata de a fi oferit, te așteptăm să faci cunoștință cu alți artiști participanți și să ne prezinți mai multe despre tine și despre arta ta.

Schimb de cărți: Dacă ai vreo carte care ți-a plăcut atât de mult încât simți că trebuie să o descopere și alți iubitori de lectură, te așteptăm schimbului de cărți. Câte cărți vrei să oferi, atâtea poți primi la rândul tău. Iar dacă vrei să facem cunoștință cu universul tău literar, te așteptăm să ne povestești mai multe despre cărțile pe care le iubești”, scriu organizatorii.

Înscrierea nu este necesară, dar pentru a putea estima numărul de participanți ești rugat să lași un mesaj pe instagram la @atoma_art_community.

Deschis de vreo lună între Cișmigiu și Universitate, Reina Brasserie (Regina Elisabeta 33) este un must try atunci când cauți un brunch arător și gustos. Au mic dejun, supe, tapas, salate, specialități din bucătăria spaniolă, dar și opțiuni vegane.

Prețurile sunt decente și este foarte posibil să devină în curând locul tău preferat pentru a lua brunch-ul weekend de weekend. Au și cafea de specialitate. Întregul meniu poate fi consultat aici.

Un alt loc care s-a deschis recent în oraș (în ultimele zile din 2023) este și Condesa (Gina Patrichi 3). De această dată e vorba de un bar restaurant inspirat de bucătăria sud-americană. Pentru cei care caută garanții, trebuie spus că este „sora mai mică a Salon Golescu”, care se recomandă și prin design-ul semnat de renumitul arhitect Cristian Corvin.

„Condesa se desfășoară într-un spațiu pe mai multe etaje, fiecare oferind experiențe diferite. Un bar restaurant pe care l-am gândit în cele mai mici detalii, după chipul și asemănarea noastră. Cu Chef Ricardo Deus la butoanele bucătăriei și expertiza Salon Golescu behind the cocktails, i do dare to say că Bucureștiul e de azi mai vesel un pic. The cherry on top: la ultimul nivel respiră prin toți porii alter ego-ul meu Studio Gitane”, scrie Nico Grigore, co-owner și artistă.

Pentru cei care au poftă de ceva cu specific mai autohton, la Acuarela (Polonă 40) are loc în ambele zile de weekend evenimentul culinar Langoși cu Manufactura de Brânză și vin Viscri23.

Asta înseamnă că în meniu vor fi langoși proaspeți, după cum urmează - clasic (smântână cu usturoi, telemea veche de oaie, ceapă verde), afumături (brânză maturată cu mirodenii secuiești, afumături de la Obor, cașcaval maturat, pătrunjel, hrean murat), brânzeturi românești (brânză maturată cu mirodenii secuiești, brânză maturată cu busuioc și spirulina, brânză maturată cu ierburi provensale, cașcaval maturat, măghiran), ciuperci (trei tipuri de ciuperci, brânză maturată cu nuci, sos cu prune uscate și frunze de mizuna de la Grădina Corbilor), dar și langoș papanaș (cu smântână grasă, brânză dulce de la Sibiu și dulcețuri de la Fundația Adept).

„Ne bucurăm de langoși cu mai multe etichete de vinuri lansate de curând de Crama de Matei în colaborare cu Viscri32 (Cuvee roșu/alb/rose) – vinuri ce se găsesc doar la Viscri și la Acuarela. De asemenea, Viscri32 Magnum Barrique este un Merlot produs în serie limitată de 1000 de sticle de cramă”, mai anunță cei de la Acuarela.

Evenimente

Apropo de evenimente, în acest weekend se sărbătorește din nou revelionul. Însă, de această dată e vorba de cel sârbesc. Pe 13 ianuarie, de la 21:00 la 03:00, la J'ai Bistrot (Calea Griviței 55) se sărbătorește Revelionul Sârbesc cu Ana, Flori și Natașa, care vor se vor ocupa de muzică.

Intrarea este liberă. Al doilea loc în care se ține un Revelion Sârbesc este LOKAL (Mihai Eminescu 80). Și aici e cu intrare liberă, iar muzica va fi cu sigurantă un mix infecţios de muzică contemporană şi voci şi sonorităţi balcanice.

Un alt revelion care are loc în acest weekend este cel al food trucker-ilor. El se va ține la Fabrica de bere artizanală Grivița (sos. Orhideelor 19) și este organizat de truck-urile Bubble Waffle și Lazy Duck. Așa că, dacă ai fost vreodată curios în legătură cu felul în care petrec food truckerii români, poți să-ți satisfaci această curiozitate sâmbătă, 13 ianuarie, de la ora 20:30.

La Control (Constantin Mille 4) are loc în weekend deja obișnuitul târg de viniluri Paradis Paradis. Deci, dacă vrei să-ți cumperi un vinil cu hip-hop sau punk, muzică electronică, rock alternativ și indie, artiști și trupe contemporane, pop sau underground, albume iconice din trecut și prezent, o poți face aici.

Expozanți vor fi: Fonoteca Paradis, Cutia De Rezonanță, Țaca Placa.

Sâmbătă, 13 ianuarie, de la 10:30 la 17:00, la barul Londohome (David Praporgescu 31), are loc prima ediție Yard Sale din 2024. Garderobele puse la vânzare te așteaptă să descoperi minunile pregătite: haine pentru toate stilurile și mărimile, încălțări, bijuterii, accesorii, genți și decorațiuni. Intrarea e liberă pentru vizitatori. Porțile se deschid la 10:30 și se închid la 17:00.

Dacă ai chef de un concert, în acest weekend majoritatea artiștilor se odihnesc, dar rockerii de la Cargo cântă duminică, 14 ianuarie, la Hard Rock Cafe (Sos. Kiseleff 32). Un bilet costă 107 lei.

Teatru și film

În schimb oferta de piese de teatru este una mult mai generoasă și diversificată. Pe 13 ianuarie, de la ora 11:00, la unteatru, se joacă „Micul Prinț”, o co-productie Lightwave Theatre Company și unteatru. Păpuși în mărime naturală, într-un spectacol după cea mai frumoasă carte a copilăriei, scrisă de Antoine de Saint-Exupery, destinat atât copiilor cât și adulților. Vârsta minimă: 5 ani. Prețul unui bilet este de 56 lei.

Tot pe 13 ianuarie, la TNB, la sala Ion Caramitru, are loc premiera piesei „Opera de trei parale”. Montată pentru prima dată la Teatrul Schiffbauerdamm din Berlin, în 1928, „Opera de trei parale”, scrisă de Bertolt Brecht pe muzica lui Kurt Weill, ‒ satiră usturătoare îndreptată împotriva societății burgheze corupte ‒ cucerește de la primele acorduri muzicale devenind una dintre cele mai cunoscute și jucate creații ale culturii germane.

Prezent în mijlocul marilor probleme ale vieții europene, proeminentul dramaturg și teoretician aduce în atenție probleme de stringentă actualitate propunând soluții din poziția revoluționarului și a reformatorului de teatru.

Celebrele song-uri, cuplete intercalate în text și cântate de diferite personaje, cu un pronunțat accent de denunțare și rechizitoriu, comentând faptele și exprimând o atitudine, vin să susțină celebra teorie brechtiană a distanțării critice a spectatorului. Regia pentru adaptarea de la TNB îi aparține lui Gelu Colceag.

FOTO: Teatrul Național București / Pagina de Facebook

Novecento de Alessandro Baricco se joacă pe 13 ianuarie la Teatrul Apropo.

Dacă ai citit piesa lui Baricco, este un motiv în plus să vezi spectacolul. Dacă ai văzut filmul lui Tornatore, „The Legend of 1900", este un motiv în plus să vezi spectacolul. Dacă vrei să-l vezi pe actorul Vlad Udrescu, dublu nominalizat la Premiile UNITER, este un motiv în plus să vezi spectacolul. Dacă i-ai ascultat măcar o dată, la Green Hours, Festivalul de Jazz de la Sibiu, Jazz in Cave, Jazz at Bran Castle pe Ștefan Stoianovici sau pe Sergiu Bivol, este un motiv în plus să vezi spectacolul. Prețul unui bilet este de 64 lei.

Pe 14 ianuarie, la Teatrul Bulandra, se joacă piesa „Băieții de zinc”, care aduce în prim plan o temă nefiresc de actuală pentru anul 2024 și pentru răvășitoarea realitate cu care ne confruntăm la granițele noastre.

Spectacolul reprezintă o dramatizare a tulburătoarelor confesiuni despre război care stau la baza romanului „Soldații de zinc” al laureatei Premiului Nobel Svetlana Aleksievici.

Mesajul din spatele acestor povești este că, subminând întreaga ordine existentă, purtarea în sine a războiului nu mai poate avea o afectare exclusiv masculină. În realitate, orice război este un adevărat malaxor de vieţi şi destine – există și frontul de acasă și frontul soldaţilor din tranşee, de ambele legănându-se deopotrivă speranţe şi temeri care schimbă conștiințe.

O reflecție asupra temei războiului și a păcii, a nevoii de evoluție spirituală a umanității pentru a se putea feri de producerea unor noi conflagrații în viitor, pentru a nu mai lăsa să se nască monștri generatori de războaie și suferință. Prețul unui bilet este de 80 de lei.

În ceea ce privește filmele, pe marele ecran urcă în acest weekend două filme noi. Comedia franțuzească „Open Season”, care prezintă povestea unui cuplu de parizieni cu doi copii ce decide să trăiască o viață nouă, mai aproape de natură.

Ei se mută într-o mică comunitate rurală. Dar când descoperă că toți noii lor vecini sunt vânători pasionați și terenul de vânătoare trece chiar prin curtea lor, se văd nevoiți să facă tot ce le stă în putință pentru a scăpa de ei.

În schimb, „Four Daughters” este o poveste cât se poate de apăsătoare și un film care te va face să-ți pui, la rândul tău, întrebări.

Între lumină și întuneric stă Olfa, o femeie din Tunis, mamă a patru fiice. Pe cele două mai mari le pierde pentru totdeauna. În 2016, devine celebră după ce critică guvernul tunisian pentru că nu a făcut nimic pentru a opri fetele să se alăture ISIS. În viața privată, își caută propria vină.

Regizoarea Kaouther Ben Hania invită actrițe profesioniste să între în rolul fiicelor pierdute și creează o experiență cinematografică unică, ridicând vălul de peste poveștile de viață ale Olfei și ale fiicelor ei.

O călătorie intimă despre speranță, rebeliune, violență, traume transgeneraționale, feminitate, familie și iubire, care va pune la îndoială însăși fundamentele societăților noastre.